 加拿大关闭驻委内瑞拉使馆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2019

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时政风云

加拿大关闭驻委内瑞拉使馆

加拿大暂时关闭在委内瑞拉的使馆，并撤回所有外交官。加方称，这是因为马杜罗政府拒绝为加拿大外交官延长签证。加方现在也在评估委内瑞拉驻加外交使节的地位。

Chrystia Freeland (picture-alliance/empics/A. Wyld)

加拿大外长克里斯蒂娅·弗里兰

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德国之声节目在委内瑞拉被中断播出24小时后复播。迫于德国政府的压力，委内瑞拉有关当局恢复了该国有限电视网络中的德国之声西班牙语节目。 (16.04.2019)

美国国务卿蓬佩奥上周五展开为期四天的南美出访，并在过程中公开表示中国在南美洲的势力扩张恐损害南美各国的利益。专家认为，南美洲将成为中美角力的新战场。 (15.04.2019)

（德国之声中文网）加拿大周日（6月2日）宣布，鉴于委内瑞拉政府拒绝为加拿大外交官延长签证，加方已暂时关闭驻该国使馆。加拿大外长克里斯蒂娅·弗里兰（Chrystia Freeland）在一项声明中表示，这样做是因为别无选择。她说："委内瑞拉政权采取措施限制外国使馆在该国活动，特别是那些支持让委内瑞拉重建民主的国家。不幸的是，本月底，加拿大驻委内瑞拉外交官无法在马杜罗政权下继续获得外交认证。"弗里兰还表示， 加方也正在评估马杜罗政权任命的驻加拿大外交官的身份，并且不会停止批评马杜罗政府。

加拿大属于所谓的利马集团。该组织是 2017年8月8日在秘鲁首都利马成立的一个多边机构，有17个国家参加，其中主要为拉美国家。在国际社会推动承认委内瑞拉反对派领导人、国民议会议长瓜伊多为该国合法领导人的努力中，加拿大扮演了领头羊的角色。今年1月，加拿大和美国以及主要拉美国家一起，承认宣布就任该国临时总统的瓜伊多。

委内瑞拉现今处于一场政治和社会危机中。油价暴跌导致该国经济大规模萎缩，出现恶性通胀。加之该国第一产业和制造业不发达，食品和生活用品需要进口，而外汇储备又不足，该国出现食品和医药短缺的问题，引发饥荒和社会动荡。300万居民已逃离该国。

  • People flood over a bridge as vewed from above (picture alliance/colprensa/J. P. Cohen)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    震撼的画面

    一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

  • Venezuela Inflation Warenwert Bolivar (Reuters/C. G. Rawlins)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    上千万买只鸡

    由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

  • A woman counts out bills (picture-alliance/EFE/S. Mendoza)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    来邻国采购

    很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

  • Women dish out food into plates in a refugee center (Reuters/L. Gonzales)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    落脚点哥伦比亚？

    根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

  • A street on the border between Colombia and Ecuador is filled with people (Reuters/D. Tapia)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    继续向南

    还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

  • A man checks a passport of a woman on the border (Getty Images/AFP/L. Robayo)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    连锁反应

    在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

  • A woman pulls a suitcase through the streets of Brazil as a red light shines (Reuters/N. Doce)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    空气中的紧张气氛

    自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

  • Tires burn in the streets as Brazilians attack a makeshift camp in Venezuela (Getty Images/AFP/I. Dantes)

    逃离委内瑞拉：危险的旅程

    冲突和袭击

    上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。

    作者: Jan D. Walter, 王凡


50多个国家现已承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。但马杜罗和他统一社会党继续控制着国家机构，包括军队、国有石油企业委内瑞拉石油公司（PDVSA）以及央行。

加拿大方面表示， 将通过驻哥伦比亚使馆继续为在委内瑞拉的加拿大人提供领事协助。

 

乐然/苗子（美联社、法新社等）

   

 

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逃离委内瑞拉：危险的旅程

面对威权统治、经济崩溃，数百万委内瑞拉人踏上了逃亡之路，人数之多让邻国秘鲁、厄瓜多尔、巴西等国不得不开始想办法控制难民涌入。 (21.08.2018)  

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