加拿大也将颁布"禁塑令"

环保人士警告称，现在有越来越多的塑料垃圾被排入大海。作为拥有全世界最长海岸线的加拿大也打算采取更多措施减少塑料垃圾。
（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多说，塑料垃圾带来的环境污染已经变成了一场遍布全球的"灾难"，所以从2021年起加拿大将禁止使用一次性塑料制品。
他表示，在科学界的帮助下政府会发布一份禁用产品的清单。现在就可预见的即将被禁的塑料制品中包括塑料吸管、塑料餐具和餐盘。
"我该怎么解释？"
特鲁多说，每年塑料垃圾都会造成100万飞鸟和10万海洋哺乳动物健康受损乃至死亡。“说实话，作为一个父亲我不知道该怎样向我的孩子解释这些现象。”特鲁多说。他还说，他也很难向孩子们解释，塑料垃圾怎么就会进入到太平洋深海？被冲上海滩的鲸鱼肚子里怎么会塞满了塑料垃圾？
人均制造38公斤塑料垃圾
欧盟也打算从2021年开始对包括塑料吸管、塑料餐具和塑料棉签在内的一次性塑料制品下达禁令。德国是欧洲范围内制造塑料垃圾数量最多的国家之一。上周公布的"塑料地图"显示，2016年，德国人均制造塑料垃圾数量达到38公斤。欧盟国家的平均值为人均24公斤。
明年德国将担任欧盟轮值主席国。届时德国将推动停止向发展中国家出口垃圾。德国联邦发展援助部部长米勒（Gerd Müller）表示，没人能向非洲人和亚洲人解释，为什么欧洲富裕发达国家的垃圾堆在非洲和亚洲国家。
洪沙/达扬 (法新社, 基督教新闻通讯社, 德新社)
在德国，回收利用的塑料垃圾只占总量的16%。剩余部分不是进入燃烧炉，便是运往海外。这是联邦环境与自然保护联盟（BUND）和接近绿党的“海因里希-伯尔-基金会”本周四（6月6日）所公布的《塑料地图》提供的数据。 (08.06.2019)