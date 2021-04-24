加密货币全盘猛跌 个中缘由众说纷纭

（德国之声中文网）怀疑论者的警告又一次得到了验证：一路飙升的虚拟货币突然间开始暴跌。仅在本周五，比特币对美元的汇率就下跌了15%，而本周内的总跌幅更高达25%。其他虚拟货币，如Ether, Binance, Tether, XRP 或者Dogecoin的境况也大同小异。

本轮抛售虚拟货币似乎同美国拟议提升资本交易盈利税有关。据知情者透露，拜登政府计划将这个税种的税率提高一倍。想必这个消息导致很多投资者从比特币和其他虚拟货币中撤出了资金，道理很简单，税率上升，即意味着回报减少。Blacktower是一家专门聚焦虚拟货币的理财公司，该公司首席交易员费尔曼（ Avi Felman）表示，增税消息传出后，很多基金经理都在大手笔地抛售虚拟货币。

新的反洗钱措施？

不过，导致虚拟货币近期暴跌应当还另有原因。据称，美国财政部将出台更严厉的措施，打击利用虚拟货币洗钱的行为。长期以来，比特币等虚拟货币一向被视为同非法洗钱活动脱不了干系。以太币发明者之一霍斯金森（Charles Hoskinson）在其博客中写道，今年年内，美国政府就会出台规范虚拟货币市场的新规定。这位数学家写道：“我不认为，这会是件好事情，但它的好处在于，自从有了虚拟货币产业以来，总算有人出来尝试规范这个市场了。”

中国煤矿惹的祸？

也有人认为，比特币等虚拟货币近期走低同中国有关。中国一个煤矿发生矿难事故后，政府出台了严厉的安全管理措施。德国《世界报》报道说，一些煤矿因此减少或停止了采矿活动。媒体报道称，比特币就是从这个时候开始下滑的。虚拟货币的开发需要耗费大量的电力，而很多超大型的虚拟货币“矿场”就设在中国境内。

至于中国煤矿刹车减产是否真的同虚拟货币走低有直接关系，目前尚无法定论。但最新的一项调研显示，“挖矿”能耗总量中，中国占比高达70%，而煤炭发电又在中国电力中占据很高比例。有鉴于此，环保组织一直在批评比特币是一种“肮脏的投资选项”。研究者认为，2024年，中国“挖矿”耗电总量将相当于卡塔尔或捷克一年的耗电量。

不过，气候保护显然不会成为投资者关注的重点。尽管比特币现在币值有所回落，但总体仍呈现上涨势头。2020年底以来，已经上涨了近70%。而过去12个月中的涨幅更高达500%。过去一段时间以来，比特币一枝独秀的局面已经出现变化，“币圈”里受到热捧的币种越来越多。

比特币是如何运作的？ 非常虚拟 比特币是一种虚拟货币。作为支付手段，比特币并不拥有纸钞和硬币，而是基于加密运算。比特币的架构是去中央化的，因此其运营也不需要银行和中央银行来进行管理操控。所以，全球范围内都可以在同等条件下使用比特币，完全不同于迄今为止的货币系统。加密算法更是隐藏了使用者的身份与行踪

比特币是如何运作的？ 神秘的比特币之父 2009年一月，一个笔名为“中本聪”的人发表了关于比特币的开源程序。之前几个月，此人或相应的开发团队就已公开发表了比特币运作模式的文字介绍。

比特币是如何运作的？ 如果获取比特币？ 可以通过多种渠道获得比特币：在网络平台上用普通货币合法购买，出售商品或服务获取比特币，或者当“矿工”自己生产比特币。

比特币是如何运作的？ 数码时代也离不开钱包 解密货币要存在称为Wallet的电子钱包里。只有借助这个虚拟钱包，才能搞清比特币归谁所有。进行交易时，也离不开这个虚拟钱包。钱包本身可以存在智能手机、电脑、USB存储条或云端里。使用比特币处处离不开这只钱包。

比特币是如何运作的？ 用虚拟货币购物 比如，X先生想用比特币向Y女士购买一顶帽子。这笔买卖要想成交，双方都必须拥有比特币公钥（相当于银行账号）和私钥（相当于银行转账时的确认码）。

比特币是如何运作的？ 区块链 Y女士要将自己的公钥传送给X先生。X先生用他的私钥对公钥予以确认，并就此发出比特币交易申请。这个交易申请同其他数百起申请一道，被集中在一个区块里。（这就是常说的区块链，稍后详解）。

比特币是如何运作的？ 数码化的挖矿工人 这个区块会被传输给去中心化比特币网络中的所有电脑，这些电脑也被称为矿工。他们会审核这笔将比特币从一个钱包转到另一个钱包的交易，然后予以确认。理论上，所有的人都可以将自己的电脑投入挖矿工作。不过，现在从事挖矿的，基本都是专业性的挖矿公司。

比特币是如何运作的？ 辛劳的显卡 转账之前，“矿工”必须要为每一个区块解决数学难题。为此目的，用于挖矿的计算机必须拥有强大的功率和高效的显卡。“挖矿”如同数学竞赛，多名矿工同时试图从区块链里解开一个区块。谁最先解开难题，谁就会得到相应的奖励 - 比特币。

比特币是如何运作的？ 如同一条珍珠项链 X先生和Y女士的区块是整个一个链条的组成部门，也就是所谓的区块链。在这个去中心化的数据库中，储存着所有同比特币相关的交易信息。因此，区块链的作用就相当于虚拟货币的账本：在这个账本上包含所有的交易和钱包信息，拥有者本人却是匿名的。

比特币是如何运作的？ 矿区分布 在矿机总功率方面，中国遥遥领先，因挖矿而耗费的电力也同样遥遥领先。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，其他重要的比特币“挖矿”国家还包括美国、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗以及马来西亚。现在，只有在电费极其低廉的情况下，“挖矿”才有利可图。

比特币是如何运作的？ 惊人的耗电量 比特币的计算过程需要耗费大量电力。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，每年比特币的耗电量高达1200亿度，比上图任何蓝色标注国家的总耗电量都高。 作者: Per Sander, Gudrun Haupt



（德新社，世界报等）

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