加强空对地攻击能力 台湾争取购买美飞弹

(德国之声中文网) 台湾国防部19日在立法院接受质询时表示，台湾正在向美军争取购买AGM-158远距攻陆飞弹。

路透社报导指出，虽然台湾正在自己研发长程飞弹，但台湾也在寻求美国协助来取得更先进的武器，希望让台湾的军队在两岸爆发战争时，有能力透过长程飞弹击中中国内陆的目标。

台湾国防部长邱国正19日出席立法院司法及法制委员会，针对数项国防法修正草案提出说明，而当立委问到目前是否有「台湾想买但仍未获美国通知」的军售案，国防部战略规划司长李世强表示，目前仅剩空军向美争取购买AGM-158远距攻陆飞弹的案子。

不过，国防部并未针对该案细节做进一步说明。此外，国防部长邱国正在立院质询前接受访问时向台湾媒体表示，媒体传闻拜登政府将出售M109A6（Paladin）帕拉丁型自走炮给台湾的案件已进行很久，但目前台湾政府尚未接到美方任何正式通知。

AGM-158空对地飞弹怎么用

路透社报导指出，AGM-158远距攻陆飞弹射程近1,000公里(621公里)，并能固定在特定型号的战机上，包含台湾所拥有的F-16战机。负责生产该飞弹的洛克希德-马丁向路透社表示，该导弹旨在摧毁价值高丶防守严密丶固定和可移动的目标。由於该飞弹的射程够远，所以发射该飞弹的战机能够远离敌方的防空系统。

路透社报导指出，中国近期加强在台湾附近的军事活动，因为北京试图透过这些作法迫使台湾接受北京对该岛的主权声张。虽然台湾的武装力量，与中国的武装力量相比，相形见绌，但台湾正处於军事现代化的过程，希望能藉此提供其军队更有效的威慑力，包括在海峡两岸爆发武装冲突时，朝中国非沿海地区的军事基地发动反击。

过去，台湾的武装力量大多集中于防御中国对该岛的攻击，但蔡英文上任後，便着重於发展「不对称」威慑，使用难以瞄准丶难以摧毁且能击中与离台湾目标的移动设备。

邱国正：未与美国代表团谈及军售案

此外，部分台湾立法委员19日在质询时，也问国防部长是否有与上周访台的美国代表团见面。国防部长邱国正表示，他在会谈与晚宴中与美国代表团见过两次，并强调双方并未谈论到军售相关的话题，反而是着重在两岸局势丶周边状况以及印太地区情势。

近来，随着中国提升对台的军事威胁，美国与其他周围国家也纷纷在区域安全的讨论中，聚焦台海的局势。美国与日本16日在双方领袖的峰会後发表声明，强调「台湾海峡和平稳定的重要性」，鼓励「和平解决两岸问题」，这也是1969年以来，美日领袖首次在联合声明中提到台湾。

上周美国代表团访台时，也重申拜登政府会帮助台湾扩展国际空间，以及支持台湾在自我防卫领域的投资。随团访台的美国前副国务卿阿米蒂奇 (Richard Armitage) 在致词时强调，虽然自从签署《台湾关系法》以来，美国历任政府都支持台湾，但部分政府支持台湾的原因是为了「惹恼中国」，但他强调这并非拜登政府的目的。

阿米蒂奇说：「拜登政府心中只有一个目的，那就是支持台湾人所建立的伟大民主制度的延续。」

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