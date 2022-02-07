加拿大卡车司机封堵通往美国的桥梁

（德国之声中文网）加拿大卡车司机反政府新冠措施的抗议行动出现新形式。本周一（2月7日）起，连接加拿大安大略省和美国密歇根州的"大使桥"被封住。最初，双向车辆均无法动弹。周二晚间，去往美国的车道始得重开。

日均过桥卡车 8000 辆

该桥是两国之间最重要的陆路过境点，日均过往卡车数量达 8000辆。加拿大 75% 的出口产品销往美国。

1 月底起，作为"自由车队"抗议行动的组成部分，加拿大首都渥太华的卡车司机持续罢工，反对政府的抗疫措施。该行动最初要求取消当局关于越境卡车司机必须提供接种疫苗证明规定，此后，很快演变成总体反对防疫措施和总理特鲁多政府的全国性运动。

特鲁多政府受压

本周一，特鲁多总理对卡车司机们强硬表态，要求立即停止抗议。翌日，他口气变得温和，强调 "我们都厌倦了限制和规定，我们都厌倦了做出牺牲。" 他再次呼吁人们接种疫苗，指出，疫苗接种规定是"避免实施更多限制的途径"。

美国政府对大桥被封作出回应。白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki） 称："很明显，干扰行为已不再仅仅针对接种要求。" 她强调，鉴于"大使桥"遭封，我们"当然和加拿大同事们保持着联系"。

经济界也呼吁立即结束封锁。加拿大汽车制造商协会主席表示，如果出现长期封锁，将"危及汽车产业，该产业涉及到数万名加拿大人的饭碗"。

措施将放宽

与此同时，加拿大多个省份通告将放宽抗疫措施。西部的萨斯喀彻温省（Saskatchewan）昨天宣布，将取消几乎所有的限制。魁北克省和阿尔伯塔省亦公布了近期放宽限制的计划。

萨斯喀彻温省总督表示，不少防疫措施已经"过时"。他认为，鉴于该省80%以上居民已经接种两剂疫苗，约一半的人施打了加强针，现在该将新冠瘟疫视为地方病了。

另一方面，卡车司机罢工运动的组织者则威胁继续行动，直至所有限制措施取消。一名46 岁的抗议者说，他将抗议到底。他说他"反对戴口罩、任何保持社交距离规定和关闭餐厅。" 另一名示威者说，是否接种疫苗应由当事人自己和他们的医生做出，"而非政府"。

"90% 的卡车司机接种了疫苗"

代表超过 55000 名司机（包括 15000 名卡车司机）的加拿大司机工会联盟（ Teamsters Canada ）主席拉波尔特（ Francois Laporte ）称，抗议运动并不代表相关行业，该行业"90% 的司机接种了疫苗"。他在一份声明中说："受民选保守党政客可耻煽动的'自由车队'和令人作呕的仇恨表现，并不反映加拿大司机工会联盟的价值观，也不反映其绝大多数成员的价值观。"

观看视频 02:14 加拿大卡车司机示威 渥太华进入紧急状态

（路透社，美联社）

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