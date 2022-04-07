 加強對俄施壓 歐洲議會「空前團結」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2022

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时政风云

加強對俄施壓 歐洲議會「空前團結」

歐洲議會議長梅特索拉4月1日前往基輔訪問，與烏克蘭總統澤連斯基面對面討論烏克蘭的需求。她接受德國之聲專訪，說明兩人會後心得。而面對歐洲能源過度依賴俄羅斯的軟肋，現在歐盟也有了新的計畫。

Präsidentin des EU-Parlaments Roberta Metsola

歐洲議會主席梅特索拉接受德國之聲訪問時說：「我們需要擁有所有的武器，無論是政治、經濟還是軍事，以便我們手中有工具來對抗戰爭。」

DW.COM

俄罗斯军队从乌克兰北部撤离后，留下的惨景令人震惊，欧盟理事会主席使用了"屠杀"一词，乌克兰政治家认为俄军犯下战争罪。

经济高参们表示，俄罗斯对乌克兰的侵略战争将给德国带来严重的后果：战争正在抑制经济增长，导致物价攀升，经济前景的不确定性增加。

普京在周四签署政令，要求从周五开始欧盟国家购买俄罗斯天然气遵循新的付款规定，也就是在俄罗斯天然气工业银行开设卢布账户来付款。德国政府表示正在对此进行评估。目前，俄罗斯天然气仍在流向欧洲。

为减少欧洲国家对俄罗斯燃料进口的依赖，美国与欧盟达成新的天然气协议。与此同时，德国宣布计划在年中前将俄罗斯石油进口量减半。

（德國之聲中文網）歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）週三（4月6日）接受德國之聲專訪，表示她在訪問基輔時，從烏克蘭總統澤連斯基的眼中看到了勇氣和堅韌。她說：「我看到了一個希望從歐盟得到更多幫助的領導人。」

她補充說：「這就是我去烏克蘭的原因，為了與他面對面交談，看看我自己作為歐洲議會的領導人，以及我們所有人作為歐洲聯盟，如何能夠繼續提供幫助。」

對於梅特索拉的話，澤連斯基做出的回應是：「我們迫切地需要更多的幫助。我們需要更多的武器。我們需要更多的軍事幫助，財政幫助和後勤幫助。」

梅特索拉表示，歐洲議會內部對烏克蘭問題展現了「空前的團結」。歐洲議會針對烏克蘭的歐盟候選國地位、將俄羅斯從SWIFT系統中移除以及第一輪制裁方案和財政援助都以「閃電般的速度」完成投票。

她指出：「我認為接下來這幾天是至關重要的。為了確保烏克蘭人繼續擁有戰鬥的可能性，本週是至關重要的。他們不僅在為自己的國家而戰，也在為歐洲而戰。」

她說：「我從未想過歐洲會發生戰爭，但我們正生活在一場戰爭中。我們這幾天的決定，將證明我們有勇氣確保我們的孩子不會再經歷戰爭。」

此外，梅特索拉認為，歐盟不想繼續依賴俄羅斯的石油、煤炭與天然氣。

Ukraine | Treffen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Präsident des Europäischen Parlaments Roberta Metsola

在這張由烏克蘭總統新聞辦公室提供，圖為2022年4月1日，烏克蘭總統澤連斯基（中左）和歐洲議會議長梅特索拉（右二）在烏克蘭基輔的一場會議中交談的畫面。

歐盟考慮更多能源制裁

同一天，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟將不得不禁止從俄羅斯進口石油和天然氣，以向莫斯科施加壓力，使其停止在烏克蘭的戰爭。他對歐洲議會說：「我認為，我們遲早必須對石油甚至天然氣實施制裁措施。」

目前，歐盟領導人正在考慮禁止俄羅斯的煤炭，以回應俄羅斯部隊在烏克蘭布查鎮犯下可能的戰爭罪行。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）向歐洲議會的議員表示：「現在我們必須研究俄羅斯從石油與化石燃料中獲得的收入。」

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）4月5日表示，歐盟正在制定一項計劃，以完全停止購買俄羅斯的化石燃料。然而，奧地利和匈牙利反對對俄羅斯的石油和天然氣進行制裁。根據國際能源署的數據，俄羅斯天然氣在2021年占歐盟天然氣需求的近40%。

歐盟是僅次於中國的第二大俄羅斯石油進口國。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼吁歐盟採取更多制裁，稱「困難時期需要艱難的決定」。

观看视频 03:23

德国在资助俄罗斯的侵略战争？

（路透社、美聯社）

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