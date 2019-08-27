 加密通讯软件Telegram升级 保护香港示威者 | 科技环境 | DW | 31.08.2019

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科技环境

加密通讯软件Telegram升级 保护香港示威者

Telegram是一款受到全球示威者欢迎的即时通信软件，其加密通讯功能可以防止示威者之间的交流被政府当局窃听。现在，Telegram表示，允许用户隐藏注册手机号，进一步防止用户的身份信息遭泄露。新功能尤其受到香港示威者的欢迎。

Russland blockiert blockiert Telegram Messenger App (picture-alliance/dpa/A. Shcherbak)

(德国之声中文网) 今后几天内，这一新功能将随着软件更新向广大用户开放。Telegram的用户在群聊组中，将可以选择不再显示可能暴露自己身份的手机号码，从而避免香港或者中央政府窥探其真实身份。

香港保安局在回复路透社问询时表示，在当前的艰难时刻，保安局履行了努力恢复公共秩序的职责。不过，保安局并没有明确表示是否试图鉴别Telegram用户的真实身份。中国外交部、中国网信办、国务院港澳办则暂时没有回复路透社的问询。

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随着香港警察反对民阵举办游行、又大举抓捕知名社会运动人士及议员，许多民众不顾警方警告，仍然自发性的穿著黑衣上街。 德国之声记者在现场见到示威者在雨中撑着伞自发游行，已经占满两条行车线。 (31.08.2019)

在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。 (30.08.2019)

随着假资讯问题愈来愈受社会关注，各地政府各出其谋。新加坡也赶上这班列车，但是刚刚通过的新法律惹来多个业界批评，憂心令本已不多的自由空间进一步收窄。 (09.05.2019)

几天前，由于不愿向情报部门提供用户数据，手机应用程序Telegram上了被俄罗斯政府屏蔽的黑名单。界内人士说，俄罗斯的封网技术同中国无法相比。 (22.04.2018)

原本由于对经济现状不满而引起的示威抗议逐渐在伊朗全国蔓延扩大，甚至还发生了流血事件。德黑兰政府周日下令封锁了两种手机应用程序，因为社交软件在传播消息中发挥了重要作用。 (31.12.2017)

大量的香港示威者都通过Telegram互相联系，发送加密的讯息，协调组织示威行动。据估计，总共有100余个与香港示威相关的Telegram群组。群组内既有下一步行动的讨论，也有如何对付催泪弹这样的实用信息。示威者还经常在群组内交流楼宇门禁密码，以方便紧急情况下躲避藏身。疑似混入示威者队伍的便衣警察身份，也是这些群组内的讨论内容。

疑遭卧底渗透

不少示威者担心，当局有可能渗入这些Telegram群组，对示威者进行暗中监视，甚至抓捕示威者。注册账号时使用的手机号码尤其会泄露示威者的真实身份信息。Telegram提供检索手机通讯录功能，一旦发现通讯录中的好友也使用该软件，就会通知用户。

示威者认为，港府或者中央政府的安全部门有可能利用这个功能来鉴别究竟谁参加了示威。理论上，安全官员只需要向移动通信运营商索要用户资讯清单，随后就可以在Telegram群组中进行比对匹配。

Telegram运营团队也意识到了这一风险。一名内幕人士向路透社披露，Telegram已经发现了相关证据。但是暂时不清楚当局是否已经成功地利用这种方法来对具体的某个示威者进行监控。

因此，Telegram对其客户端软件进行了相应的改动，允许用户隐藏自己的注册手机号码。据上述内幕人士透露，新功能实现了寻找联系人之便利与保护示威者之身份信息之间的平衡。这名内幕人士同时也承认，如果这一新功能被广泛使用，有可能导致全球2亿多用户的使用体验受到影响。

Pawel Durow russischer Unternehmer und Gründer des sozialen Netzwerk vk.com (picture-alliance/dpa/D. Taylor)

来自俄罗斯的Telegram创始人兼总裁杜洛夫：服务器遭黑客袭击往往发生在香港示威前后

受到黑客袭击

作为一款加密通讯软件，Telegram近年来广受全球各地的示威者青睐。中国当局也注意到了这一点。在中国大陆，Telegram被屏蔽，只有通过翻墙工具才能使用这款软件。今年6月中旬，即第一场大规模"反送中"示威之后，Telegram总裁杜洛夫(Pavel Durov)就对外界表示，服务器遭到了DDoS饱和访问攻击，并认为拥有中国国家背景的黑客组织了此次攻击。Telegram发现，饱和访问攻击的IP地址大多来自中国大陆，因此必然是无需使用翻墙工具、可以直接访问Telegram服务器的用户。杜洛夫还指出，根据近年来的经验，每次遭受此类攻击的时机，都恰好是香港发生大规模示威的前后。

除了Telegram，其他加密通讯软件在香港的用户数量也在近期显著增多。与Telegram不同的是，有些软件还能够提供"去中心化"群组通讯，无需服务器，甚至在移动通信网络中断的情况下，用户之间也能通过蓝牙等点对点连结，组成一张示威现场的动态通信网络。

文山/任琛/(路透社等)

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