加州半月湾发生大规模枪击案 嫌犯受害者据信均为华人

（德国之声中文网）据当地警方报道，2023年1月23日下午，一名男子在北加州半月湾市（Half Moon Bay）的两个农场开枪杀害了7人。警方在接到报警电话后赶到其中一个农场，在那里发现四具尸体和一名身受重伤的受害者。紧接着，警方在比邻的另一个农场发现了三名死者。死者都明显死于枪伤。

枪击案两小时后，警方在半月湾市包围了嫌犯驾驶的汽车，并将其抓获。ABC77频道的视频显示，警察在停车场将一名男子摔倒在地。该男子戴着一顶白色棒球帽、穿着背心，内搭红色长袖衬衫。在嫌犯的汽车里，警方发现了半自动手枪。

当地媒体引述半月湾一位市议员的话说，嫌犯是67岁的华人Zhao Chunli，受害者也是华人。目前还不清楚最新这起杀人事件的起因。警长克里斯蒂娜·科珀斯（Christina Corpus）表示，生活在农场的人--其中包括多名儿童--目睹了枪击案。"孩子们不得不经历这些，简直太可怕"，她说。

加州州长纽森（Gavin Christopher Newsom）在推特上表示，接到半月湾枪击案的通知时，他正在医院会见蒙特利公园市枪击案的受害者。"一场悲剧接一场悲剧"，他写道。白宫新闻秘书表示，美国总统拜登已听取了有关情况的简报，并要求联邦执法官员向当地执法部门提供任何必要的协助。

除夕夜舞厅枪杀案震惊全国

仅在两天前，加州南部洛杉矶附近蒙特利帕克市发生震惊全国的大规模枪杀事件。一名亚裔男子在一间华人经营的舞厅使用半自动手枪疯狂扫射，杀死11人，另有多人受伤。几小时后，枪手在警方围捕下在一辆白色面包车中自杀身亡。美国总统拜登当天下令全国政府大楼下半旗为死者致哀。中国驻洛杉矶领事馆确认有中国公民遇难。

加州除夕夜传枪击 酿10死惨剧

当地媒体报道，枪手是一名越南华裔。根据警方公布的信息，枪手72岁，名叫Huu Can Tran。目前，当局正继续调查该事件的起因。根据《洛杉矶时报》的一篇报道，有线索显示，这可能是一起嫉妒引起的犯罪。调查人员因此正在调查凶手与受害者可能存在的个人关系。不过，警方也强调尚不知道凶手的动机。

两起枪杀案再次引发有关禁枪的讨论。圣马特奥县监事会主管戴维·派恩（Dave Pine）在一份声明中表示，"我们对今天在半月湾发生的悲剧感到震惊。我们甚至还没来得及去哀悼那些在蒙特利公园发生的可怕枪击案中丧生的人。枪支暴力必须停止。加州有美国最严格的枪支法律之一，我们通过当地行动加强了这一法律，但我们必须做更多的事，现状不能被容忍。"

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