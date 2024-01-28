加拿大为何要限制留学生数量？此举有何影响？

（德国之声中文网）近年来，外国留学生的爆炸式增长加剧了加拿大住房短缺问题，在这一背景下，加拿大在周一（1月22日）宣布，将对外国留学生的接收人数设定一个为期两年的上限。政府数据显示，去年加拿大发放了近100万份学生签证，约为10年前的三倍。新提案将把留学生接收人数减少近三分之一。

以下是这项新政策的几个要点及其影响。

新政策有那些具体改变？

加拿大移民部长米勒（Marc Miller）表示，自由党政府将设置一个为期两年的临时的学生签证上限，这将导致在2024年发放的签证数量约为36.4万份。

新提案还将对发放给外国学生的研究生工作许可证设定限制，这很可能会鼓励他们回国工作。这些工作许可以前被视为获得永久居留权的便捷途径。攻读硕士或博士课程的学生将有资格获得为期三年的工作许可。

米勒说，就读其他级别课程（包括本科和大专课程）的留学生配偶将不再有资格获得签证许可。他说，2025年学习许可的申请限制，将在今年年底进行重新评估后决定。

政府为何收紧留学签证？

由于完成学业后获得工作许可相对容易，加拿大已成为国际学生的热门留学目的地。但留学生人数激增导致租房严重短缺，从而推高了房租。据统计部门的数据，12月份加拿大全国房租比去年同期上涨了7.7%。这一危机影响了现任加拿大总理特鲁多的支持率。在对明年大选前的民意调查中，反对党保守党领袖波利耶夫尔（Pierre Poilievre）目前遥遥领先于特鲁多。

除了房租危机，加拿大政府还对一些院校的教育质量表示担忧。

新政策将产生那些影响？

留学生每年为加拿大经济贡献约220亿加元（164亿美元）。此举将损害许多教育机构的利益，有些机构本已扩建了校园，希望不断有学生涌入。

人口大省安大略省接收的留学生最多。包括餐馆和零售业在内的一些企业担心，对外国留学生设置上限将造成临时工短缺。

一个游说团体上周告诉路透社，加拿大各地的餐馆正在努力解决劳动力短缺问题，有近10万个岗位空缺。2023年，在餐饮服务业的110万名工人中，留学生占4.6%。

加拿大银行从新生的涌入中获益匪浅，因为每个学生都必须持有超过2万加元的担保投资证（GIC），这是留学生确保承担生活费的前提条件。

另外，这当然会给想要赴加拿大留学的学子们产生影响，导致获得该机会的学子变少。根据2022年的官方数据，加拿大外国留学生的第一大来源国（约40%）是印度，中国位居第二，约占12%。

多伦多大学在一份声明中说，它期待与各级政府合作，确保学习许可的分配能够充分考虑多伦多大学这样的教育机构，并解决当下的挑战带来的问题。

（路透社）

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