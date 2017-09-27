 加拿大一句话惹怒沙特 航班生意全叫停 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2018

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时政风云

加拿大一句话惹怒沙特 航班生意全叫停

加拿大要求沙特阿拉伯释放维权人士，引起沙特阿拉伯强烈不满，事件已经上升至外交风波，恐怕会继续燃烧。

Pakistan Saudi Arabian Airlines (picture alliance/dpa/epa/A. Arbab)

（德国之声中文网）沙特阿拉伯要求加拿大驻利雅得大使24小时内离境，同时召回沙特驻加大使。沙特外交部还表示，暂时冻结最近刚刚与渥太华签订的贸易协定以及新的投资项目。

当局也宣布，停飞国营沙特航空来往首都利雅得和多伦多的航班，冻结双方的投资和贸易交易，以及把身在加拿大的沙国留学生和病人转往他国。

互不相让

事情的导火线是加拿大外交部呼吁沙特，要求立即释放维权人士沙玛尔·巴达维（Samar Badawi）和拉伊夫·巴达维（Raif Badawi）。

这番举动引来沙国外交部怒言反击﹕「加拿大在声明中使用这措词（立即放人）是非常不幸和应当受到谴责，对两国关係来说是不可接受的。」

当局在推特上严辞批评﹕「加拿大的立场是公然干预沙特阿拉伯的内政，而且违反了最基本的国际规范和国家之间的约章。」

Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

加拿大外交部长方慧兰 (Chrystia Freeland)

但是加拿大外交部长方慧兰 (Chrystia Freeland) 也没有退让，并为他们的言论辩护﹕「让我在此表明，也向各位加拿大人说清楚，无论在加拿人或世界任何一处，加拿大一向捍卫人权，而女权是人权。」

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau) 三月确认了前政府与沙特的军售协议。面对批评声音他做出辩护，稱出口沙特军火符合加拿大外交和国防政策。这笔交易价值150亿美元，包括向沙特出口900辆装甲车。

新一波打压

人权组织"人权观察"指出，沙玛尔·巴达维近日和另外一名活动人士被捕。多年来他们都在这个极端保守的国度争取女性自由驾驶权。沙特外交部在推特上看到加拿大外长弗里兰"对沙特阿拉伯内政进行公然、不可接受的干涉。"

Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

着名女权人士巴达维 (Samar Badawi) 被加拿大点名要求沙特阿拉伯政府释放。

沙玛尔·巴达维的兄弟拉伊夫已被关在监狱多年，因为他建立了涉及政治和宗教话题的网站。这起案件令国际社会感到震惊。他的妻子在加拿大生活，不久前刚刚加入加拿大籍。

早在5月中旬，沙特就逮捕了至少17名人权人士，其中一些人现已获释。加拿大驻利雅得大使馆对新一波逮捕行动"严重担心"并要求释放他们。有专家指出，沙特当局开启一波打压行动是为了保持绝对的控制权。

文木/苗子/李芊 (德新社，路透社，美联社)

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