加息50个基点！欧洲央行迈出历史性一步

（德国之声中文网）欧元区通货膨胀率超8%、欧元汇率跌至与美元平价，再加上意大利政府危机：这就是欧洲央行理事会本周四开会决定货币政策未来走向的大环境。

在6月份举行的上一次理事会会议上，央行行长拉加德宣布了利率政策将出现转折，也就是加息。这就意味着，负利率时代将暂时告终。众多银行在此之后已做出反应：仅在德国，就有数十家银行完全取消了对客户存款的罚息。

欧洲央行行长拉加德6月已宣布了加息意向

欧洲央行加息姗姗来迟

欧洲央行本周四宣布加息0.5%意在宣示力克通胀、保持欧元汇率稳定的决心。

黑森-图林根州银行首席经济学家特劳德（Gertrud Traud ）先前表示，欧洲央行动作已过于迟缓，鉴于欧元区新近以来8.6%的历史性高通胀率，这"非常危险"。

瑞士Safra Sarasin银行首席经济学家尤尼乌斯（Karsten Junius ）此前建议一次加息50个基点。他强调，面对目前情势，欧洲央行不应拘泥于此前公布的所谓"渐进加息"方针。

上个月，美国国内通胀率升至9.1%，美联储因此可能将基础利率再提高25个基点，从目前的1.5%升至1.75%。这将给欧元汇率带来进一步压力，近期，欧元汇率曾跌至与美元持平。

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