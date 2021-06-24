加拿大原住民寄宿学校的残酷历史

(德国之声中文网) 达斯汀·罗斯·菲德勒(Dustin Ross Fiddler)听着这些故事长大。里面的情节对他来说不陌生，从祖父母、父母、社区的长辈、无数的叔叔和阿姨那里都可以听到这样的故事--关于那些被偷走的孩童从未返家的故事。

沃特恩湖第一民族是在加拿大萨斯喀彻温省西北部的克里族原住民社区，其理事费德勒 (Fiddler)说：「(这些故事)对原住民来说是真理和知识，但大多数加拿大人并不了解，直到最近可怕的发现。」

他说：「可悲的是，人们需要可怕的发现来质疑他们的盲点。」

数周前，萨斯喀彻温省一所前原住民学校的遗址上发现了700多座无标记的坟墓，在不列颠哥伦比亚省也有类似的小规模发现。外界认为，这些是加拿大早该拿来进行清算的殖民历史。

随着加拿大各地更多的原住民社区挖掘出失踪了几十年的儿童遗体，菲德勒对自己说：「我知道有亲戚被埋在这些没有标记的坟墓里...这...不仅仅是我个人的经历......当每个遗址被发现时，你会有这种焦虑和忧愁。就是我不能确定有多少亲戚在那里面。」

寄宿学校是「监狱集中营」

寄宿学校在加拿大运营了150多年，有超过15万名原住民儿童曾在这里念书。一直到1996年，最后一批学校才关闭。这些儿童从他们的家中被带走，往往是通过武力强迫。他们被安置在拥挤、由国家资助、由教会管理的设施中，在那里他们受到虐待并被禁止说自己的语言，背后系统的目的是：「消灭孩子心理的印第安人印记」。

蒙特利尔麦吉尔大学教授、第一民族儿童和家庭关怀协会执行主任布莱克斯托克 (Cindy Blackstock)说：「使用学校这个词是一个错误的说法，其实就是监狱，目的是为了同化这些学生。」

2008年为调查寄宿学校而成立的加拿大真相与和解委员会称这种做法为 「文化种族灭绝」。

许多孩子再也没有回家，要么死于被忽视、疾病或自杀。他们的家人对他们的命运知之甚少。有些人根本没有被告知，他们的孩子便直接消失了。

1920年左右，加拿大联邦政府就不替这些原住民儿童的死亡做记录，因为当时的印第安事务首席医疗官认为儿童的死亡速度太过惊人。

真相与和解委员会确认了从大约150所学校失踪的4120名儿童。领导调查的原住民前法官辛克莱 (Calvin Murray Sinclair) 最近接受《纽约时报》采访时说，他现在认为这个数字「远远超过1万」。

「幸存者谈到了突然失踪的儿童，」辛克莱尔在一份声明中说。「一些人谈到了在集体埋葬地点失踪的儿童。一些幸存者谈到在寄宿学校的年轻女孩所生的婴儿，这些婴儿的父亲是牧师，他们被带走并被故意杀害，有时甚至被扔进火炉。」

寻找答案

真相与和解委员会要求加拿大政府对失踪儿童进行更全面的调查，但他们的要求被拒绝了。现在，这项工作正在由渴望得到答案的原住民社区牵头，零散地进行。不过联邦政府承诺在财政上协助他们。

加拿大总理特鲁多在一份给媒体声明中说：「你们感受到的伤害和创伤是加拿大的责任，政府将继续向全国各地的原住民社区提供他们所需的资金和资源，使这些可怕的错误得到曝光。虽然我们不能让那些失去的人回来，但我们可以，而且我们将继续讲述这些不义的真相，我们将永远纪念他们。」

6月30日，不列颠哥伦比亚省南部内陆地区的库特尼原住民部落(Lower Kootenay Band)宣布在Aq'am社区发现了182个无标记的坟墓。此前，萨斯喀彻温省的科韦塞斯(Cowessess)第一民族在现已停办的马力瓦尔(Marieval)印第安人寄宿学校所在地发现了751个无名坟墓。

今年5月，德甘柳斯苏斯瓦地(Tk'emlups te Secwepemc)第一民族在不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市的另一所原住民寄宿学校用探地雷达发现了215具儿童遗骸，有些只有3岁。

加拿大联邦政府在2008年为寄宿学校制度道歉，但对布莱克斯托克和其他原住民来说，如果不采取行动，道歉没有什么意义。

她说：「我们想要的是正义。送上鲜花和祈祷是不够的，」

天主教会的道歉？

当年加拿大60%的寄宿学校都是由罗马天主教会经营，而圣公会、联合教会和长老会则经营着其余的学校。

教宗弗朗西斯尚未道歉，而且天主教会仍未披露其掌握的与这些学校有关的所有历史文件。教宗将于12月与原住民领袖和寄宿学校的幸存者会面。

加拿大天主教主教团在一份声明中表示，教宗想跟原住民团体直接接触，听取他们的意见，表达他发自内心的想法，来「解决殖民化的影响和教会在寄宿学校系统中的作用」，并希望能对原住民的痛苦和一代代的创伤所带来的持续影响做出回应」。

6年前，加拿大总理特鲁多誓言政府会执行真相与和解报告中建议的所有94项行动。但这项承诺并没有实现。位于多伦多的第一民族领导的研究中心耶落黑德(Yellowhead)研究所在2020年12月进行的一项调查发现，只有8项得到了全面实施。

对布莱克斯托克来说，寄宿学校系统并不是加拿大历史的一个结束篇章，系统性的种族主义在取代它的系统中普遍存在。

2016年的人口普查显示，第一民族、因纽特族( Inuit)和梅蒂斯族(Metis )的儿童只占加拿大所有15岁以下儿童的7.7%，但占寄养儿童的52.2%。加拿大监狱中超过30%的囚犯是原住民，尽管他们只占全国人口的5%。

向前迈进

今年，加拿大各地的许多城镇都取消了加拿大日的庆祝活动，并鼓励人们利用这一天来了解寄宿学校制度和与原住民族和解。

对于像戈德索普(Eva Goldthorp)这样的非原住民的加拿大人来说，来自科韦塞斯(Cowessess)和坎卢普斯(Kamloops)的消息让他们觉醒了。

她说：「只有在坎卢普斯的故事爆发后，我才去了解它，并意识到我对这件事的了解是如此之少。」

戈德索普的丈夫是原住民，她说：「我和许多加拿大人一样，认为寄宿学校问题是很久以前发生的事情。我没有意识到这是多么近的事情。在我活着的时候，这仍然在进行。」

为了表示对这个议题的声援，戈德索普做了一个橙色的纸爱心，上面有剪下的羽毛，挂在她家的窗户上。她为邻居们多做了几个，但很快她就接到了来自整个社区的电话，要求提供更多的爱心。她的心形图案正在引发对话，并使像她一样居住在不列颠哥伦比亚省吉利瓦克的人们对加拿大的历史上的殖民主义提出质疑。

她说：「应该有更多相关的教育课程，因为当社会大众不真正了解发生了什么时，大家就不会关心需要需要有改变。」

上周，萨斯喀彻温省的无名墓地的消息传出后，科韦塞斯第一民族的卡德莫斯·德洛姆 (Cadmus Delorme)酋长在线上新闻发布会上向加拿大人提出的要求。

他说：「我们对所有听众的要求是，在我们痊愈和变得更强大时，你们要站在我们这边。我们都必须放下我们的无知和意外的种族主义，解开这个国家有关原住民真相。我们不是在要求怜悯，而是要求理解。我们需要时间来愈合，这个国家必须站在我们一边。」

在加拿大，已经设立了一条全国性的原住民寄宿学校危机热线，为寄宿学校的幸存者和其他受影响者提供支持。人们可以通过拨打24小时全国危机热线获得情感支持和危机转介服务：1-866-925-4419。

本文作者:Monisha Martins (British Columbia)

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