加拿大关闭驻委内瑞拉使馆

（德国之声中文网）加拿大周日（6月2日）宣布，鉴于委内瑞拉政府拒绝为加拿大外交官延长签证，加方已暂时关闭驻该国使馆。加拿大外长克里斯蒂娅·弗里兰（Chrystia Freeland）在一项声明中表示，这样做是因为别无选择。她说："委内瑞拉政权采取措施限制外国使馆在该国活动，特别是那些支持让委内瑞拉重建民主的国家。不幸的是，本月底，加拿大驻委内瑞拉外交官无法在马杜罗政权下继续获得外交认证。"弗里兰还表示， 加方也正在评估马杜罗政权任命的驻加拿大外交官的身份，并且不会停止批评马杜罗政府。

加拿大属于所谓的利马集团。该组织是 2017年8月8日在秘鲁首都利马成立的一个多边机构，有17个国家参加，其中主要为拉美国家。在国际社会推动承认委内瑞拉反对派领导人、国民议会议长瓜伊多为该国合法领导人的努力中，加拿大扮演了领头羊的角色。今年1月，加拿大和美国以及主要拉美国家一起，承认宣布就任该国临时总统的瓜伊多。

委内瑞拉现今处于一场政治和社会危机中。油价暴跌导致该国经济大规模萎缩，出现恶性通胀。加之该国第一产业和制造业不发达，食品和生活用品需要进口，而外汇储备又不足，该国出现食品和医药短缺的问题，引发饥荒和社会动荡。300万居民已逃离该国。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 震撼的画面 一段时间以来，每天都有3、4万人穿越315米长的西蒙玻利瓦尔大桥，逃离委内瑞拉。哥伦比亚北桑坦德省省长表示，自2015年9月，已有大约2000万委内瑞拉人跨越这条连接着委内瑞拉和哥伦比亚的大桥来到该省，登记了的就有1700万人。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 上千万买只鸡 由于严重的通货膨胀，委内瑞拉经济面临崩溃。据国际基金组织预计，该国通胀率将达到惊人的1000000%。在首都加拉加斯，买2公斤重的一只鸡要花掉1460万玻利瓦尔（当地货币），相当于大约2欧元。8月20日，该国发行新币，货币面值削减5个零。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 来邻国采购 很多委内瑞拉人来到哥伦比亚，采购基本食品和药品，因为这里比在委内瑞拉便宜得多。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 落脚点哥伦比亚？ 根据官方数字，大约100万委内瑞拉人目前生活在哥伦比亚。面对这些来自邻国的难民，哥伦比亚开始时张开双臂欢迎。然而如今，专家认为社会情绪发生了变化。很多民众要求政府减少对于委内瑞拉难民的财政帮助，而更多将钱花在自己国民身上。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 继续向南 还有一些委内瑞拉人继续向南，前往厄瓜多尔，据厄瓜多尔当局估计，大约20%来到该国的委内瑞拉人在这里定居了下来，大部分人则继续向南，前往秘鲁、智利或者阿根廷。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 连锁反应 在大约5000委内瑞拉人想从哥伦比亚进入厄瓜多尔时，基多当局开始要求欲入境的成年人出示合法护照，收紧了入境管理。随后，秘鲁也宣布，将出台相同的法规。秘鲁内政部长表示，约80%的委内瑞拉难民都携带着有效护照。然而许多委内瑞拉非政府组织警告说，护照在该国已经成为奢侈品，需要大量现金或者人脉才能获得。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 空气中的紧张气氛 自2016年以来，大约10万委内瑞拉人移民至巴西，大部分是来到巴西北部。该地区的气氛颇为紧张：该国政府表示，会将委内瑞拉难民重新分配到巴西其他地区；批评者指责巴西当局，未能给予边境地区支持。

逃离委内瑞拉：危险的旅程 冲突和袭击 上周末，巴西边境城镇帕卡赖马（Pacaraima ）发生袭击委内瑞拉难民营事件。当地居民放火烧难民营，将数百人赶出国境。媒体报道称，巴西警方没有采取任何措施阻止暴行。 作者: Jan D. Walter, 王凡



50多个国家现已承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。但马杜罗和他统一社会党继续控制着国家机构，包括军队、国有石油企业委内瑞拉石油公司（PDVSA）以及央行。

加拿大方面表示， 将通过驻哥伦比亚使馆继续为在委内瑞拉的加拿大人提供领事协助。

乐然/苗子（美联社、法新社等）