 加州野火失控 数千民众被迫撤离 | 科技环境 | DW | 01.08.2022

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科技环境

加州野火失控 数千民众被迫撤离

麦金尼大火在加州克拉马斯国家森林燃烧后，火势规模扩展迅猛，天气炎热，干燥且多风都给消防工作带来更多挑战。目前大火失控难挡，数千居民不得不暂时撤离。

USA Kalifornien Waldbrände

当地警方在脸书上表示，麦金尼大火“受控面积是0%“。

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欧盟气候监测机构发布的最新报告说，2021年欧洲经历了有记录以来最热的夏天。极端天气导致去年欧洲各地发生严重的山火和致命的洪灾。

近20年以来，极端天气给德国带来的损失至少是1450亿欧元。怎样有效地同气候变化作斗争，尤其是帮助受害程度最深的国家，40多国的气候高层正会聚德国。

中国南部本月发生创纪录的洪水灾害，导致50多万人流离失所。环保人士警告说，中国的碳排放量很有可能在2030年前持续增长。中国政府公布的最新线路图称，到2035年，气候变化监测预警能力可望达到同期国际先进水平。

（德国之声中文网）加州正在经历今年最大的火灾，消防人员正在努力控制火势。数千人被迫撤离家园。这场被叫做“麦金尼大火”(the McKinney Fire) 的一场野火因为天气炎热干燥，迅速蔓延，强风和雷暴闪电，消防工作有着更多挑战。今年夏天，加州已经发生了多起火灾。

根据周日的数据，在加州和俄勒冈州边界附近的克拉马斯国家森林燃烧起来的野火，两天之内就蔓延了大约80平方英里（207平方公里），浓烟笼罩，起火原因仍然不明。附近的96号高速公路暂时被关闭，当地警方在脸书上表示，麦金尼大火“受控面积是0%“。

火灾尚未得到控制

美国国家森林局发言人弗里曼（Adrienne Freeman）表示，麦金尼大火并没有得到控制，他表示：““燃料层非常干燥，它们可以借由闪电被燃烧。而这些雷电（通常）伴随狂风，可以将火势吹向四面八方。”至少有2000人不得不撤离。

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    度假岛上一片恐怖

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  • USA | Waldbrand in Mariposa

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  • USA | Waldbrand in Mariposa

    酷热之后大火肆虐还在继续

    旧金山的橡树火已摧毁五十多个建筑

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  • USA | Waldbrand in Mariposa

    酷热之后大火肆虐还在继续

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  • USA | Waldbrand nahe Yosemite

    酷热之后大火肆虐还在继续

    加州上空烟云翻滚

    自然灾害的规模和威力在鸟瞰图上尤其得到清晰展现。此图摄于优胜美地谷。目击者在网络上发布的这张图片上，一巨大漩涡烟云像龙卷风一样在森林上空升起。这种危险的天气现象，即热云或火云，又会助长火势。

  • Frankreich | Schäden durch Waldbrände in Pyla sur Mer

    酷热之后大火肆虐还在继续

    大火之后剩下它们：槁木

    我们重回欧洲。在法国西南部吉伦特（ Gironde ）河口附近的皮拉大沙丘（Pyla sur Mer），无情大火只留下一片荒芜。在波尔多附近地区，消防人员不得不同时对付两个火源。其中一个，可能在燃烧了11天后的这个周末被扑灭，而另一个还会继续作孽。

  • Frankreich | Schäden durch Waldbrände in Pyla sur Mer

    酷热之后大火肆虐还在继续

    重新造林不能老方一贴

    此图也来自法国西南部的皮拉大沙丘。马克龙总统要求迅速在大西洋沿岸受灾地区重新造林，但指明必须改善预警和保护规则。他称，安全力量必须得到更好的装备，应对气候变化。他说，必须拿出新手段。显然，现在的来一套已经过时。

    作者: Friedel Taube


与此同时，西部地区也发生了一场规模较小的火灾，是由周六的闪电引发的。另外还发生了第3场大火，这场火灾位于麦金尼大火的西南端，当局因此在周日向500户家庭发出撤离令。

此外，美国蒙大拿州和爱达荷州也都发生了火灾。加州正面临着严重的干旱，还将面临几个月的火灾季节。近年来，加州和美国西部多个地区都出现了大规模的野火灾情。

科学家表示，在过去30年里，气候变化导致气候变暖、变干燥，预计这种极端天气在今后将变得更加频繁，并且更有破坏性。

欧洲目前也正在经历极端高温天气，热浪之下，葡萄牙里斯本野火肆虐。法国东南部也遭遇森林火灾，烧毁面积达到350公顷。捷克和德国边境也出现了森林大火，大火已经燃烧了一个多星期，目前火势已得到控制，但当局尚未准备解除警报。

 (美联社，法新社)

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