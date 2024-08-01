加拿大军舰通过台湾海峡 北京批加方破坏台海和平稳定

加拿大一艘海军护卫舰7月31日通过台湾海峡。该国国防部长布莱尔表示，此举重申了加拿大对自由、开放和包容的印太的承诺。北京表示不满，批“加方行为滋扰搅局，破坏台海和平稳定”。

（德国之声中文网）加拿大国防部周三（7月31日）表示，皇家海军"蒙特利尔"号(HMCS Montreal)护卫舰最近例行性通过台湾海峡，但没有说明确切时间。

加拿大国防部长比尔·布莱尔（Bill Blair）表示，加拿大正在增加其皇家海军在印太地区的军事存在。他在社交网站X上写道："'蒙特利尔'号护卫舰已通过台湾海峡，重申了加拿大对自由、开放和包容的印度-太平洋的承诺。"

台湾国防部周四（8月1日）发布最新军事动态称，"加拿大护卫舰于昨日由北向南航经台湾海峡。在舰艇通过期间，我国军方全程掌握周边海、空域动态，整体状况正常。"

台湾国防部同时公布了从7月31日上午6时至8月1日上午6时的24小时空中活动监测结果，称在此期间共侦测到29架次中共军机活动，其中大部分在台湾海峡上空进行南北侦巡，有13架次军机逾越了台海中线。两批次中共战机分别从西北部和北部方向进逼台北市，最近距离仅60里。除了空中活动，海上也侦测到10艘次中共军舰在台海周边持续活动。

中国东部战区新闻发言人李熹海军大校就加拿大"蒙特利尔"号护卫舰过航台湾海峡表示，7月31日，加拿大"蒙特利尔"号护卫舰过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒，依法依规处置。加方行为滋扰搅局，破坏台海和平稳定。战区部队时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅。

中国加紧推进台湾海峡"内海化"

加拿大2022年11月发表印太战略，称中国是一个"越来越具破坏性的大国"，并表示将派遣更多的军舰通过台湾海峡，以确定台湾海峡仍然是国际水域。美国、英国、日本等国也认为，根据《联合国海洋法公约》，台湾海峡为国际水域，国际船只可以无害通过。 台湾方面认为除中华民国领海外，台湾海峡中间为国际海水域，允许其他国家船舶依照国际法规定无害通过、自由航行。

中国大陆今年来加紧推进台海"内海化"。今年三月，大陆国台办发言人陈斌华在例行新闻发布会上称，台湾海峡两岸都是中国的领土，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，台湾海峡不存在所谓"国际水域"。他还称，根据《联合国海洋法公约》相关条款规定，他国船舶可以"无害通过"台湾海域部分水域。

相比美国军舰定期通过台湾海峡，加拿大海军舰艇通过台湾海峡不太常见。去年，加拿大军舰曾三次与美国军舰一起联合穿越台湾海峡。去年11月，美国驱逐舰"拉斐尔·佩拉尔塔"号（USS Rafael Peralta）和加拿大皇家海军护卫舰"渥太华"号联合通过台湾海峡。

（路透社等）

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