 加拿大召見中國大使 考慮驅逐外交官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2023

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加拿大召見中國大使 考慮驅逐外交官

針對加拿大華裔議員莊文浩的家人受到威脅的案件，加拿大召見了中國大使，並考慮驅逐外交官，但中方對此表示強烈不滿。

加拿大外長喬利表示，加拿大已召見中國大使，並考慮驅逐中國外交官（資料照）

加拿大外長喬利表示，加拿大已召見中國大使，並考慮驅逐中國外交官（資料照）

（德國之聲中文網）針對華裔的加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）的家人受到中國威脅一案，加拿大政府週四（5月4日）召見了中國駐加拿大大使叢培武，並考慮驅逐1名中國外交官，這名官員曾試圖追蹤莊文浩在香港的家人。

路透社報導，加拿大外交部長喬利（Melanie Joly）週四表示，她正在考慮驅逐這名中國外交官。喬利在國會委員會的會議上說：「我的副部長現在正在會見中國大使並召見他，這就是為什麼我們也在評估不同的選擇，包括驅逐外交官。」

中國外交部發言人毛寧週四在例行記者會上表示，中方一貫反對任何國家干涉別國內政，從未、也沒有任何興趣干涉加拿大的內政。毛寧說，中方堅決維護自身主權安全發展利益，堅決反對任何干涉中國內政、損害中方利益的行徑。

中國駐加拿大大使館發言人週四則發表聲明稱，叢培武在會見加拿大外交部負責人時，就中國干涉加拿大內政，並就加拿大可能驅逐中國外交人員一事，闡明中方的立場、提出強烈的抗議。

叢培武說，中方強烈敦促加方立即停止這場「自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。他說：「如果加方執意挑釁，我們將堅決奉陪到底。」

在加方召見中國大使，中方也對此提出抗議後，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）的辦公室告訴路透社，特魯多對此案的意見沒有新的補充。

加拿大總理特魯多（資料照）

加拿大總理特魯多（資料照）

涉恐嚇家人

華裔加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）週三（3日）要求加拿大政府驅逐1名中國外交官，該外交官涉嫌蒐集莊文浩在香港的家人資訊，對其構成威脅。對此，加拿大總理特魯多 （Justin Trudeau）坦承，情報機構先前已知悉此事，但隱瞞了消息。

加拿大保守黨議員莊文浩過去多次批評中國的人權問題；據法新社報導，他呼籲驅逐中國外交官一事，已得到其他反對派議員的響應，他們要求加拿大政府採取行動。

本週，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導稱，加拿大政府對北京干涉加拿大事務視而不見，引發了強烈抗議。

該報導援引機密文件和匿名安全消息來源稱，中國情報機構打算對莊文浩和他的親屬實施制裁，因為他們在2021年2月的國會投票，支持了譴責北京在新疆的行為是種族滅絕的動議。

「（這）幾乎可以肯定是為了用這位議員殺雞儆猴，阻止其他人採取反華立場」，加拿大安全情報局（CSIS）的一份文件稱。

據傳，中國駐多倫多總領事館的一名外交官員參與了此事。「這個人需要立即被宣佈為不受歡迎的人」，莊文浩在聽取了CSIS的詳情簡報後這麼告訴記者。

莊文浩說，「（加拿大）政府需要澄清誰知道什麼，什麼時候知道，他們做了什麼」。隨後，加拿大國會就這個問題，進行了激烈的問答。

位於北京的中國外交部大樓（資料照）

位於北京的中國外交部大樓（資料照）

情報機構知情

路透社報導，特魯多3日表示，加拿大情報機構隱瞞了有關中國在2021年對莊文浩及其家人構成威脅的信息。特魯多說他已告訴CSIS，未來必須立即披露此類威脅，但他也告訴媒體， CSIS當時認為該威脅的程度不嚴重，因此沒有讓他知道。

特魯多此前曾表示，中國曾試圖干預2019年和2021年的加拿大選舉，但並未改變大選結果。他已任命一名獨立特別調查員調查這些指控。

領事館否認涉入

中國駐多倫多總領事館發言人週四（4日）發表聲明回應稱，有關中國領事館官員脅迫加拿大議員及其家人的報導，「沒有事實依據，純屬無稽之談」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

這份聲明指出：「我館一貫恪守《維也納領事關係公約》和中加領事協定依法履職，各級領事官員從未從事任何與身份不符的活動。」

該發言人稱，加拿大個別媒體和政客散佈有關虛假信息，蓄意損害中國領事館的聲譽和形象，惡意干擾雙方正常交往與合作

「我館敦促有關媒體和政客尊重事實，立即停止造謠抹黑」，聲明說。

（法新社、路透社、中國駐多倫多總領事館官網）

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