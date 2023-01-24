加州兩起槍擊案後 亞裔美國人悲痛欲絕

（德國之聲中文網）在今年中國農曆新年期間，短短48小時內美國加州接連發生兩起大規模槍擊傷亡事件，一共造成18人死亡，而且兩起事件的兇手都是年長的亞裔男子，這讓亞裔美國人感到震驚和難過。

法新社報導，這兩場槍擊案發生的時間如此之近，以至於加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）還在醫院會見第一起事件的受害者時，就被拉去聽取了第二起槍擊事件的簡報。他在推特上寫道：「悲劇接連不斷。」

調查人員仍在調查這兩起事件背後的動機。這兩起事件在美國大規模槍擊事件中相當特別，其一是在於受影響的社區，因為槍支暴力在亞洲人和亞裔美國人中較為罕見，其二是嫌犯的年齡層，兩位兇嫌的年齡分別是67歲和72歲，屬於高齡者。

美國無黨派智庫「暴力研究計畫」（The Violence Project）表示，從1966年到2020年，79%的美國大規模射擊案凶嫌的年齡都在45歲以下，而且只有6.4%的大規模射擊案凶嫌是亞裔。

這兩起大屠殺促使美國總統拜登（Joe Biden）再次呼籲國會，應迅速對攻擊性武器禁令採取行動。本週一（1月23日），一群美國參議員重新提出聯邦層級的攻擊性武器禁令和立法，想將攻擊性武器的最低購買年齡提高到21歲。

殺人事件發生後，中國外交部則呼籲在美國的中國公民「密切關注當地安全形勢」，「避免前往人員聚集場所」。

加州除夕夜传枪击 酿10死惨剧

令人震驚的悲劇

法新社報導，在第二場悲劇發生之際，南加州的偵探仍在調查，是什麼驅使72歲的Huu Can Tran槍殺了上周六（1月21日）晚上聚集在舞廳慶祝農曆新年的11人。

美國加州洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）說，幾十年前因非法持有槍支被捕的Tran，在蒙特利公園市的襲擊中開了42發子彈。

「是什麼驅使一個瘋子做出這種事？」他說。

盧納證實，官員認為兇手Tran可能認識他的一些受害者。但有關 Tran 的個人資訊仍不太清楚。CNN報導說，根據他的結婚證，他是從中國移民過來的；但《紐約時報》援引移民文件稱，他是一位歸化的越南裔美國公民。

65歲的美仁 （My Nhan音譯）是其中一名受害者的家人，她說這場悲劇「仍在深入人心」。

「她（受害者）多年來一直在週末去蒙特利公園的舞蹈工作室」，一份聲明說。「這是她喜歡做的事。但不公平的是，星期六是她最後一支舞」。

（法新社）

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