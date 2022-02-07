 加拿大卡车司机封堵通往美国的桥梁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

加拿大卡车司机封堵通往美国的桥梁

加拿大卡车司机反政府防疫措施浪潮高涨。继封锁首都渥太华交通后，卡车司机又封住了通往美国的重要桥梁。

Corona I Trucker-Proteste in Kanada

大使桥（美加边境桥）遭封

（德国之声中文网）加拿大卡车司机反政府新冠措施的抗议行动出现新形式。本周一（2月7日）起，连接加拿大安大略省和美国密歇根州的"大使桥"被封住。最初，双向车辆均无法动弹。周二晚间，去往美国的车道始得重开。

日均过桥卡车 8000 辆

该桥是两国之间最重要的陆路过境点，日均过往卡车数量达 8000辆。加拿大 75% 的出口产品销往美国。

1 月底起，作为"自由车队"抗议行动的组成部分，加拿大首都渥太华的卡车司机持续罢工，反对政府的抗疫措施。该行动最初要求取消当局关于越境卡车司机必须提供接种疫苗证明规定，此后，很快演变成总体反对防疫措施和总理特鲁多政府的全国性运动。

Corona I Trucker-Proteste in Kanada

"大使桥"连接美国底特律和加拿大温莎

特鲁多政府受压

本周一，特鲁多总理对卡车司机们强硬表态，要求立即停止抗议。翌日，他口气变得温和，强调 "我们都厌倦了限制和规定，我们都厌倦了做出牺牲。" 他再次呼吁人们接种疫苗，指出，疫苗接种规定是"避免实施更多限制的途径"。

美国政府对大桥被封作出回应。白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）  称："很明显，干扰行为已不再仅仅针对接种要求。"　她强调，鉴于"大使桥"遭封，我们"当然和加拿大同事们保持着联系"。

经济界也呼吁立即结束封锁。加拿大汽车制造商协会主席表示，如果出现长期封锁，将"危及汽车产业，该产业涉及到数万名加拿大人的饭碗"。

Corona I Trucker-Proteste in Kanada I Justin Trudeau

周二，特鲁多总理在议会发表讲话

措施将放宽

与此同时，加拿大多个省份通告将放宽抗疫措施。西部的萨斯喀彻温省（Saskatchewan）昨天宣布，将取消几乎所有的限制。魁北克省和阿尔伯塔省亦公布了近期放宽限制的计划。

萨斯喀彻温省总督表示，不少防疫措施已经"过时"。他认为，鉴于该省80%以上居民已经接种两剂疫苗，约一半的人施打了加强针，现在该将新冠瘟疫视为地方病了。

另一方面，卡车司机罢工运动的组织者则威胁继续行动，直至所有限制措施取消。一名46 岁的抗议者说，他将抗议到底。他说他"反对戴口罩、任何保持社交距离规定和关闭餐厅。"　另一名示威者说，是否接种疫苗应由当事人自己和他们的医生做出，"而非政府"。

Corona I Trucker-Proteste in Kanada

历经数天抗议，一卡车司机在渥太华理发

"90% 的卡车司机接种了疫苗"

代表超过 55000 名司机（包括 15000 名卡车司机）的加拿大司机工会联盟（ Teamsters Canada ）主席拉波尔特（ Francois Laporte ）称，抗议运动并不代表相关行业，该行业"90% 的司机接种了疫苗"。他在一份声明中说："受民选保守党政客可耻煽动的'自由车队'和令人作呕的仇恨表现，并不反映加拿大司机工会联盟的价值观，也不反映其绝大多数成员的价值观。"

观看视频 02:14

加拿大卡车司机示威 渥太华进入紧急状态

（路透社，美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

局面失控 渥太华宣布进入紧急状态

局面失控 渥太华宣布进入紧急状态 07.02.2022

加拿大首都反新冠抗疫措施大规模示威活动已延续一周。市长沃森（ Jim Watson ）宣布实施紧急状态法，以控制局势，保障市民及首都安全。

Workers in protective suits stand at an entrance to a university's residential area under lockdown following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Xian, Shaanxi province, China December 20, 2021. Picture taken December 20, 2021. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

德语媒体：中国“清零”的副作用 29.12.2021

德国《日报》关注中国的一贯“清零”政策，《法兰克福汇报》则将目光聚焦即将举行的北京冬奥会以及不会再现的2008年藏人抗议活动。

抗议“停摆” 阿姆斯特丹万人非法示威

抗议“停摆” 阿姆斯特丹万人非法示威 03.01.2022

荷兰最大城市日前（1月2日）发生未经批准的大规模示威抗议活动，出现骚乱场面，数名警官受伤，数十人被捕。延续数小时后，冲突场面方告结束。

广告

媒体看中国

China | Peng Shuai besucht die Olympischen Spiele, 08.02.22

德语媒体： 彭帅发声 疑惑依旧

去年十一月发表网络实名文章后，一度销声匿迹的中国网球女选手彭帅日前再度现身，接受了法国报纸《队报》的采访。但这场精心安排的采访，并未能打消外界对"性侵"事件的疑惑  