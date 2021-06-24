 加拿大向原住民支付20亿美元赔偿金 | 文化经纬 | DW | 23.01.2023

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文化经纬

加拿大向原住民支付20亿美元赔偿金

加拿大政府希望借此为该国原住民所遭遇的伤害、语言及文化损失进行赔偿。对原住民们来说，这是「朝着正确方向迈出的第一步」。

纪念在加拿大印第安人寄宿学校就读时死去的儿童（资料图片）

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（德国之声中文网）加拿大政府已经与325位原住民达成协议，支付28亿加元（约20.9亿美元）的赔偿。加拿大政府与原民关系部说，加拿大承诺将这些资金，用于「修复」原住民因加拿大寄宿学校几十年的虐待而遭受的「集体伤害和语言、文化和遗产的损失」

诉讼原告之一的原住民领袖Garry Feschuk说，达成的协议是「朝着正确方向迈出的第一步」。他指出，加拿大花了「太长的时间来承认它的历史、它所犯下的种族灭绝行为以及承认寄宿学校系统对我们族群造成的集体伤害」。

加拿大政府与原民关系部长米勒（Marc Miller）：所有幸存者都应得到公正对待

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儿童在寄宿学校遭受虐待

从19世纪末到20世纪90年代，加拿大政府将大约15万名原住民儿童送往多由天主教会管理的寄宿学校。他们被切断了与家人、语言和文化的联系，其中许多人受到了身体和性虐待。这些学校的目的是让原住民儿童受到欧洲宗教社会同化，最后一所学校在20世纪90年代末才关闭。

据统计，4000至6000名原住民儿童因营养不良、疾病和忽视而死亡

据统计，4000至6000名原住民儿童因营养不良、疾病和忽视而死亡

2021年，在前寄宿学校附近发现了埋葬着1300个原住民儿童的无名坟墓。此消息一出，震惊了加拿大社会。许多原住民认为如今他们面临的社会问题，如酗酒、家庭暴力和自杀率上升等，与这影响了整整几代人的历史事件有关。

「文化种族灭绝」

根据统计，约有4000至6000名儿童死于营养不良、疾病和忽视，加拿大一个调查委员会在2015年称其为「文化种族灭绝」。

政府与原民关系部表示，现在批准的高额赔偿是为了支持加拿大西部325个原住民族人的「教育、文化和语言」，并帮助寄宿学校系统幸存者的「疗养过程」。

（法新社）

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