加强存在和行动 欧盟定印太为战略重点

（德国之声中文网）欧盟外长4月19日发表的声明写道，欧盟成员国27位外交部长今天通过的理事会关于欧盟在印度洋-太平洋地区合作战略的结论表明，欧盟认识到该地区日益重要，并承诺加强其与该地区伙伴的合作。

声明称，印太地区是世界的经济和战略重心，拥有世界上60%的人口，创造了全球60%的国内生产总值，贡献了目前全球增长的三分之二。到2030年，进入全球经济的24亿中产阶级新成员中，绝大多数（90%）将生活在印度洋-太平洋地区。

目的何在？

声明强调，欧盟在印太地区有很大的利害关系，对区域结构保持开放及以规则为基础非常感兴趣。”然而，印太地区目前的动态引起了激烈的地缘政治竞争，增加了对贸易和供应链的压力，加剧了科技、政治和安全领域的紧张局势。人权的普世性也受到了挑战。世界海上贸易的60%通过这一海域，三分之一通过南中国海。其通道需要保持自由和开放。这就是欧盟外交部长们决定加强欧盟在印太地区的战略重点、存在和行动的原因。这种做法和参与将具有长远前景，目的是在促进民主、法治、人权和国际法的基础上，为该区域的稳定、安全、繁荣和可持续发展作出贡献。“

声明称，欧盟将在海洋治理、卫生、研究和技术、安全和防务、连通性等许多领域加强合作，并加强共同应对气候变化等全球挑战的努力，应对COVID19危机对人类和经济的破坏性影响、确保可持续和包容性的绿色社会经济复苏以及建立更具复原能力的卫生系统。

支持美国的一个信号

据路透社报道，欧盟外长同意9月推出更为详细的战略，并将和”志同道合”的伙伴一起，维护印太地区基本权利。尽管细节还需要得到通过，但该计划可能将意味着欧盟在印太问题上做出更高的外交姿态，在该地区投入更多人力并加强投资，并可能加强其安全存在，如派遣船只通过南中国海，或派出人员参加澳大利亚的巡逻。报道认为，虽然没有提到中国，但欧盟的该声明被视为支持美国拜登政府的一个信号。各方对北京追求科技和军事现代危及西方及其亚洲贸易伙伴的担忧正在加大。

欧盟希望扮演积极角色

欧盟外长指出，印太国家希望欧盟在该地区扮演积极角色，以保持贸易开放，让他们不必在北京和华盛顿之间做出选择。

英国之前已经发表了类似声明。尚不清楚的是，欧盟在安全问题上会走多远。欧盟渴望发展新的贸易，并认为印太地区具有潜力。欧盟列举了一项承诺，即寻求与澳大利亚、印度尼西亚和新西兰签署自贸协定。中国与亚太14国签订全球最大规模区域自贸协议后，德国外长马斯曾警告说，欧盟可能将错失机会。欧盟文件也指出，欧盟希望能在2020年底共识的基础上，与中国签订投资协议。

乐然（综合报道）

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