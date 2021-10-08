加强市场监管 中国扩编反垄断部门

（德国之声中文网）路透社报导，两名知情人士表示，中国正在考虑提升国家市场监督管理总局（市监总局）下的反垄断局的地位，以加大对反竞争行为的打击力度。

消息人士指出，在中国政府规划的新架构下，反垄断局将成为「国家反垄断局」，并升级为副部级，但仍隶属市监总局。而行政级别提高，将有助于反垄断调查人员在审查并购案时获得更多资源。

此外，拟议中的新架构还将加强市监总局的内部研究能力。在此之前，市监总局通常得把研究工作外包给其他单位。

彭博社报导，消息指出，中国市监总局预计将增加反垄断局的人员配备，将它分为3个部门，分别专注于反垄断调查、市场竞争和兼併监管，并将反垄断官员的数量从目前的40多人增加到100人，并在5年内达到 150 人。

路透社4月曾报道，中国市监总局正在增加人员和其他资源，加大力度打击反竞争行为，特别是针对中国一些大型企业；同时中国市监总局还计划将案件审查权下放给地方机关，并从其他政府机构获得更多人手，以处理需要深入调查的案件。

一位知情人士表示，中国政府在增进其反垄断的决策能力时，借鉴了欧洲反垄断机构的经验。今年8月，反垄断局曾在官网上表示，他们邀请了欧盟、美国等国家和地区的反垄断执法机构官员以及在跨国企业和律师事务所内从事反垄断工作的专家进行视频授课。

「与美欧等成熟经济体相比，中国反垄断执法机构还十分年轻，我们的执法力量与其他机构相比存在较大差距，反垄断法律制度体系也需要更健全，」中国反垄断局局长吴振国在7月的一次采访中告诉美国在线期刊《反垄断源》（The Antitrust Source）。

彭博社报导，这一初步计画在中国十一国庆长假前进行了内部讨论，预计将于 10 月底敲定。不过，路透社则引述消息人士指出，该计划仍可能有变数，因为还需要获得国务院以及全国人大的最终批准。他也说，反垄断局升级后预计将由市监总局副局长甘霖来领导。

市监总局没有回应彭博社及路透社的置评请求。

加强开罚企业垄断行为

中国政府过去对于互联网产业的市场监管採取相对自由放任的作法，但今年起它开始针对许多大型企业的市场垄断行为开罚。今年4月，电商巨头阿里巴巴就曾因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的「二选一」行为，遭罚182亿人民币（约27.5亿美元）。

7月时，市监总局也以「反垄断」为名，对腾讯、阿里巴巴与其他企业共22个案件开罚，每一案件分别处以人民币50万元（约7.7万美元）。

这个月，食品外送龙头美团也因「二选一」行为迫使商家与其签订独家合作协议，遭反垄断局开罚34亿人民币（约5.27亿美元）。

（路透社、彭博社、The Antitrust Source）

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