加州除夕夜传枪击 酿10死惨剧

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美国加州洛杉矶农历新年除夕爆发大规模枪击案，造成10死。而凶嫌已被警方确认身份，为72岁的亚裔男子，在拘捕的过程中自轰身亡。对此，美国总统拜登特别推文哀悼，并指示白宫，所有政府机构降半旗悼念罹难者。
大量華人居住的美國洛杉磯蒙特利公園市，在農曆新年期間傳出槍擊案震驚各界，這是種族仇恨導致的犯罪嗎？
美國南加州一家台灣長老教會週日發生槍擊案，造成1死5傷，死傷者大部分為台灣僑民。警方週一（5月16日）表示，遭逮捕的周姓嫌犯其犯案動機是「出於政治動機的仇恨事件」。
南加州教會槍擊案凶嫌周文偉的出身背景被媒體披露，德國之聲彙整目前已知資訊，試圖還原這名台灣外省二代的身份、認同與政治傾向。這些是否與這起「政治仇殺」有關？。
南加州教會槍擊案凶手證實為台灣外省二代。警方表示，周嫌疑因不滿「台灣與中國的緊張關係」行兇，已展開仇恨犯罪調查。此案引發許多關於「在美華人」國族身份及政治立場的討論。這對「在美華人」、美國及海峽兩岸可能帶來什麼影響？
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