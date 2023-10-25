加州州长纽森在北京和习近平意外会面

（德国之声中文网）美国加利福尼亚州州长纽森（Gavin Newsom）周三（10 月 25 日）在北京意外地与中国领导人习近平会面，并受到其他高层领导人的热情欢迎，其友好待遇与近年来美中之间的紧张关系形成鲜明对比。

这位州长正在中国进行为期一周的访问，他将在中国推动气候合作。纽森作为州长的这次出访曾被视为例行公事，但在中美紧张局势加剧多年之后，他的行程备受关注。

纽森在当天早些时候与中国最高外交官王毅会晤之前发表了简短的开场白，他说："正如您所建议的那样，我在这里期待着翻开新的一页，重续我们的友谊，并在将决定我们对未来的集体信念的基础性和根本性问题上重新讨论。"

虽然纽森是来推动气候合作议程的，但中国官员在闭门会议前的欢迎辞中也借机谈论了美中关系。王毅准备于周四访美。

纽森州长在新闻发布会上说，他和习近平讨论了如何 "以有意义和实质性的方式加快我们在气候问题上的进展"，但没有提及更多具体细节。

纽森说，他们还谈到了芬太尼--一种合成鸦片类药物，近年在美国青少年中泛滥成灾。美国多次批评中国未积极配合打击芬太尼的非法贸易。

据中国中央电视台报道，习近平对纽森说："希望你此访增进双方相互了解，为扩大中国同加州合作、推动中美关系健康稳定发展发挥积极作用。"

习近平可能出席下月在旧金山举行的亚太经济合作组织峰会，并和美国总统拜登会面，但中方尚未正式确认他是否出席。

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与王毅谈人权问题和台湾问题

纽森此次行程包括对香港、北京、上海以及广东和江苏省的访问。周一在香港大学发表演讲时，他承诺无论下届美国总统选举结果如何，都将继续就气候变化问题开展合作。

他说，他向王毅提出了人权问题，两人还讨论了台湾问题--这是北京设定的政治红线。中国声称台湾是其领土的一部分。

纽森说："我表达了对一个中国政策的支持……以及我们不希望看到台湾独立的愿望。"美国官方政策不承认台湾的独立主权，但却是台湾最大的非官方盟友。

中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅说，他知道纽森此行招致了很多批评，但他对此次访问持积极态度。

"但我认为，时间和事实一定会证明，您对中国的访问符合加州人民的意愿，符合美国人民的利益和国际社会的期望。"

与国家副主席韩正等会面

纽森周三还会见了中国国家副主席韩正，韩正微笑着迎接他，并称他为 "老朋友"。

"中美关系是世界上最重要的双边关系，区域合作是促进中美关系健康稳定发展不可或缺的一部分。"韩正说，"我相信，您为期一周的访问将为中美关系发展注入正能量。"

纽森还会见了中国国家发改委主任，该委员会是负责经济政策的内阁级机构。他们签署了一份关于深化环境问题合作的备忘录。

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加利福尼亚州的经济规模超过世界上大多数国家，该州州长与中国的气候合作由来已久。民主党人（Jerry Brown）和共和党人施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）担任州长时也曾前往中国就减少空气污染和碳排放问题进行交流。布朗卸任后在加州大学伯克利分校成立了加州-中国气候研究所。

（美联社）

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