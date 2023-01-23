 加州除夕夜传枪击 酿10死惨剧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2023

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时政风云

加州除夕夜传枪击 酿10死惨剧

美国加州洛杉矶农历新年除夕爆发大规模枪击案，造成10死。而凶嫌已被警方确认身份，为72岁的亚裔男子，在拘捕的过程中自轰身亡。对此，美国总统拜登特别推文哀悼，并指示白宫，所有政府机构降半旗悼念罹难者。

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