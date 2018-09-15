加息潮下 德银行业要求欧洲央行结束负利率

（德国之声中文网） 德国银行业协会向欧洲央行提出要求，结束负利率时代。"长期负利率正在带来实际问题"， 德国银行业协会主席彼得斯(Hans-Walter Peters)本周六在国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季年会场边表示。今年，该年会于10月8日-13日在印度尼西亚巴厘岛举行。

德国银行业协会主席彼得斯

彼得斯说，欧洲各大银行每年要向欧洲央行支付约为75亿欧元的惩罚性利息，而与之相对的是美联储目前并不收取惩罚性利息，2017年美联储还向银行们支付了高达260亿美元的利息。这让欧洲银行处于劣势。

目前，欧洲央行仍维持零利率（指导利率），这意味着欧洲各国银行仍然以零利率从货币发行银行（欧洲央行）拿钱（借款），然而这些商业银行们必须要注意，不能囤积太多钱（比如因为储户存款提高），因为当银行将过剩的流动性资金存放在欧洲央行时，欧洲央行收取0.4%的惩罚性利息。越来越多的银行将这个惩罚性利率转嫁到银行储户身上。

"越来越多银行通过向大量存款的公司业务收取负利率，来降低融资成本"，德国央行在9月份的月度报告中写道，并表示越来越多私人储户也要为其存款，付钱给银行（负利率）。

很多经济学家也对负利率的影响提出质疑，认为该政策可能冲击资金流动性、影响经济活力。

全球迎来加息潮？

欧洲央行在今年夏天的货币政策会议上做出决定，维持欧元区三大关键利率不变，并预期在2019年夏天前不会加息。当时，欧洲央行行长德拉吉表示，欧洲央行对货币政策的前瞻性指导是有效的，因此目前没有必要修改。

欧洲央行行长德拉吉

与欧洲央行不同，美联储近年来明显收紧了其货币政策。美国时间9月26日，美联储宣布将基准利率目标区间再次上调25个基点至2%-2.25%，这也是美联储今年来第三次加息，也是2015年12月美联储开启本轮加息周期以来的第八次加息。同时，美联储对未来两年的加息节奏预期也维持不变，预计今年还将加息一次，2019年和2020年分别加息3次和1次。

美联储加息，引发了全球连锁反应。全球多家央行相继跟随美联储加息。

值得注意的是，欧洲央行在今夏宣布，将削减资产购买规模。随着欧元区的通胀率向目标靠拢，欧洲央行将于2018年年底前结束购债这个货币刺激政策。很多投资者押注，欧洲央行将于2019年下半年首次加息。

贸易战的解决方案"将会稳定市场"

德国银行业协会主席彼得斯也谈到了中美贸易战对金融市场的影响。他表示，世界两大经济体的贸易争端正在影响世界经济的景气。

彼得斯说，希望特朗普能够看到，证券市场对于任何小的缓和信号都会做出积极反应。"他是一个会交易的人（Dealmaker，特朗普也这样形容自己）"，贸易战的一个解决方案会"极其明显地对市场起到稳定作用"。

欧洲央行新大楼 欧洲央行新址 规划多年，建造4年，欧洲央行新大楼终于完工将投入使用。不久之后，现位于法兰克福市中心的这一金融机构将搬迁到该市的奥斯腾德区新址。

欧洲央行新大楼 激烈的竞争 新建筑未来将在很长一段时间内成为法兰克福的地标性建筑。因此，很多建筑师参加设计竞争。 2003年，有80家公司获准参与竞标设计，最后是维也纳库柏·西梅布芬建筑设计事务所的设计方案被采纳。 2010年4月开始建造，到项目完工耗资约12亿欧元。

欧洲央行新大楼 为新大楼选址 欧洲央行设在法兰克福，是1992年马斯特里赫特条约的规定。1998年欧洲央行的工作人员开始在租赁的大楼里工作时，情况已经很明显，这里不是他们的久留之地。因为从长久来看，拥有自己的办公楼要比租赁办公室更经济。在对35个地点进行审核后，最后决定将这个批发市场作为新址。

欧洲央行新大楼 融合历史 直至2004年，该建筑一直是一个水果、蔬菜批发市场。建于1928年的老建筑被列入受保护之列，因此必须与新建筑并存。在这个昔日的批发市场大厅将设有展厅、顾客接待中心，咖啡厅和会议室。

欧洲央行新大楼 双塔高耸入云 两座连体大楼分别高185米和165米，拥有45和43个楼层，主要是办公室和会客室。站在大楼高处，市内的老歌剧院，博物馆和银行区尽收眼底。

欧洲央行新大楼 混凝土和玻璃建筑 整个建筑内阳光直射，部分外墙不完全对称。重要的是，欧洲央行新大楼将创造一个开放和有利沟通的工作环境。此外房间采光程度可灵活控制：许多办公室都有可以移动的活动墙。

欧洲央行新大楼 新老地址 迄今欧洲央行在法兰克福四栋建筑内租用办公室，其中包括最著名的欧元塔。欧洲央行本打算彻底搬出这栋高楼。但是由于银行监管会现在有了新任务，其工作人员将继续在此办公。

欧洲央行新大楼 明亮会议厅 欧洲央行行长德拉吉也将和员工一起搬家。令他感到欣慰的是：坐在新大楼第41层的宽大会议室内，他从玻璃窗内可以俯瞰整个城市的壮丽景色。

欧洲央行新大楼 节能效益和可持续性 欧洲央行关注的不只是金钱，而且还注意节约能源。在昔日批发大厅的房顶上，安装着雨水回收设备，可用来浇灌植物和冲刷厕所。为避免阳光照射过强，建筑物还安装了阻止太阳直射的保护板。

欧洲央行新大楼 周边环境 新大楼位于美茵河畔。欧洲央行周边地区将建造一个禁止车辆通行的公园景区。

欧洲央行新大楼 美茵河畔“曼哈顿” 银行的玻璃大楼很久以来就成为法兰克福的一道亮丽风景。央行新大楼的完工，又给法兰克福增加了一个最新地标式建筑。 作者: Helena Baers



王凡/任琛（德新社等）