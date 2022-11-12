加密貨幣已死？專家：投資人將更加謹慎

（德國之聲中文網）FTX創辦人班克曼-弗裡德（Sam Bankman-Fried）疑似因不當挪用客戶資產，週二（12月12日）在巴哈馬被捕，或將引渡回美國受審。被捕之前，弗裡德還曾公開受訪，聲稱他有意展開新的加密貨幣業務，以賺取足夠的錢償還FTX受害者。

FTX破產事件被金融界視為幣圈的「雷曼兄弟案」，其影響程度，幾乎等同於一個國際性金融機構破產。這一連串事件，讓外界開始出現「很多聲音跟質疑」。

兩岸金融科技律師蔡昆洲告訴德國之聲，許多人堅信「加密貨幣就是一場騙局，錢絕對要不回來」。但以他過去協助處理雷曼兄弟案等重大金融爭議的經驗，「我一直跟投資人強調一點，如果你不積極採取法律行動的話，確實什麼東西都要不回來，但是如果你有照司法程序走，至少都還可以拿回一些基本的補償或賠償。」

這些司法程序包含向美國法院提出相關債權證明（proof of plan），以進行債權申報、成為合法的債權人，如此一來才有機會拿回較高比例的損失。在破產重組的協商過程中，債權人也必須適度讓步，不應過度樂觀地認為自己能毫無缺失的拿回全額賠償。

同時，蔡昆洲提醒大眾應理性看待這次的幣圈風暴，了解任何一種投資都存在風險。無論是加密貨幣還是其他傳統金融商品，做好資產配置及風險管理才是首要課題。

加密貨幣能否度過寒冬？

「跟傳統金融商品相比，加密貨幣市場長久以來都有被污名化的傾向。」蔡昆洲向德國之聲表示。當全球第二大加密貨幣交易所FTX申請破產的消息傳出，他連日熬夜研究案件，準備協助客戶向美國法院進行債權申報，以尋求賠償。

「發生這件事，傳統金融市場對加密貨幣的抨擊會更加劇。」蔡昆洲說：「但我認為，僅少數投資人會選擇完全離開幣圈。」

FTX創辦人弗裡德否認挪用客戶資金至姊妹公司Alameda Research，但坦承自己「搞砸了」。

11月中旬，FTX一夕之間聲請破產，震驚幣圈。全球逾100萬名用戶加密錢包被鎖，無法取回資金；隨後另一家交易平台BlockFi也宣布旗下8家公司一同倒閉，使幣圈陷入凜冬，帶動整體市場崩盤。截至11月底，加密貨幣市場總市值從一年前的3兆美元，跌至約8170億美元，跌幅超過260%。

華爾街瑞穗證券分析師Dan Dolev11月接受CNBC採訪時直言：「我認為加密貨幣已死」，並看跌另一家加密貨幣交易所Coinbase（COIN-US），稱投資這檔股票「只是在浪費時間」。

但本身有投資加密貨幣、這次也難逃虧損命運的蔡昆洲，卻與上述專家持不同意見。他認為，多數投資人將更謹慎地進出幣圈市場，而非避而遠之；尤其這次事件受害規模之大，可見加密貨幣已是眾多投資人在做資產配置時，必會納入考量的一個投資選項。

蔡昆洲預測，投資加密貨幣的趨勢頂多「減緩」，「不太可能會消失。」

長駐上海、專長境外基金與投融資的律師陳靜芳也透露，在這次尋求法律協助的客戶中，損失金額達100萬美元以上的投資人多來自香港及澳門。儘管中國政府祭出規範打擊加密貨幣，但《南華早報》指，中國仍然是東亞最大、全球排名第4的加密貨幣交易市場。

蔡昆洲以台灣股市為例補充道：「這有點像20年前許多台灣人第一次投資股票一樣，很多人遇到詐欺、內線交易、炒作，但絕大多數並沒有因為這樣就離開股票市場；相反的，他們會從中學到更多教訓。」

《紐約客》也分析，未來的幣圈投資人，可能會對加密貨幣中常見的積極推銷、獲利承諾更加警惕，而非完全淡出市場。

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樂見加密貨幣納管

同時，另一個現像也可能趁勢而起：主管機關加大對加密貨幣的監管力道。蔡昆洲告訴德國之聲，過去多數國家政府對加密貨幣的態度，「都是不特別去理會」，但這次破產事件爆發，監管機構似乎意識到這項新興金融商品「確實會影響到整體經濟或金融市場」，因而開始進一步研擬新的監管政策。

國際結算銀行（BIS）即在事件之後呼籲各國政府採取具體監管行動，以解決數位資產的風險。美國、英國及歐盟等地皆陸續出台加強版的監管計畫，包含最基本的洗錢防制、數位資產廣告監管，以及數位資產可能涉及的投資人保護等。澳大利亞更在著手擬訂新的加密貨幣政策，預計2025年正式上路。

但有別於傳統金融商品，建立在區塊鏈技術之上的加密貨幣，原先強調的特性之一就是「去中心化」，若過度監管會否失去本來優勢？蔡昆洲認為，加強監管反而「有助加密貨幣市場的未來發展」。

律師陳靜芳也回應，「加密貨幣不只是投資工具，也是一項新興金融科技。」任何科技在發展的初期就須經過不斷的演化，而法律在過程中也需要持續進步、跟進監管步伐，不可能讓數位資產完全跳脫法律的框架。

美國證券交易委員會前官員梅蘇拉姆（Deborah Meshulam）也告訴《紐約客》，未來各國對加密貨幣的監管脈絡將變得更加清晰。她說：「當一個企業失敗，通常會傳達一些經驗教訓給該行業的其他公司及社會大眾，讓大家了解風險在哪裡、未來如何避開類似風險。而我們正處於這個非常早期的階段。」

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