加拿大会否跟进「五眼」盟友禁用华为?

(德国之声中文网) 加拿大媒体《环球邮报》7月14日报导，加拿大联邦政府在英国做出决定后还未出面说明是否跟进，但是加拿大在野党则是加强对政府的压力，要求禁用华为。

根据报导，加拿大联邦众议员包胡斯 (Pierre Paul-Hus)受访时，谴责加拿大成为「五眼联盟」中唯一没有采取行动消除华为国安疑虑的国家，象征着特鲁多在保护国家安全方面的失败。

《环球邮报》引述一名匿名消息人士指出，现在并不预期加拿大内阁很快做决定。该消息人士因为未被授权谈论此事而不愿意透露姓名。他说，政府内部只有在几个月以前曾经进行过一次跟华为有关的讨论。

该消息人士也说，政府曾经就三个方向进行讨论: 全面禁用华为；设定华为5G设备的进入前提以及降低冲击的措施；开放华为进入市场并且沿用现行法规，但是所有设备都必须通过检测。该消息人士称最后一个选项现在已经不被纳入考虑。

《南华早报》报导，曾任加拿大驻北京大使馆参赞、现任麦当诺－劳雷尔研究院 (Macdonald-Laurier institute)资深研究员的伯顿 (Charles Burton)表示，现在加拿大很难同意华为参与5G基础建设。

伯顿说，在「中国游说」下，加拿大特鲁多政府原本有意愿让华为参与5G建设，但是周二伦敦的决定让加拿大陷入难题:「这会让加拿大在五眼情报共享联盟内显得特立独行，因此要做下这个决定很困难。」

他说: 「我认为我们政府会变得需要制定对抗华为的政策，并且做出声明，而且他们可能很快就得这么做。」

英国政府在7月14日宣布全面禁止华为参与5G建设，而已经安装的华为产品则需在2027年前全面拆除。负责数码技术事务的英国内阁大臣道登（Oliver Dowden）说，他认为加拿大会做出和英国类似的决定。

道登告诉国会说: 「美国和澳洲已经采取与我们一致的行动。我认为加拿大人跟我们做出类似的分析，只是还没有做下决定。纽西兰则是程序上稍有不同。」

他说: 「每个国家都在思索如何最妥善的保护该国通讯网络，但是他们如何发展自己国内的替代方案，也同样关键。」

7月初，加拿大宣布因应中国在香港实施《港区国安法》，宣布加方禁止向香港出口敏感军事物品、暂停同香港引渡条约，也更新加公民赴港旅行提示。北京除了第一时间言辞回应，也发出对加拿大的旅游提醒作为反击。

目前加中关系也因未华为财务长孟晚舟引渡案和「双迈克尔」遭中国起诉案而陷入前所未有的低点。