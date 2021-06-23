加拿大又发现大型原住民儿童坟冢

（德国之声中文网）加拿大媒体周三报道，在一所寄宿学校旧址，新发现了有着数百具儿童遗骸的坟冢，而就在上月，加拿大大不列颠哥伦比亚省坎卢普斯（Kamloops）刚刚揭露了一段相似的罪恶历史，在当地一座寄宿学校的原址上，人们挖掘出215具儿童尸骨，其中有的孩子死亡时年龄还不足3岁，这所学校在1978年才被关闭。

加拿大原住民组织称，新发现的儿童坟冢位于萨克其万省（Saskatchewan）前Marieval Indian 寄宿学校，该校一直开办到1997年。目前死难儿童数字还不能确定，但这将是迄今为止在加拿大发现的数量最多的一处。他们将在周四的新闻会上公布更多详情。

一直以来，加拿大原住民呼吁调查教会寄宿学校原住民儿童的生死情况，他们怀疑寄宿学校附近存在大批死亡儿童的墓穴。1970年取得了寄宿学校墓地管理权的原住民组织First Nation对这些墓地展开了调查工作。

以上两座原寄宿学校均由天主教会开办，原住民儿童被强迫同家人分离，被迫在寄宿学校接受同化教育。这些孩子不得不学习西方文化，接受基督教洗礼，直到忘掉原民族的礼仪和语言。暴力和性侵事件在寄宿学校司空见惯。

原住民组织称，他们当年居住在原住民保留地，当局却以“长年酗酒以及吸毒”等罪名将其强行同家人分离。

原住民的命也是命 vs.中国的真相在哪里

加拿大对原住民犯下的历史罪行成为中加在联合国交锋时北京使用的利器。当加拿大周二（6月22日）在联合国人权理事会谴责中国新疆和香港的人权状况时，北京则回应呼吁对加拿大侵犯原住民权利的行为进行调查。

中方的声明引用了今年5月发现的215具原住民儿童遗骸的事实说道：“历史上，加拿大剥夺了原住民的土地，杀害了他们，并根除了他们的文化。我们呼吁对所有对加拿大原住民丶特别是儿童犯下的罪行进行公正的调查。”

这一声明还写道，在1830年代至1990年代之间，加拿大有超过15万名原住民儿童被强行从父母身边带走。

中国外交部发言人赵立坚6月21日在例行记者会上表示，原住民的命也是命。加方必须深刻反省这些毫无人道的行为，不要指望几句简单的道歉和漂亮话就能应付了事。他说，“这种虚伪和双标令人不齿。加方应停止自欺欺人，正视自身在人权领域的严重问题，对历史和世界做出应有的交代。”

加拿大总理特鲁多周二在渥太华对记者说，“在加拿大，我们有一个真相与和解委员会。中国的真相与和解委员会在哪里？他们的真相在哪里？”他说，“中国甚至不承认有问题存在。这是一个根本的区别。”

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