加拿大也将颁布"禁塑令"

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多说，塑料垃圾带来的环境污染已经变成了一场遍布全球的"灾难"，所以从2021年起加拿大将禁止使用一次性塑料制品。

他表示，在科学界的帮助下政府会发布一份禁用产品的清单。现在就可预见的即将被禁的塑料制品中包括塑料吸管、塑料餐具和餐盘。

"我该怎么解释？"

特鲁多说，每年塑料垃圾都会造成100万飞鸟和10万海洋哺乳动物健康受损乃至死亡。“说实话，作为一个父亲我不知道该怎样向我的孩子解释这些现象。”特鲁多说。他还说，他也很难向孩子们解释，塑料垃圾怎么就会进入到太平洋深海？被冲上海滩的鲸鱼肚子里怎么会塞满了塑料垃圾？

人均制造38公斤塑料垃圾

欧盟也打算从2021年开始对包括塑料吸管、塑料餐具和塑料棉签在内的一次性塑料制品下达禁令。德国是欧洲范围内制造塑料垃圾数量最多的国家之一。上周公布的"塑料地图"显示，2016年，德国人均制造塑料垃圾数量达到38公斤。欧盟国家的平均值为人均24公斤。

明年德国将担任欧盟轮值主席国。届时德国将推动停止向发展中国家出口垃圾。德国联邦发展援助部部长米勒（Gerd Müller）表示，没人能向非洲人和亚洲人解释，为什么欧洲富裕发达国家的垃圾堆在非洲和亚洲国家。

洪沙/达扬 (法新社, 基督教新闻通讯社, 德新社)