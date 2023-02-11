 加拿大也称“击落不明飞行物” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2023

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时政风云

加拿大也称“击落不明飞行物”

和前一天在阿拉斯加空中上演的剧情类似：加拿大总理特鲁多表示，该国和美国也出动战斗机，于周六击落了一个“无法确认身份的飞行物”。

执行此次任务的也是美国F-22战斗机（图为资料照片）

执行此次任务的也是美国F-22战斗机（图为资料照片）

 （德国之声中文网）“我下达了击落一个不明飞行物的命令，因为它侵犯了加拿大的领空”，加总理特鲁多在推特上发文表示。此前，北美空防司令部（NORAD）刚发布消息称，在美军击落阿拉斯加上空的飞行物之后，又在加拿大北部的高空侦测到另一个飞行物。

对飞行物残骸进行分析

特鲁多强调，为执行这次在加拿大西北部育空地区（Yukon）的任务，加美各出动了一架战斗机，而负责向飞行物开火的是美军F-22战斗机。“加拿大军方现在将寻找到飞行物残骸，并对其进行分析。”特鲁多还表示，他已经就此事宜和美国总统拜登进行了商谈。

周五，美国政府在解释为何将阿拉斯加上空的飞行物击落时表示，该飞行物威胁到民航安全。目前不清楚该飞行物来自哪里，服务于什么目的。该事件令人联想起一周之前进入美国领空、后来被美军击落的中国气球

“气象气球”还是“间谍气球”？

中国否认通过该气球对美国实施间谍行动，并称那只是一个民用的气象气球，因偏离飞行轨迹才误入美国领空。美方则多次驳斥这一说法，坚持称之为间谍气球。

根据美国政府透露的消息，日前在阿拉斯加领空被击落的飞行物大小基本相当于一辆小轿车，比之前发现的中国气球要小得多。根据初步的调查发现，这个不明飞行物应该是无法自我操纵移动的。

蒙大拿领空短暂关闭

与此同时，美国因为又发现一个“飞行物”而暂时关闭了蒙大拿州的领空。美国联邦航空管理局（FAA）表示，这么做是为了“支持国防部的行动”。随后美国又重新开放了相关领空，并称那只是“雷达异常”，并未找到相关物体。
 

（德新社、路透社）

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