 加拿大产品再遭封杀 中国暂停进口肉类 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2019

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时政风云

加拿大产品再遭封杀 中国暂停进口肉类

中国驻加拿大使馆周三称，发现一批加拿大猪肉产品的官方检疫卫生证书系伪造，要求加方自主暂停签发对华出口肉类证书。

Taiwan stoppt Einfuhr von Rindfleisch aus den USA (picture-alliance/dpa/Chang)

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在孟晚舟事件之后，加拿大最有价值的出口作物油菜籽遭到中国抵制。作为因应，加拿大政府决定提高给油菜籽农民的贷款，以及开拓其他贸易关系。 (02.05.2019)

中加关系没有修复迹象，反而不断扩大战线。 在这场外交风暴之中，中国瞄准加拿大的出口命脉之一﹕油菜籽。 (06.03.2019)

（德国之声中文网）周三（6月26日），中国驻加拿大使馆官网称："近期，中方海关部门在查验一批来自加拿大的输华猪肉产品时检出莱克多巴胺残留。因此中方立即暂停了涉事企业猪肉产品输华，并要求加方进行调查。调查发现，该批输华猪肉随附的官方兽医卫生证书系伪造，并发现共有188份伪造证书。加方认为，该事件系刑事犯罪。"

莱克多巴胺是一种饲料添加剂，在中国和欧盟被禁止，但在美国广泛使用。

中国驻加使馆称， 中方"要求加政府于6月25日起自主暂停签发对华出口肉类证书"。

加拿大农业部长毕博（Marie-Claude Bibeau）表示，加拿大食物与监察署（CFIA）正与中国官员紧密合作以解决这一问题。她证实该署发现了"不真实的出口证书"。

毕博在声明中称："CFIA正在调查这一技术问题，并已通告执法机构。这一事件涉及的是对中国出口的证书。对其它国家的出口证书不受影响。"

据法新社报道，皇家加拿大骑警也介入调查可能存在的犯罪行为。

Kanada | Finanzvorstand von Huawei, Meng Wanzhou | Gerichtssaal in Vancouver (Reuters/L. Wasson)

孟晚舟案影响到中加贸易关系

这一围绕肉制品的争议正值中加关系有所紧张之际。周三，中国外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者就中国将暂停从加拿大进口肉类是否与孟晚舟有关一事提问。

耿爽表示，中方有关部门依法依规行事。不过，他也表示："至于你刚才提到孟晚舟案，我想我们的立场非常清楚，我们要求加方严正对待中方的关切，立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中囯。"

华为首席财务官孟晚舟面临可能被加拿大遣送至美国。她在美面临违反对伊朗制裁禁令的指控。孟晚舟否认相关指控。此后，两名加拿大人在中国被逮捕。

今年早些时候，中国因质量问题停止进口加拿大油菜籽。

 

苗子/达扬（法新社、路透社、美联社）

 

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