加拿大华裔涉嫌巨额欺诈在澳门被捕

（德国之声中文网）澳门公共电视台TDM和一家当地中文报纸援引警方消息报道称，这名现年61岁的华裔男子是上周五试图用伪造证件套取公司帐户款项时被逮捕的。

警方没有说明涉案公司和银行的名称。

该名男子被捕之际，正值华为首席财务长孟晚舟被捕事件使中加关系日趋紧张的时候。孟晚舟因涉嫌违反伊朗制裁令，应美国方面要求在去年12月初在加拿大转机时遭逮捕。

孟晚舟被捕之后不久，中国官方以"危害中国国家安全"为由逮捕了两名加拿大公民。观察家普遍认为，中国是在对加拿大实施报复。所谓"危害国家安全"是中国指控间谍罪名时的惯常说法。一般来说，在这种情况下，官方不会透露更多关于嫌疑人的关押地点和案情细节。

不过，此次在澳门发生的逮捕行动则由澳门警方以新闻发布会形式通报公众，并透露了一系列案情细节。

据澳门地方电视台TDM报道，警方发言人表示："嫌疑人试图从公司帐号上将两亿四千九百万欧元转到香港一家公司的帐号上。但银行发现转款单上签名和银行存档略有不同。"嫌疑人汇款申请遭到拒绝后，立即离开银行。

周五晚间，这名男子试图离开澳门时被逮捕。

《澳门日报》报道称，事发后不久，银行即致电涉案公司，但这家娱乐业公司对汇款之事一无所知。于是银行立即向警方举报了这名男子。

同时负责澳门事务的加拿大驻香港领事馆迄今尚未对事件作出回应。

澳门是世界上最大规模的赌城，博彩业收入是美国拉斯维加斯赌城的五倍。赌客的绝大多数来自中国大陆。

达扬/叶宣（法新社）