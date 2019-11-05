 加拿大人怎么看中国？抱持正面态度者不足三成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2019

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时政风云

加拿大人怎么看中国？抱持正面态度者不足三成

加拿大不列颠哥伦比亚大学本周一公布的一项民意调查显示，仅有29%的在加拿大人对中国持有正面态度，超半数加拿大人不愿华为在5G网络建设上发挥主要作用。

Symbolbild: China Kanada (Getty Images/AFP/J. Lee)

自孟晚舟事件以来，北京和加拿大的关系一直处于低谷

DW.COM

加拿大应美国引渡要求逮捕孟晚舟案之后，与中国外交关系陷入前所未有的低潮。北京随后关押两名加拿大公民更是引起加拿大不满。现在美国承诺，会全力协助此案。中美之间又多了一道难题。 (23.08.2019)

在中美贸易战中”躺枪“的不仅仅是大豆和手机，还有美国大龙虾。最新数据显示，美国向中国出口龙虾的总量呈断崖式下滑。但中国人对龙虾的热情不减，该怎么办呢？ (26.08.2019)

（德国之声中文网）不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia）的调查还发现，一半加拿大人不希望华为在5G网络建设中发挥重要作用。

自孟晚舟去年12月被逮捕，北京和渥太华之间的关系一直处于低谷。加拿大警方是应美方要求在温哥华机场逮捕孟晚舟的。美方指控孟晚舟欺诈及误导汇丰银行，帮助华为公司在伊朗开展业务。孟晚舟则坚持自己无辜，并反对将她引渡到美国。

民调总结指出："降温是真实存在的。"仅有29%的加拿大人对中国是积极的态度，两年前比例还是36%，不过比今年二月22%的比例高。

不过加拿大人仍希望与中国继续进行商贸往来，62%的受访者支持两国磋商双边自由贸易协议。

孟晚舟被捕之后，中国暂停从加拿大进口肉产品和油菜籽。北京还拘留了两名加拿大人，前外交官康明凯和商人迈克尔，指他们从事间谍活动。

Michael Spavor (Reuters/J. Pearson)

被中国拘捕的加拿大商人迈克尔被指与平壤政府有合作关系

调查指出，"担心中国对加拿大产生影响的人越来越多，尤其担心网络攻击和间谍活动"。中国驻渥太华大使馆没有回应路透社的置评请求。

过去两年该大学进行了4次关于加拿大人民对中国态度的在线调查，最新的调查是9月26日至10月3日期间对1503名加拿大成年人进行的问卷，总体误差率大约在3%。

  • NBA Basketball 2019 (picture-alliance/dpa/S. Jiaru)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因涉港推特而面临驱逐风险的NBA

    休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

  • Hongkong Apple-Store | Archivbild 2011 (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因一款地图而遭狠批的苹果

    一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

  • Bildergalerie Airlines Logo Cathay Pacific Airways (picture-alliance/dpa)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因香港示威而遭受“地震”的国泰航空

    香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

  • Parkas von Canada Goose (Imago/Levine-Roberts)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅

    中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

  • Flash-Galerie Norwegen (AP)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼

    在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

  • China Boykott wegen THAAD-Raketensystem: China geht massiv gegen südkoreanischen Lotte-Konzern (Getty Images/C. Sung-Jun)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因「萨德」而遭殃的乐天

    韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

  • USA Los Angeles Präsidentin Tsia Ing-Wen in der 85C Bakery (keelungING facebook page )

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因蔡英文过境而受害的85度C

    台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

  • China, Nanjing: Dolce & Gabbana unter Beschuss für stereotypische China-Werbekampagne (picture alliance/dpa)

    这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

    因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳

    意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。


 

文木 / 叶宣（路透社）

 

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这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌

从挪威三文鱼到美国NBA，众多国际品牌近年来都被牵入了中国政治，遭到了“伤害中国人民感情”的指控。在政治化的氛围中，中国当局及消费者威胁不穿加拿大羽绒服、不坐国泰航班、不喝台湾的饮料、不去韩国超市购物…… (10.10.2019)  

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