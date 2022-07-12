 加息！加多少？欧洲央行即将露真容 | 经济纵横 | DW | 19.07.2022

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经济纵横

加息！加多少？欧洲央行即将露真容

显然，欧洲央行本周四会加息。这将是多年来首次。现在，人们最关注的是加息力度和速度。

Christine Lagarde | Präsidentin der Europäischen Zentralbank

欧洲央行行长拉加德必须做出艰难的决定

（德国之声中文网）欧元区通货膨胀率超8%、欧元汇率跌至与美元平价，再加上意大利政府危机：这就是欧洲央行理事会本周四开会决定货币政策未来走向的大环境。 

在6月份举行的上一次理事会会议上，央行行长拉加德宣布了利率政策的转折--加息。此为11年来首次。基础利率初始上升25个基点，然后，9月份可能在升50个基点。负利率时代最迟将在那时暂时告终。不过，众多银行已做出反应：仅在德国，就有近50家银行完全取消了对客户存款的罚息，其余各家也可能在未来几周跟进。 

Deutschland Protestaktion gegen Klimapolitik der EZB

位于美因河畔法兰克福的欧洲央行大厦 

欧洲央行姗姗来迟  

此刻，人们最关心的是：欧洲央行会以多快速度提高利率。黑森-图林根州银行首席经济学家特劳德（Gertrud Traud ）的看法是，欧洲央行动作已过于迟缓，鉴于欧元区新近以来8.6%的历史性高通胀率，这"非常危险"。她说："全球各国央行都提高了利率，欧洲央行现在也必须表明，它认真履行自己的任务，力克通胀。"  

然而，对货币政策正常化的速度和程度存有争议--欧洲央行管理委员会亦不例外。德国联邦银行行长纳格尔（ Joachim Nagel ）甚至可以设想，将基础利率提升至严控领域，由此，经济受积极遏制。纳格尔属于严格货币政策派（鹰派）。主张更宽松政策的一派（鸽派）则警告经济衰退风险，尤其是虑及乌克兰战争后果。观察人士中也对该走何种路线存有争议。 

Deutschland Berlin | Neuer Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

收紧银根政策倡导者：德国联邦银行行长纳格尔

超过25个基点？ 

例如，瑞士Safra Sarasin银行首席经济学家尤尼乌斯（Karsten Junius ）便要求加息一次加息50个基点。他强调，面对目前情势，欧洲央行不应拘泥于此前公布的所谓"渐进加息"方针。黑森-图林根州银行首席经济学家特劳德认为，即使央行最初只走出小幅加息步骤，重要的是，作为货币监护者的这个机构能确切表明，准备在9月之后继续加息，以履行其使命，即：将通胀率控制在2%水平上，保持欧元汇率稳定。 

但对于欧元守护者--欧洲央行而言，目前局面非常棘手。央行必须努力使货币政策正常化，但若刹车太狠，便会扼杀经济。全球最大的资产管理公司黑石（Blackrock）的德国首席经济学家吕克（Martin Lück）解释道："反正无法改变能源价格，那你就必须降低其它东西、商品和相关服务的价格，除此之外，别无他途。" 

若天然气断供  

其实，即使没有欧洲央行的干预，经济衰退的风险也会增加，尤其是，假如俄罗斯在北溪1号天然气管道检修工程结束后，不在周四（欧洲央行管理委员会就在这一天开会）重新打开输气阀。 吕克认为，因此，货币政策 "正常化 "意味着接近 "中性利率"，即"经济既不加速也不减速的利率"。然而，眼下碍难确定欧元区该有何样的"中性利率"。 

此外，鉴于同美国的利率差距扩大，欧洲央行也可能受压。上个月，美国国内通胀率升至9.1%，美联储因此可能将基础利率再提高75个基点，从目前的1.5%升至1.75%。这将给欧元汇率带来进一步压力，几天前，欧元汇率已跌至与美元持平。 

最后，意大利让金融市场揪心：对欧洲央行而言，该国目前的政府危机可谓雪上加霜。虽然总理德拉吉仍在位，但留任时间能有多久远不确定。下届选举甚至可能提前大半年在今年10月就举行。默茨勒（ Metzler ）银行首席经济学家沃克(Edgar Walk)担心，若新政府由欧元批评者执掌，便可能导致欧元区政府债券市场 "大动荡"。

欧洲央行宣布，作为一项预防措施，已制定完备一所谓的反碎片化工具，消减欧洲政府债券市场上可能出现的动荡。

 

 

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