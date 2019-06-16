 加拿大也将颁布″禁塑令″ | 科技环境 | DW | 16.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

加拿大也将颁布"禁塑令"

环保人士警告称，现在有越来越多的塑料垃圾被排入大海。作为拥有全世界最长海岸线的加拿大也打算采取更多措施减少塑料垃圾。

Plastik - Plastikbesteck (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

"我该怎么向孩子解释？"

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多说，塑料垃圾带来的环境污染已经变成了一场遍布全球的"灾难"，所以从2021年起加拿大将禁止使用一次性塑料制品。

他表示，在科学界的帮助下政府会发布一份禁用产品的清单。现在就可预见的即将被禁的塑料制品中包括塑料吸管、塑料餐具和餐盘。

"我该怎么解释？"

特鲁多说，每年塑料垃圾都会造成100万飞鸟和10万海洋哺乳动物健康受损乃至死亡。“说实话，作为一个父亲我不知道该怎样向我的孩子解释这些现象。”特鲁多说。他还说，他也很难向孩子们解释，塑料垃圾怎么就会进入到太平洋深海？被冲上海滩的鲸鱼肚子里怎么会塞满了塑料垃圾？

人均制造38公斤塑料垃圾

欧盟也打算从2021年开始对包括塑料吸管、塑料餐具和塑料棉签在内的一次性塑料制品下达禁令。德国是欧洲范围内制造塑料垃圾数量最多的国家之一。上周公布的"塑料地图"显示，2016年，德国人均制造塑料垃圾数量达到38公斤。欧盟国家的平均值为人均24公斤。

明年德国将担任欧盟轮值主席国。届时德国将推动停止向发展中国家出口垃圾。德国联邦发展援助部部长米勒（Gerd Müller）表示，没人能向非洲人和亚洲人解释，为什么欧洲富裕发达国家的垃圾堆在非洲和亚洲国家。

洪沙/达扬 (法新社, 基督教新闻通讯社, 德新社)

DW.COM

垃圾分类典范？德国塑料垃圾回收率不足二成

在德国，回收利用的塑料垃圾只占总量的16%。剩余部分不是进入燃烧炉，便是运往海外。这是联邦环境与自然保护联盟（BUND）和接近绿党的“海因里希-伯尔-基金会”本周四（6月6日）所公布的《塑料地图》提供的数据。 (08.06.2019)  

每小时扔掉32万个 德国塑料咖啡杯成灾

德国国内，塑料咖啡杯的年度消费量近30亿只。它们都无法回收利用。怎么办？联邦环境部长似有一高招。 (22.05.2019)  

广告

经济纵横

Schweiz Großbank UBS Chefökonom Paul Donovan (Getty Images/M. Lloyd)

瑞银忙就"中国猪"致歉 仍被海通国际断交

瑞银全球首席经济学家使用"中国猪"这一具有侮辱性的措辞，在中国引发众怒。尽管瑞银方面已就此事致歉，海通国际仍宣布与瑞银断绝业务往来。彭博社评论称，该事件显示了"当今谁说的算"。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  