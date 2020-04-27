加强疫情宣传战 北京意在何为？

（德国之声中文网）几天前，中国驻德国大使馆发表了一篇题为“新冠肺炎疫情中关于中国的16个谣言和真相”的文章。

文章中称，在新冠疫情下社交媒体和一些传统媒体上充斥着谎言、谣传和阴谋论，而"中国尤其受到这种'信息流行病'的冲击"。所以驻德使馆发表万字长文，"基于科学知识和事实论证逐一批驳"关于中国的16个最常见谣言。

例如针对"新冠病毒是由中国的实验室培养而来"的说法，中方的回应是"所有现有证据表明，新冠病毒源于自然"。作为证据，使馆列举了世卫组织的判断，德国柏林夏利特医院病毒研究所所长德罗斯腾教授（Christian Drosten）与其他26名国际知名科学家今年2月在医学杂志《柳叶刀》上发表声明，以瑞典微生物学教授安德森（Kristian Andersen）为首的多名科研人员3月在《自然医学》杂志发表的关于新冠病毒起源的论文等等。每一项证据后面还列出了相关的链接。

驻德使馆发表的这篇文章中批驳的谣言还包括"新冠病毒源自中国武汉病毒研究所实验室事故"，"中国长时间隐瞒新冠疫情爆发真相，才导致全球疫情爆发 "，" 中国为了隐瞒疫情爆发，逮捕了最早向世人示警的医生"，"中国操纵世界卫生组织，以确保其不会批评中国"，"中国帮助其他国家抗疫只是为了扩大地缘政治影响力"，"中国利用新冠病毒使西方经济瘫痪"等等。

疫情全球蔓延以来，中国驻外机构高调出击， 突出中国抗疫成功，同时批评西方国家对危机的处理方式的现象并不少见。

例如中国驻法国大使馆已经先后在其官方网页上发表过5篇" 一名中国驻法国使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察 "。使馆方面表示，已经在这些文章中对"关于中国的'延误疫情论'、'掩盖真相论'、'数字造假论'、'病毒源头论'和针对中国的'追责论'、'赔偿论'等谬论逐一驳斥"。

中国驻日本使馆发言人也曾在4月中旬就《读卖新闻》刊发涉中国疫情防控负面报道发表谈话，称《读卖新闻》发表评论文章，"妄称中国在应对新冠肺炎疫情过程中措施不当、信息不透明，甚至公然诋毁中国共产党，污蔑中国政治体制，我们对此表示强烈不满和坚决反对。"

西方有一部分观点认为，中国驻外机构最近一段时间频繁主动出击是为了让人们忽略掉中国在武汉疫情爆发最初阶段应对不力的事实，同时通过给其它国家提供抗疫帮助改善中国形象，以及引发公众对西方民主制度的质疑。

中国政府对内对外的宣传都突出强调抗疫成功的一面

政治杂志《 Politico》在新近发表的一篇有关中国加大针对欧盟的宣传战的文章中指出，面对中国加紧的宣传攻势，欧洲国家领导人们深陷两难。一方面他们对中国的宣传有可能对欧洲人产生影响的事情感到烦闷，但另一方面在抗击新冠疫情的过程中他们严重依赖于中国生产的口罩和其它医疗用品，此外欧洲国家还需要借助中国的经济实力帮助欧洲摆脱严重的经济衰退。

这篇文章引述欧洲国际政治经济研究中心主任霍素克·李-牧山浩石(Hosuk Lee-Makiyama)的观点认为，中国可能是首个走出"经济隧道"的国家。他说："这意味着德国和法国等出口型国家可能会更加依赖于中国市场。"

上周末，德国联邦内政部证实，北京曾促柏林政府对中国应对新冠疫情的表现给予积极评价。内政部在答复给德国绿党议员鲍泽（Margarete Bause）的文件中指出，即便是北京没有提出要求，德国政府也会对中国抗疫的努力表示赞扬。"尽管如此，联邦政府也了解个别中国外交官和德方联系，希望德国公开对中国的疫情管理发出积极的声音……德国政府并没有照做。"柏林认为，透明是能够抗疫成功的关键因素，并将此观点告知北京。

此前德国《世界报》曾报道称， 中国外交官正在努力游说德国政府官员，怂恿后者夸赞中国的抗疫措施。

柏林智库"德国墨卡托中国研究中心"副主任胡谧空（Mikko Huotari）在接受《 Politico》杂志采访时说，他惊讶于中国在外交上能有如此强势的表现。他认为这是中国正在尝试利用美国在国际舞台上"弱势"的机会。他说："北京政治领导层的态度看起来像是： 让我们全力以赴，抓住一切机会。"