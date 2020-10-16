加拿大不退缩 中国外交部再施压

(德国之声中文网) 中国驻加拿大大使丛培武10月15日在一场视频新闻发布会上，批评加拿大让一对香港夫妇以难民身份申请政治庇护是干预中国内政，并强烈呼吁加拿大不要给予来自香港的「暴力罪犯」政治庇护。此外，丛培武还说，如果加拿大议会通过任何与维吾尔人相关的议案，中国政府将做出「强烈反应」。

加拿大副总理方慧兰 (Chrystia Freeland) 19日在加拿大议会表示，中国驻加大使的言论完全不符合中加两国之间的邦交关系。她强调，加拿大会持续为中国人权发声，也会继续支持住在香港的加拿大公民。

方慧兰说：「我再次向30万名住在香港的加拿大公民保证，只要你国籍是加拿大，你便是加拿大人。我们会与你们同在。」

与此同时，加拿大主要反对党的领袖奥图尔 (Erin O’Toole) 19日也强调，中国驻加拿大大使的言论直接威胁30万名住在香港的加拿大公民，并要求中国驻加大使道歉或离开加拿大。专门在加拿大为香港人发声的倡议组织「加拿大香港联盟」的行政总监王卓妍告诉美联社，丛培武的言论已直接威胁所有加拿大人。

王卓妍向美联社表示：「根据丛培武大使的说法，住在香港的加拿大公民可能会是中国打压的下一个目标。」

中国外交部强硬立场不变

中国外交部发言人赵立坚10月19日则在例行记者会上强调，中国驻加拿大大使丛培武上周在媒体访问中针对香港与新疆等议题的发言阐明中方立场，完全正当，并批评加拿大媒体刻意曲解中国驻加拿大大使言论。

他甚至发出与丛培武相同论调，表示要加拿大「多听一听两国商界丶地方和民间希望两国关系尽快重回正轨的共同愿望，多为中加关系的未来考虑」，要求加拿大立即释放孟晚舟。

他还点出，加拿大明白拘押华为财务长孟晚舟才是导致中加关系受阻的根源，并批评加拿大不正视该问题，反而无视中国依法逮捕并起诉加拿大公民的基本事实。赵立坚批评加拿大意图纠集盟国向中方施压。

赵立坚重申，涉港丶涉疆事务纯属中国内政，根本不是什麽人权问题。他说：「香港是法治社会。香港居民各项合法权益依法受到切实保障。中方坚决反对加方向香港暴乱犯罪分子提供所谓『政治庇护』。加方应摒弃意识形态偏见，停止利用涉港丶涉疆等问题干涉中国内政。

杨威廉/邹宗翰 (美联社丶中国外交部)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。