加拿大反疫苗示威延燒 首用《緊急情況法》惹議

（德國之聲中文網）加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）週一（2月14日）宣布，將史無前例啟用《緊急情況法》（Emergencies Act），以平息全國多地延燒多日的反強制接種新冠疫苗示威活動。

加拿大《緊急情況法》於1988年通過，在歷史上從未動用過，其前身為1914年的《戰爭措施法》（War Measures Act），僅於兩次世界大戰期間、1970年魁北克分離組織造成的「十月危機」時，動用過3次。

在《緊急情況法》授權下，警察將獲得更大權力，對示威者處以監禁或罰款；銀行不需法院命令，可立即凍結涉及金援示威的有關帳戶，而被用於金援、贊助非法封鎖行動的資金也可能受到檢視規管；加拿大財政部長更警告，若企業被發現向抗議的卡車司機提供卡車，將凍結其企業帳戶、終止保險。

特魯多在記者會上表示，「非法佔領與封鎖」的示威活動已不再是針對政策的「合法抗議」，「封鎖行動正危害我們的經濟與公共安全」，而「當前執法部門有效執法的能力已面臨艱困挑戰」，「我們不能也不會放任這些危險的非法活動繼續下去」，才會極為罕見地動用該法。

他也強調，相關執法「將有時效限制、針對特定地域，合理且符合比例原則地」，並承諾軍隊將不會介入處理。

憤怒的卡車司機 被「封鎖」的經濟

加拿大這一波以卡車司機為首發動的「自由車隊」示威行動（Freedom Convoy），始於今年1月。包含首都渥太華、多倫多、魁北克等多座大城市的卡車司機串連，發起街頭示威，以抗議貨運司機跨境美加，必須強制接種新冠疫苗的政策。有示威者強調，他們的訴求並非是反對疫苗本身，而是反對政府「強制接種」剝奪了自由。

過去一週，連結安大略省溫莎市、密西根州底特律市，美加貿易重要樞紐的加拿大跨境大橋「大使橋」（Ambassador Bridge ），遭到抗議的卡車司機封鎖。一直到13日警方才在法院命令下和平驅離示威者，並重新開通大橋交通。

《金融時報》表示，封鎖大使橋對於汽車產業造成格外衝擊，包含通用汽車、福特、豐田汽車，其供應鏈都因為大橋遭封鎖導致物流癱瘓而中斷。儘管大使橋的示威活動消散，但在渥太華的卡車示威依然持續延燒。

渥太華警方稱，首都街頭的示威者人數已經超越警方。儘管渥太華所在的安大略省，已於2月6日宣布進入緊急狀態，但許多示威者仍在上個週末持續湧入街頭，以搭帳篷、舞台等方式，佔領包含國會大廈和總理辦公室所在的威靈頓街等地。

動用《緊急情況法》太過頭？

特魯多史無前例地動用《緊急情況法》，加拿大商業委員會首席執行官海德（GOLDY HYDER）認為，這是終結「全國非法封鎖和維護法治」的重要一步；示威熱點所在的安大略省，其省長福特（Doug Ford）也表示支持聯邦政府的決定，畢竟「世界都在看我們」能否維護穩定開放的商業環境，並指控佔領者「傷害了全省成千上萬的家庭與工作機會」。

然而，許多地方政府與民間輿論也表達了反對與疑慮。

加拿大公民自由協會認為，《緊急情況法》是在嚴重威脅加拿大主權、安全和領土完整，且其他法律無法有效處理時才需要動用，目前尚未達到標準。

布蘭登大學（Brandon University）應用災害和應急研究系主任林賽（Jack Lindsay）則提醒，關於「政府是否越權」的討論，接下來可能會越來越多。

地方政府方面，魁北克省長勒戈（François Legault）認為，特魯多此舉是「火上澆油」，可能反而激怒示威群眾。「我能理解聯邦政府還有安大略省政府，想終結這場延燒半個多月的封鎖抗議，畢竟情勢幾乎已經像是圍城了，但我們魁北克這裡，可沒有這些問題啊。」

亞伯達省省長康尼（Jason Kenney）認為，動用《緊急情況法》「可能讓情況更複雜」；薩克其萬省省長莫（Scott Moe）則表示，「警方已有足夠資源執法...薩克其萬省不需要特魯多政府動用《緊急情況法》，如果聯邦政府真要這麼做，那麼希望在主動請求協助的省份，援引該法即可。」

根據加拿大法律，聯邦政府宣布動用緊急情況法後，仍需要議會於7日內批准通過，若上、下議院投票反對，緊急聲明將被撤銷，無法生效。

（金融時報、路透社、加拿大廣播公司等）

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