加州舞廳槍案11死 動機疑涉情感糾紛

（德國之聲中文網）美國加州洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）一間華人舞廳，農曆年除夕發生的槍擊案，增加至11人死亡。法新社週一（1月23日）報導，根據警方一份報告稱，不排除釀成這齣悲劇的背後是因為嫉妒跟個人糾紛。

警方公佈槍手身份，是72歲的Huu Can Tran，這名槍手於21日晚間前往洛杉磯蒙特利公園的一間舞廳「舞星」，使用半自動手槍瘋狂掃射，殺死了11人。

原本打算前往下一個地點「來來舞廳」（Lai Lai Ballroom & Studio）繼續大開殺戒，幸被在場兩名人士阻止，他們經過一輪搏鬥後合力奪走兇嫌的槍，才避免了另一場屠殺，而槍手則逃離現場。

幾個小時後，嫌犯在警方圍捕下於白色麵包車後自戕身亡，這也令追尋犯案動機更添難度。

情感糾紛惹殺機？

《洛杉磯時報》援引執法部門的消息指，警方現在將辦案的重點放在槍手與兩間舞廳之間的關聯，並把個人情感關係列為一個興趣點。

洛杉磯中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）告訴法新社，嫌犯可能因前妻獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，因妒忌，以及覺得感情受創而行凶。

「妻子被邀請參加聚會但丈夫沒有受邀」，他週日時說：「丈夫可能感到不安和嫉妒。」

另外，據同樣不願透露名字的嫌犯的朋友，指嫌犯是舞星的常客，有段時間幾乎每天晚上都會從他在聖蓋博的家開車約5分鐘到舞星跳舞。當時嫌犯經常抱怨舞廳的教練不喜歡他，又說他壞話。

這位與嫌犯在2000年代至2010年代初期相熟的友人回憶表示，嫌犯很容易被激怒，經常抱怨，而且似乎不信任別人，「對那裡的很多人充滿敵意」。

加州除夕夜传枪击 酿10死惨剧

前妻眼中的槍手

不願具名的前妻接受美國有線電視新聞網CNN訪問，20多年前，Tran與她在舞廳相識後來主動自我介紹，並教她跳舞，兩人後來結婚。

她稱，雖然Tran從未有過家暴，但非常容易被激怒。比如，倆人跳舞時只要她剛走錯一步，前夫就會很生氣。在一起沒幾年，他們就在2005年離婚了。

前妻說Tran有時候會當卡車司機，根據商業記錄，Tran於2002年在加州註冊了一家名為「Tran's Trucking Inc.」的公司。但大約兩年後，他註銷了該公司，並在一份公司文件中寫道，該公司從未獲得任何已知的資產，也沒有產生任何已知的債務或負債。

個人財產記錄方面，2013年嫌犯賣掉了他在聖蓋博市已經20多年的房子，7年後於加州里弗賽德縣赫米特市的長者生活社區買了一間貨櫃屋，有傳那亦是嫌犯死前的住居。

赫米特市警方表示，槍手今個月曾兩次到警局，聲稱10至20年前被家人欺詐、盜竊及下毒，並表示會再帶同文件到警局，但到案發前都沒有這樣做。

有中國公民遇難

美聯社報導，加州洛杉磯郡衛生服務部門週一（22日）上午表示，在洛杉磯郡暨南加大醫學中心（Los Angeles County-USC Medical Center）接受治療的1名受害者已經死亡，讓死亡人數上升至11人。

根據當局目前公佈的遇難者中，受害者年齡分別為50多歲、60多歲和70多歲。

中新社報導，中國駐洛杉磯總領事館23日表示，目前確認有中國公民在蒙特利公園市嚴重槍擊事件中不幸遇難，總領事館正會同中國國內相關部門及美方全力協助處理有關善後事宜，並繼續密切關注事件調查後續進展，及時做好相關工作。

中國駐洛杉磯總領事館發言人表示，當地華僑華人慶祝農歷春節之際，在華人社區發生嚴重槍擊事件令人震驚，深感痛惜。

中國駐美使領館已下半旗志哀，中國駐洛杉磯總領事館已向當地華人社區表達慰問，並提醒領區內中國公民提高風險意識，加強安全防範，確保自身安全。

（美聯社、法新社、中新社、CNN）

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