 加拿大为何要限制留学生数量？此举有何影响？ | 文化经纬 | DW | 28.01.2024

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加拿大为何要限制留学生数量？此举有何影响？

加拿大1月22日宣布将对外国留学生设定一个为期两年的上限，把留学生接收人数减少近三分之一。这一政策有哪些细节，将会对哪些人产生影响？

加拿大最新宣布将对外国留学生的接收人数设定一个为期两年的上限，也对发放给外国学生的研究生工作许可证设定限制，还会限制本科生使用签证将配偶带到加拿大

加拿大最新宣布将对外国留学生的接收人数设定一个为期两年的上限，也对发放给外国学生的研究生工作许可证设定限制，还会限制本科生使用签证将配偶带到加拿大

（德国之声中文网）近年来，外国留学生的爆炸式增长加剧了加拿大住房短缺问题，在这一背景下，加拿大在周一（1月22日）宣布，将对外国留学生的接收人数设定一个为期两年的上限。政府数据显示，去年加拿大发放了近100万份学生签证，约为10年前的三倍。新提案将把留学生接收人数减少近三分之一。

以下是这项新政策的几个要点及其影响。

新政策有那些具体改变？

加拿大移民部长米勒（Marc Miller）表示，自由党政府将设置一个为期两年的临时的学生签证上限，这将导致在2024年发放的签证数量约为36.4万份。

新提案还将对发放给外国学生的研究生工作许可证设定限制，这很可能会鼓励他们回国工作。这些工作许可以前被视为获得永久居留权的便捷途径。攻读硕士或博士课程的学生将有资格获得为期三年的工作许可。

米勒说，就读其他级别课程（包括本科和大专课程）的留学生配偶将不再有资格获得签证许可。他说，2025年学习许可的申请限制，将在今年年底进行重新评估后决定。

政府为何收紧留学签证？

由于完成学业后获得工作许可相对容易，加拿大已成为国际学生的热门留学目的地。但留学生人数激增导致租房严重短缺，从而推高了房租。据统计部门的数据，12月份加拿大全国房租比去年同期上涨了7.7%。这一危机影响了现任加拿大总理特鲁多的支持率。在对明年大选前的民意调查中，反对党保守党领袖波利耶夫尔（Pierre Poilievre）目前遥遥领先于特鲁多。

除了房租危机，加拿大政府还对一些院校的教育质量表示担忧。

印度学生是加拿大目前最大的留学生群体，占该国留学生总数的大约40%（资料图片）

印度学生是加拿大目前最大的留学生群体，占该国留学生总数的大约40%（资料图片）

新政策将产生那些影响？

留学生每年为加拿大经济贡献约220亿加元（164亿美元）。此举将损害许多教育机构的利益，有些机构本已扩建了校园，希望不断有学生涌入。

人口大省安大略省接收的留学生最多。包括餐馆和零售业在内的一些企业担心，对外国留学生设置上限将造成临时工短缺。

一个游说团体上周告诉路透社，加拿大各地的餐馆正在努力解决劳动力短缺问题，有近10万个岗位空缺。2023年，在餐饮服务业的110万名工人中，留学生占4.6%。

加拿大银行从新生的涌入中获益匪浅，因为每个学生都必须持有超过2万加元的担保投资证（GIC），这是留学生确保承担生活费的前提条件。

另外，这当然会给想要赴加拿大留学的学子们产生影响，导致获得该机会的学子变少。根据2022年的官方数据，加拿大外国留学生的第一大来源国（约40%）是印度，中国位居第二，约占12%。

多伦多大学在一份声明中说，它期待与各级政府合作，确保学习许可的分配能够充分考虑多伦多大学这样的教育机构，并解决当下的挑战带来的问题。

（路透社）

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