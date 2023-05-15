加拿大：中國試圖干涉選舉但不需公開再查

（德國之聲中文網）加拿大媒體近期稱中國政府曾多次干預加拿大選舉，總理特魯多（Justin Trudeau）3月任命了特別專員調查相關指控，調查報告於週二（5月23日）出爐。

報告寫道：「毫無疑問，有外國政府在試圖影響加拿大的候選人和選民。」不過，加拿大選舉受到精密機制保護，這些企圖未能改變投票結果，「沒有理由對這些（選舉）結果失去信心。」

特別報告說了什麼？

此前，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）等媒體曾引述外洩情資，稱中國希望特魯多政府繼續掌權，因而以政治獻金、社群媒體假訊息、資助華裔志工進行投票動員等方式，干預加拿大2019年、2021年的選舉。不過，特別調查員約翰斯頓（David Johnston）的報告指出，有些外洩情資因為缺乏脈絡，而被媒體誤解。

根據這份初步調查報告，常見的外國干涉手法包括網路攻擊、線上資訊戰、假訊息，以及「對人際關係的濫用」。

報告還說，由於大部分情資都有必要維持機密，約翰斯頓認為不該、也不需再另行發起公開的調查，反而應該舉行聽證會，把焦點放在如何發現、阻止外國干涉選舉的情況，以保護加拿大的民主社會。

至於總理特魯多是否刻意隱瞞情報、未針對華裔議員莊文浩（Michael Chong）家屬受到中國政府威脅一事採取行動，調查員稱，雖然情資的溝通和處理存在重大問題，但沒有理由認為特魯多「刻意忽視」情報。

約翰斯頓10月將發布最終調查報告。

加拿大反對黨不滿

特魯多23日表示，外國干涉並非新鮮事，而且不只針對選舉，影響還遍及學術機構、企業和整體社會。他在推特上寫道：「我們將進行必要作為，貫徹他（調查員）的建議，並繼續採取行動強化、保衛我們的民主。」

不過，特魯多政府仍然面對強大的政治壓力，主要在野黨皆要求應推動公開的調查。特別調查員約翰斯頓呼籲在野黨領袖取得權限、閱讀他所撰寫的報告內的機密部分；此舉會讓他們受到法律限制，不能公開談論相關細節。

「我不會被噤聲。」加拿大保守黨領袖波伊利耶爾（Pierre Poilievre）表示：「這份報告從一開始就被動了手腳，可信度為零。」他指控約翰斯頓是特魯多家族的朋友，協助特魯多「掩蓋北京政府對加拿大民主的影響」。約翰斯頓曾擔任加拿大總督，也曾是特魯多基金會（Pierre Elliott Trudeau Foundation）的成員。

保守黨還指控，特魯多政府無視先前的情資，因為外國干預選舉的結果對自由黨有利。新民主黨的黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）也說，「堅定認為有必要」進行公開調查，才能恢復人民對選舉制度的信心。

中國否認介入加拿大選舉

中國政府多次否認干涉加拿大選舉。北京駐渥太華大使館的發言人23日表示，這次的情資外洩事件是一場「抹黑中國」運動的一部分。3月，中國外交部長秦剛出席二十國集團（G20）峰會時，曾會晤加國外長喬利（Mélanie Joly，又譯趙美蘭），駁斥中國干涉加拿大選舉一事。秦剛說：「干涉行為完全是子虛烏有、無稽之談，中方堅決反對。中國從不干涉別國內政，也反對任何國家干涉別國內政。」

本月稍早，加拿大驅逐了中國駐多倫多總領館領事官員趙巍（Zhao Wei），因其被發現蒐集保守黨議員莊文浩家屬的有關資訊，對其家屬構成威脅。隨後，中國採取反擊行動，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，令其離境。

加拿大與中國的關係自2018年急遽惡化，當時加拿大逮捕了華為財務長孟晚舟，中國則關押2名加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。加拿大、美國與中國最後於2021年達成協議，孟晚舟與2位加國公民皆已獲釋。

孟晚舟与两加拿大人回家之后

（路透社、法新社、美聯社等）

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