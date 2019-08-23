加拿大任命新驻华大使 商界很高兴

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多周三（9月4日）宣布，任命资深经济顾问巴顿（Dominic Barton）为新驻华大使。

巴顿今年56岁，出生在乌干达，去年才从麦肯锡咨询公司全球管理合伙人的职位上退下来。他有丰富的中国经验，与特鲁多所领导的自由党政府也走得很近。

"他令人印象深刻的职业生涯中所获得的多年亚洲经验以及重要的全球经济专业素养，让他成为（驻华大使职位）一个很棒的选择"，特鲁多在一份声明中称。

巴顿的前任是麦加廉（John McCallum）。这位前大使因为针对孟晚舟事件与渥太华政府不一致的表态而在今年1月被撤职。此后，加拿大驻华大使的职位一直空缺。

华为财务长孟晚舟去年年底在加拿大温哥华被捕。加拿大警方是应美方要求进行的行动，华盛顿希望从加拿大引渡孟晚舟，让她在美国接受庭讯。

接任因孟晚舟事件被撤职的麦家廉

北京要求加拿大方面释放孟晚舟，至今未果。在中加外交关系紧张的背景下，中国取消了加拿大油菜籽和猪牛肉的进口订单。另外，两名加拿大人在中国因间谍罪名被批捕。

据路透社报道，加拿大外交部长方慧兰（Chrystia Freeland）表示，中加关系遇到"一些显著挑战"，称选择一位北京知道和特鲁多有直接联系的大使，很重要。她也在多伦多对媒体表示，期望巴顿会强调人权问题的重要性。而人权对于中国政府而言，是高度敏感话题。

中国外交部发言人耿爽表示，中方已同意加方新任命的驻华大使来华履新，并称期待巴顿为推动中加关系回到正常轨道发挥积极作用。

耿爽还强调，当前中加关系遭遇严重困难，责任完全在加方，称"我们敦促加方反省错误，认真对待中方严正立场和关切，立刻释放孟晚舟平安回国"。

"期待可以再次进入中国市场"

据路透社报道，对于巴顿的任命，商界和农业团体都表示欢迎。2016年，加拿大曾经任命巴顿出任一个经济增长咨询委员会的负责人。

"我们为任命及其所发出的信号感到高兴，这显示双方都意识到了双边关系正常化的重要性"，加拿大商业理事会主席兼首席执行官海德（Goldy Hyder）说。

这条新闻也表明，尽管数月来关系紧张，但两国政府仍在对话。

任命新的驻华大使被认为是加中两国关系朝向正常化迈出的一步

一名加拿大政府官员周三早些时候提到该任命时说，"这是数月来外交进程的结果"。

加拿大猪肉委员会政府与公司事务部总监斯特迪（Gary Stordy）说，该任命是让两国关系正常化中的一步。"我们期待可以重新进入中国市场"，他说。

该外交争端可能成为今年10月21日加拿大联邦选举的一个议题。特鲁多的自由党面对来自保守党领袖谢尔（Andrew Scheer）的严峻挑战。谢尔抨击特鲁多，对中国不够强硬。

在任命巴顿的问题上，保守党外交政策发言人奥图（Erin O'Toole ）批评特鲁多，"用一名自由党内部人士取代了另一名自由党内部人士，而我们当下需要的是一名专业外交官......能够确保加拿大公民迅速获释和稳定出口贸易"。

王凡/苗子（路透社）