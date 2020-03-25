 加拿大传枪击案 至少16人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2020

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加拿大传枪击案 至少16人死亡

加拿大新斯科舍省 (Nova Scotia)一名51岁枪手在12小时之间开枪杀害至少16人，其中包含1名员警。警方搜捕数小时后，凶嫌被发现时已经死亡。

Kanada | Polizist wird bei Schüssen in Nova Scotia getötet (picture-alliance/AP Photo/The Canadian Press/T. Krochak)

4月19日周日早上，加拿大警方在新斯科舍省恩菲尔德市的一个加油站围捕嫌犯。

(德国之声中文网) 据加拿大当地媒体周日(4月19日)报导，加拿大新斯科舍省 (Nova Scotia)一名武装人员在一场历时12小时的暴行中枪杀了至少16人，其中包括至少一名员警。

另一名警察则在省会哈利法克斯 (Halifax)以北130公里的沿海城镇波塔皮克(Portapique)受伤。

加拿大皇家骑警（RCMP）总警司赖瑟 (Chris Leather)在记者会上说:「我们没有最终的统计数字.......(受害人)超过10人，几乎可以肯定超过10个人。至於超过10人多少，我还不知道。」

他提到在当日上午搜索嫌疑人後，确认其已死亡。

加拿大总理特鲁多说形容这次的事件「很可怕」，也向受到影响的人表示慰问。

凶手是谁

据当地媒体报导，嫌犯是51岁的华特曼(Gabriel Wortman)。他在一家新斯科舍省恩菲尔德市(N.S.Enfield)加油站遭到警方围捕。加拿大皇家骑警早前表示，枪手在驾车追击后被逮捕。

据新斯科舍省牙科医生协会网站，华特曼曾是一名牙科医生，在达特茅斯（Dartmouth）经营诊所。加拿大警方公布的一张嫌疑人的照片与2014年华特曼接受当地媒体采访时的画面长相吻合。

Kanada | Polizist wird bei Schüssen in Nova Scotia getötet (picture-alliance/empics/The Canadian Press/A. Vaughan)

一名检察官办公室的工作人在加油站内将嫌犯的尸体移出。

无意义的暴力行为

事发于周六深夜，警方敦促市民留在室内。据报道，有几栋楼房起火，一位居民说，她在看车外出时看到两辆警车起火。

新斯科舍省警方发言人克萝托(Lisa Croteau)表示，警方接到一个电话，称 「有人持枪」。她说后来事件演变成了枪击案调查。

第二天早上，一架直升机飞过该镇上空，寻找嫌疑人。

警方周日早些时候表示，嫌犯身着警服，驾驶一辆看起来像警车的汽车，但后来又说嫌犯开着一辆银色的小型雪佛兰SUV，在高速公路上向南行驶。加拿大皇家骑警曾出面表示，嫌犯不是警方雇员或警官。

新斯科舍省省长史蒂芬-麦克尼尔告诉记者:「这是我们省历史上最无意义的暴力事件之一......我昨晚睡觉时，从来没有想到，会被这个可怕的消息惊醒，新斯科舍省居然有一名枪击案凶手在逃亡。」

邹宗翰/杨威廉（美联社、路透社）

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