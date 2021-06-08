加拿大利刃襲擊案釀10死 嫌犯之一身亡

（德國之聲中文網）加拿大警方週一（9月5日）表示，已經找到在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan，簡稱薩省）犯下利刃殺戮事件的嫌犯之一達米恩（Damien S.），但他已經身亡；另一名嫌犯邁爾斯（Myles S.）依然下落不明。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）助理警監布萊克摩爾（Rhonda Blackmore）表示，現年31歲的嫌犯達米恩，其屍體是在利刃襲擊案發地點附近發現，「位於室外一個草木茂盛的地方，靠近一所正在接受搜檢的房子」，身上有「明顯的傷痕」。

美聯社報導，警方透露兩名嫌犯為兄弟檔。另一名30歲的在逃嫌犯桑德森，警方認為他可能受傷，並躲在薩省省會里賈納市（Regina）。

根據警方最新消息，加拿大薩斯喀徹溫省上週日（4日）發生的利刃攻擊事件，已造成10人死亡和18人受傷。案發後警方對兩名嫌犯展開追緝，警方此前透露，兩人最後一次被發現是在襲擊地點以南約320公里的里賈納市，被看見乘坐黑色日產（Nissan）汽車逃逸。

當局拒絕對犯案動機發表評論，但薩省當地的主權原住民民族聯合會（Federation of Sovereign Indigenous Nations）負責人表示，這些事件可能與毒品有關。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）表示，加拿大國會大廈將降半旗，以紀念受害者。

我們知道什麽？

加拿大警方表示，襲擊事件發生在薩省的兩個偏遠地區：詹姆士史密斯克里族自治區（James Smith Cree Nation）和韋爾登市（Weldon）。

加拿大皇家騎警助理警監布萊克摩爾在新聞發佈會上表示，警方在當地時間早上5點40分接到第一個利刃襲擊通報，隨後接獲更多有關通報。

布萊克摩爾表示，警方在兩個地區的13處不同地方，發現10名死者，「另有幾名受害者受傷，其中15人目前已被送往各醫院」，但可能還有更多其他的傷者自行前往不同醫院就醫。

布萊克摩爾稱，這是該省近期歷史上最大規模的一次襲擊事件之一。當局認為，「部分受害者似乎是被鎖定攻擊，部分可能是隨機的。因此，目前很難說出動機。」

案發後警方公佈了兩名嫌疑犯的照片和有關描述，但沒有提供關於他們的進一步訊息。目前，警方尚不清楚嫌犯可能前往哪裡，或者他們是否更換了車輛，並公告敦促民眾通報任何可疑人士，並採取預防措施，包括就地避難，同時警告不要搭便車或接近可疑人士。

詹姆士史密斯克里族自治區是薩斯喀徹溫省北部的一個原住民自治區，人口約2500人。襲擊事件發生後，該自治區隨即宣布進入緊急狀態。

特魯多：「可怕且令人心碎」

薩省襲擊事件發生後，加拿大總理特魯多在推特發布聲明。他寫道：「今天在薩斯喀徹溫省發生的襲擊事件是可怕和令人心碎的。我掛念著那些失去至親、還有受傷的人們。」

特魯多表示，政府正密切關注情況，並敦促民眾關注地方當局的最新消息。

薩斯喀徹溫省省長莫（Scott Moe）也發布了一份聲明，並將這起襲擊事件形容是「毫無意義的暴力」。

「沒有言語可以充分描述這種毫無意義的暴力所造成的痛苦和損失。薩斯喀徹溫省所有的人都對受害者及其家人感到悲痛。」莫在推特上表示：「我要代表薩斯喀徹溫省政府和人民，向今天可怕襲擊中遇難者的所有家人和朋友表示最深切的哀悼。」

加拿大歷史上的大規模殺戮事件

路透社指，薩省利刃攻擊事件勢必將在整個加拿大引起反響，因為加拿大不像美國，大規模暴力事件相對不常見。

據報，加拿大現代最嚴重的大規模殺戮事件發生在2020年4月的新斯科舍省，當時一名偽裝成警察的槍手在12小時的瘋狂行動中殺死了至少16人。

2017年1月，一名男子在魁北克市一座清真寺的晚間祈禱中開火，造成6人死亡，5人受傷；2014年12月，埃德蒙頓的一名男子殺害了8人，包括他的妻子，隨後自殺。

1989年12月，一名槍手在蒙特利爾的理工學院殺死了14名學生，全為女性，並造成13人受傷。槍手隨後自殺。

（路透社、法新社、《衛報》）

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