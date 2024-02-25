加工食品到底有多不健康？

（德国之声中文网）人们普遍认为加工食品不健康，是导致超重和肥胖的原因。有时确实如此。例如，加工食品所含的热量是未加工食品的4倍。

加工食品可以是任何一种在生产过程中经过工业改造的食品，可以是添加了维生素或色素的食品，也可以是经过巴氏杀菌处理的牛奶等更安全食用的食品。

严格来说，新鲜出炉的有机全麦面包也是经过加工的，因为在烘焙过程中，各个成分都被改变过。但是，我们通常说的"加工食品"是指对健康有害的食品，而事实上这取决于食品加工的程度。

一项新的研究结果表明，加工食品甚至超强加工食品本身并非不健康，但它们更有可能含有更多的卡路里，并且缺乏营养和维生素。

加工食品：平均热量更高

这项发表在《英国营养学杂志》上的研究发现，英国的超强加工食品比轻度加工食品含有更多的食物能量。

平均而言，超强加工食品所含的热量是轻度加工食品的4倍--超强加工食品平均每100克含378卡路里，而轻度加工食品每100克含94卡路里。

不过，并非所有研究中的超强加工食品都含有高能量。一些超强加工食品的营养价值与轻度加工食品相似。

牛津大学营养学家阿斯特伯里（Nerys Astbury ）在一份声明中说："（目前还不清楚）这些影响是否可归因于超强加工本身，或者归因于倾向于超强加工的食品的营养成分，例如即食食品、预包装蛋糕、薯片、饼干、曲奇、糖果巧克力等。"阿斯特伯里没有直接参与这项研究。

吃的饱也要吃的对！ 怎样吃才能营养又健康

加工食品对我的健康有害吗？

以往的研究表明，没有证据表明加工食品会对健康产生不利影响。

但它可能会影响食物的成分，也可能会影响食物的质地。而食物的质地已被证明会影响人们进食食物的速度。这可能导致过度进食，而过度进食对健康不利。

在这项研究中，最常见的健康加工食品包括袋装三明治、植物性牛奶替代品和高纤维谷物早餐。

伦敦国王学院营养科学教授桑德斯（Thomas Sanders）在一份声明中说，这项研究是有限的，它没有考察加工食品的营养价值。

桑德斯说："它没有显示不同类别的加工食品对蛋白质、钙、铁、维生素和纤维等关键营养素的贡献。"

这意味着很难知道不同食品的热量含量是否与其营养价值相关联。桑德斯也没有直接参与这项研究。

病，也可以是吃出来的 南非最受欢迎的快餐 对于许多贫民区的居民来说，这种叫做Kota的三明治可以说是一种主食。无论男女老少，这个便宜至极的东西绝对能让你吃饱。根据面包中间配料的不同，价格在30到90欧分之间。Kota主要由吐司面包、薯条、廉价香肠和奶做成。名字分别叫做“肉肠”（Polony）, “俄罗斯风格”（Russian）或者是“维也纳风格”（Vienna）。

病，也可以是吃出来的 花很少的钱就能吃饱 但是，Kota可是说是维他命炸弹的反义词。贫民区的居民会想尽办法省钱。卖Kota的人也是一样。他们炸薯条的油也是经常不换。去年，在南非因此爆发了严重的李氏杆菌病，造成183人死亡。而其中的病菌来源就是做Kota用的廉价香肠。

病，也可以是吃出来的 贫穷导致营养不良 不健康的饮食，很少营养，但是有很多的脂肪、糖和盐。这是造成许多疾病在南非广泛传播的原因。饮食不健康就会让身体肥胖。这可能导致糖尿病、癌症或心血管疾病。这些也正是南非大约一半提前死亡者的病因。

病，也可以是吃出来的 便宜，但有害健康 不健康的食品往往都很便宜。在这个24小时开放的超市里，一公斤机器加工的香肠大约只要3欧元。但如果仔细看一看成分标签，就会发现，在Polony这种香肠里，只有46%的肉，或者是“机械脱骨猪肉和鸡肉。”剩下的就是水，凝固剂，淀粉和化学添加物。

病，也可以是吃出来的 国民食品Pap 一位当地的超市经理告诉我们，“卖的最好最快的就是玉米餐”。这种没有什么营养的白色糊状食品也叫Pap。它是穷人的主食，无论是在家里做的还是在大街上买的。Hillbrow当地快餐店的顾客告诉我们：“我们吃什么都可以配Pap。Pap加肉，别的东西这里的人也买不起。”许多人不知道，这种食品有多么的不健康，而且身体缺乏营养又会意味着什么。

病，也可以是吃出来的 新的饮食习惯 在许多发展中国家，饮食方式在过去的几年里都发生了变化：那里的民众越来越多地食用半成品，或者工业化制造的食品。许多国家的传统饮食已经被这种食物所替代。而这一现象贯穿所有的年龄层：Hillbrow的Kota店每天放学后，都会排起长长的学生队伍。

病，也可以是吃出来的 危险加剧 长久来说，这样的饮食习惯会导致人们得一些之前在非洲闻所未闻的疾病。研究结果表明，以脂肪、盐和糖为基础的饮食会诱发糖尿病，中风和高血压。在非洲，这些疾病的蔓延速度非常之快。世界卫生组织预计，到2030年，这些疾病将成为非洲最主要的死亡病因。

病，也可以是吃出来的 蔬菜——但只有一点点 据南非西开普大学教授Thandi Puoane介绍 ：“就算人们买蔬菜的话，他们的烹调防范还是很不健康。”在一次问卷调查中，这所大学发现许多人喜欢将菠菜，西红柿或者圆白菜和便宜的肉碎一起用许多油烹制。然后再加味精，就会让原本一顿营养丰富的美餐变成卡路里炸弹。

病，也可以是吃出来的 极简菜单 Mama Dombolo是Hillbrow贫民区诸多集装箱饭馆中的一个。这里的菜单上只有一个菜：Pap和Matambo牛骨大乱炖。一般会配一点点一种叫做Morogo的非洲菠菜。看到这里，你就知道为什么在Hillbrow这样的贫民区有那么多人身体过胖是不足为奇的事情了。



超强加工食品有多可怕？

超强加工食品是从天然食品和/或合成食品中提炼出来的工业化食品。大多数超强加工食品都含有大量热量，但营养价值极低。

想想冷冻披萨、甜甜圈和薯条--它们与其原料相去甚远：小麦、西红柿、乳制品和土豆。

加工食品通常含有大量化学添加剂，而且还可能让人上瘾。

在2021年发表的一项研究中，科学家们将大量食用超强加工食品与缺乏钾、锌、镁等营养素和维生素联系起来，例如--

维生素A：对预防感冒和保持良好视力很重要

维生素C：对皮肤和骨骼很重要

维生素D：对骨骼、牙齿和肌肉很重要

维生素E：对免疫系统很重要

维生素B12：对红血球和神经系统很重要

高脂肪、高糖和高盐的食物--无论它们是否经过超级加工--都与许多疾病有关，从肥胖到心血管疾病、癌症、认知健康下降和全因死亡率增加。全球约有40%的人口超重或肥胖，专家称这主要归咎于加工食品。

但肥胖的原因很复杂--"摄入含有大量超强加工食品的饮食也可能是其他不健康饮食模式和生活方式行为的结果。"阿斯特伯里说。

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