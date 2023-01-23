加州除夕夜传枪击 酿10死惨剧

南加州槍擊案 專家：突顯「在美華人」異質性

南加州教會槍擊案凶手證實為台灣外省二代。警方表示，周嫌疑因不滿「台灣與中國的緊張關係」行兇，已展開仇恨犯罪調查。此案引發許多關於「在美華人」國族身份及政治立場的討論。這對「在美華人」、美國及海峽兩岸可能帶來什麼影響？