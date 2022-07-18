加州野火失控 数千民众被迫撤离

（德国之声中文网）加州正在经历今年最大的火灾，消防人员正在努力控制火势。数千人被迫撤离家园。这场被叫做“麦金尼大火”(the McKinney Fire) 的一场野火因为天气炎热干燥，迅速蔓延，强风和雷暴闪电，消防工作有着更多挑战。今年夏天，加州已经发生了多起火灾。

根据周日的数据，在加州和俄勒冈州边界附近的克拉马斯国家森林燃烧起来的野火，两天之内就蔓延了大约80平方英里（207平方公里），浓烟笼罩，起火原因仍然不明。附近的96号高速公路暂时被关闭，当地警方在脸书上表示，麦金尼大火“受控面积是0%“。

火灾尚未得到控制

美国国家森林局发言人弗里曼（Adrienne Freeman）表示，麦金尼大火并没有得到控制，他表示：““燃料层非常干燥，它们可以借由闪电被燃烧。而这些雷电（通常）伴随狂风，可以将火势吹向四面八方。”至少有2000人不得不撤离。

酷热之后大火肆虐还在继续 度假岛上一片恐怖 欧洲大火：位于摩洛哥海岸的西班牙加那利群岛灾情尤为严重。7月24日，大火烧到了特内里费（ Teneriffa ）。地区主席托雷斯（Ángel Víctor Torres ）通报说，在这个深受游客喜爱的度假岛，火焰已吞噬了2150公顷的土地。

酷热之后大火肆虐还在继续 特内里费岛上烈焰升腾 2022年已成西班牙有记录以来的最具破坏性的森林火灾年。如此图上拉斯朗纳达斯（ Las Llanadas）小镇那样，人们不得不设法将牲畜和财产转移至安全地带。上周末，近600人被迫离开在特内里费岛的居所。

酷热之后大火肆虐还在继续 爱琴海中的希腊小岛 在爱琴海东部，毗邻土耳其海岸，坐落着希腊的莱斯沃斯岛（ Lesbos ）。这里热浪滚滚，烟云升腾。该岛南部，周末的强风阻碍了灭火工作，并一再使刚被控制的火点重燃大火。

酷热之后大火肆虐还在继续 疏散整个居民点 莱斯沃斯岛南部的瓦特拉（Vatera）居民点接到政府全部疏散命令。近年里，因岛上的大型难民营，莱斯沃斯名扬世界。所幸，截至目前，难民营未直接遭遇大火。

酷热之后大火肆虐还在继续 加州的熊熊大火直逼国家公园 近期以来 ，美国不断遭遇罕见高温，并引发森林火灾。加州马里波萨（ Mariposa ）的这场大火，靠近著名的优胜美地国家公园（ Nationalpark Yosemite ）。当局出动近2100名救火人员、225辆消防车和17架直升机，与火焰搏斗。

酷热之后大火肆虐还在继续 旧金山的橡树火已摧毁五十多个建筑 在加州， "橡树火 "（ Oak Fire ）继续蔓延，旧金山以东地区成为重灾区。消防部门报称，大火仍保持 "极端"态势，所到之处，一片火海，至少数十个建筑被摧毁，已有6000人被迫离开家园。

酷热之后大火肆虐还在继续 加州部分地区进入紧急状态 加州州长纽森（Gavin Newsom）于7月23日宣布马里波萨县进入 "紧急状态"。 当地投入了数千名消防员和消防直升机。《洛杉矶时报》报道说，可能还需一星期才能控制住火情。

酷热之后大火肆虐还在继续 加州上空烟云翻滚 自然灾害的规模和威力在鸟瞰图上尤其得到清晰展现。此图摄于优胜美地谷。目击者在网络上发布的这张图片上，一巨大漩涡烟云像龙卷风一样在森林上空升起。这种危险的天气现象，即热云或火云，又会助长火势。

酷热之后大火肆虐还在继续 大火之后剩下它们：槁木 我们重回欧洲。在法国西南部吉伦特（ Gironde ）河口附近的皮拉大沙丘（Pyla sur Mer），无情大火只留下一片荒芜。在波尔多附近地区，消防人员不得不同时对付两个火源。其中一个，可能在燃烧了11天后的这个周末被扑灭，而另一个还会继续作孽。

酷热之后大火肆虐还在继续 重新造林不能老方一贴 此图也来自法国西南部的皮拉大沙丘。马克龙总统要求迅速在大西洋沿岸受灾地区重新造林，但指明必须改善预警和保护规则。他称，安全力量必须得到更好的装备，应对气候变化。他说，必须拿出新手段。显然，现在的来一套已经过时。 作者: Friedel Taube



与此同时，西部地区也发生了一场规模较小的火灾，是由周六的闪电引发的。另外还发生了第3场大火，这场火灾位于麦金尼大火的西南端，当局因此在周日向500户家庭发出撤离令。

此外，美国蒙大拿州和爱达荷州也都发生了火灾。加州正面临着严重的干旱，还将面临几个月的火灾季节。近年来，加州和美国西部多个地区都出现了大规模的野火灾情。

科学家表示，在过去30年里，气候变化导致气候变暖、变干燥，预计这种极端天气在今后将变得更加频繁，并且更有破坏性。

欧洲目前也正在经历极端高温天气，热浪之下，葡萄牙里斯本野火肆虐。法国东南部也遭遇森林火灾，烧毁面积达到350公顷。捷克和德国边境也出现了森林大火，大火已经燃烧了一个多星期，目前火势已得到控制，但当局尚未准备解除警报。

(美联社，法新社)

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