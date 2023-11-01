加強監管化解風險 習近平主持中央金融會議

（德國之聲中文網）中國「中央金融工作會議」自10月30日開始，一連2天在北京登場。中國國家主席習近平及國務院總理李強均出席。會議內容強調將「全面加強金融監管……依法將所有金融活動全部納入監管」。

中國如今持續針對新冠疫情後的經濟成長奮戰，再加上國內房地產問題及地緣政治導致的不確定性增加，尋找新的經濟成長模式勢在必行。

這場「中央金融工作會議」旨在制定中國未來5年的金融部門改革議程，中國官媒引述會議報告指：「在黨中央集中統一領導之下，金融系統有利支撐經濟社會發展大局，堅決打好防範化解重大風險攻堅戰。」

會議報告中強調，中國政府要全面加強金融監管，防範並化解金融風險，「依法將所有金融活動全部納入監管……消除監管空白和盲區，嚴格執法、敢於亮劍，嚴厲打擊非法金融活動。及時處置中小金融機構風險。」

延伸閱讀：碧桂園森林城市：租不了、賣不出、退不掉的「鬼城」

另外，會議中也提及吸引外資計畫，強調「堅持『引進來』和『走出去』並重，擴大金融領域制度行開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際金融中心地位。」

中央收緊控制

《金融時報》引述上海保銀投資管理公司首席經濟學家張智威的說法，他認為中國當前的房產危機和地方政府的債務問題，對於金融部門來說都是持續增加的威脅，因此這場會議的主題正是強化監管和管控風險。

張智威分析指，「中國可能會在接下來的5年間加強金融監管，以防止出現系統性危機」。另外，大型國有金融機構也可能會獲得更高市占。

值得注意的是，澳開證券首席經濟學家羅志恆向《南方都市報》指出，今年會議的名稱從過去的「全國」金融工作會議改為「中央」金融工作會議，「突出黨中央對金融工作的集中統一領導」

此外，羅志恆也說，會議中明確指出當前形勢的不足：「金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，有的還很突出，經濟金融風險隱患仍然較多，金融服務實體經濟的質效不高，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱。」因此會議上也要求相關機構從根本解決此問題。

事實上，中國政府為了解決國內金融問題，推出一系列措施，今年3月公布全面改組金融監管體制，成立「中央金融委員會」，權力凌駕於中國人民銀行及中國證監會等政府機關之上，近幾週還傳出擴大招募約百名黨員幹部的消息。

延伸閱讀：不只碧桂園陷入困境 中國房地產業岌岌可危

10月中下旬，中國罕見批准增發人民幣1兆元的國債，並提高預算赤字目標，成為10多年來，首度在中國兩會以外的時間修訂財政預算。當時習近平更前所未見地現身中國央行視察，被外界分析認為展現對金融市場的支持，同時也意味著中央正在收緊對金融業的監管。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。