加息潮下 德银行业要求欧洲央行结束负利率

美联储9月加息后，其基准利率已经为2008年以来的最高水平，还计划今年年底前及2019年进一步加息。自7月以来，全球数十家央行上调利率。欧洲央行是否也会收紧货币政策？至少德国银行业提出了相关呼吁。
（德国之声中文网） 德国银行业协会向欧洲央行提出要求，结束负利率时代。"长期负利率正在带来实际问题"， 德国银行业协会主席彼得斯(Hans-Walter Peters)本周六在国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季年会场边表示。今年，该年会于10月8日-13日在印度尼西亚巴厘岛举行。
彼得斯说，欧洲各大银行每年要向欧洲央行支付约为75亿欧元的惩罚性利息，而与之相对的是美联储目前并不收取惩罚性利息，2017年美联储还向银行们支付了高达260亿美元的利息。这让欧洲银行处于劣势。
目前，欧洲央行仍维持零利率（指导利率），这意味着欧洲各国银行仍然以零利率从货币发行银行（欧洲央行）拿钱（借款），然而这些商业银行们必须要注意，不能囤积太多钱（比如因为储户存款提高），因为当银行将过剩的流动性资金存放在欧洲央行时，欧洲央行收取0.4%的惩罚性利息。越来越多的银行将这个惩罚性利率转嫁到银行储户身上。
"越来越多银行通过向大量存款的公司业务收取负利率，来降低融资成本"，德国央行在9月份的月度报告中写道，并表示越来越多私人储户也要为其存款，付钱给银行（负利率）。
很多经济学家也对负利率的影响提出质疑，认为该政策可能冲击资金流动性、影响经济活力。
全球迎来加息潮？
欧洲央行在今年夏天的货币政策会议上做出决定，维持欧元区三大关键利率不变，并预期在2019年夏天前不会加息。当时，欧洲央行行长德拉吉表示，欧洲央行对货币政策的前瞻性指导是有效的，因此目前没有必要修改。
与欧洲央行不同，美联储近年来明显收紧了其货币政策。美国时间9月26日，美联储宣布将基准利率目标区间再次上调25个基点至2%-2.25%，这也是美联储今年来第三次加息，也是2015年12月美联储开启本轮加息周期以来的第八次加息。同时，美联储对未来两年的加息节奏预期也维持不变，预计今年还将加息一次，2019年和2020年分别加息3次和1次。
美联储加息，引发了全球连锁反应。全球多家央行相继跟随美联储加息。
值得注意的是，欧洲央行在今夏宣布，将削减资产购买规模。随着欧元区的通胀率向目标靠拢，欧洲央行将于2018年年底前结束购债这个货币刺激政策。很多投资者押注，欧洲央行将于2019年下半年首次加息。
贸易战的解决方案"将会稳定市场"
德国银行业协会主席彼得斯也谈到了中美贸易战对金融市场的影响。他表示，世界两大经济体的贸易争端正在影响世界经济的景气。
彼得斯说，希望特朗普能够看到，证券市场对于任何小的缓和信号都会做出积极反应。"他是一个会交易的人（Dealmaker，特朗普也这样形容自己）"，贸易战的一个解决方案会"极其明显地对市场起到稳定作用"。
王凡/任琛（德新社等）