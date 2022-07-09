加拿大为北溪设备放行 德国天然气危机现转机？

（德国之声中文网）加拿大政府宣布，将允许一台用于北溪一号输气管的涡轮机运往欧洲。这台德国西门子公司制造的设备在加拿大进行检修期间，加拿大扩大对俄罗斯的制裁范围，将"陆地和管道运输以及金属和运输、计算机、电子和电气设备以及机械的制造 "囊括在内。该涡轮机因而被加政府禁止出境。

北溪一号目前是俄罗斯向德国输送天然气的主要管道。俄罗斯天然气公司上个月称，因缺少这台涡轮机，不得不减少通过北溪一号输往德国的天然气。目前该线路输气量仅为满负荷运转时的40%。

7月11日起，该管线开始每年为期10天的例行检修，将暂停输气。鉴于欧洲国家对俄实施制裁后造成的紧张关系，德国政府认为俄罗斯可能借此机会中断天然气供应。

加拿大自然资源部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）在周六宣布新决定时表示，采取这一措施是为了 "支持欧洲在继续摆脱俄罗斯石油和天然气的过渡过程中，保有获得可靠和负担得起的能源的能力"。

他特别提到了对德国经济以及德国民众的关切，说他们可能在冬季面临无法为自己的住房取暖的困境。

乌克兰方面则敦促加拿大不要将涡轮机运返，称这样作是破坏对俄罗斯的制裁。乌克兰-加拿大代表会议（Ukrainian Canadian Congress）主席Alexandra Chyczij表示，加拿大此举是开了一个“危险的先例”，将导致对俄制裁被削弱。

乌克兰天然气中转机构OGTSU的首席执行官Sergiy Makogon表示，涡轮机应该运往乌克兰，而不是德国，这样德国可以依靠乌克兰的管道更有效地输送天然气。他还称这是俄罗斯“敲诈”的结果，俄议会曾表示，该涡轮机到位后，将可提升对欧洲的天然气供应。

据路透社援引政府消息人士报道，为避免加拿大陷入两难，西门子曾提议将涡轮机先运回德国，再由德国将其转交给俄罗斯天然气公司。

德国尚未建成液化天然气接收港站

在德国国内，人们对能源供应的担忧与日俱增。德国工商大会（DIHK）主席阿德里安（Peter Adrian）警告，这场危机不仅会让冬季依靠天然气取暖的民众承受损失，也会给公司企业和整个德国的经济带来冲击。他告诉德新社，这可能会引发严重的经济衰退，预测经济产出的下降幅度将达到10%。

阿德里安表示，必须做好准备应对“最糟糕的情况”，如果7月21日在北溪一号检修工作结束后，俄罗斯方面仍不恢复天然气供应，将是一场“灾难”。

作为替代方案，德国政府正在北部沿海加紧建造进口液化天然气（LNG）的接收站。但有关计划不太可能在今年冬季前实现。

（德新社、路透社、法新社）

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