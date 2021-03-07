加密消息应用软件Signal在中国停止运作

（德国之声中文网）根据GreatFire.org网页报道的消息，最晚从3月15日起，Signal的网页在中国开始遭屏蔽。

不过在中国的智能手机用户目前仍可以从app商店自由下载这款应用程序。据美国移动应用情报平台Sensor Tower统计，Signal在中国苹果手机上的安装量接近51万次。安卓系统的安装情况缺少相关数据信息。

过去一段时间Signal也曾在中国遭受过屏蔽，不过之后都重新恢复了服务。

在今天举行的中国外交部新闻例会上，彭博社记者询问，加密消息应用软件Signal在中国遭到禁用。外交部对此有何评论？中方为什么要封禁外国社交媒体平台？外交部新闻发言人赵立坚回应称：“我不了解你提到的有关情况，请你向主管部门了解。作为原则，我可以告诉你的是，中国互联网是开放的。同时，中国政府依法依规管理互联网。”

Signal是什么？

Signal是由Signal技术基金会和Signal Messenger LLC开发的跨平台加密消息服务。Signal经互联网发送一对一及组群消息，消息可包含图像及视频，它还可以用来经互联网作一对一及组群语音通话。所有Signal软件都是自由及开源的

由于今年1月7日Facebook更新了WhatsApp的隐私条款，新的隐私协议规定（除欧盟外）WhatsApp从2月8日开始与Facebook共享包括但不限IP地址，手机号等用户数据，这导致Signal的在不少国家的Google Play和App Store的应用排行榜急剧上升。

另外由于特斯拉创始人马斯克曾在推特上推荐过Signal，也促成这款通讯应用程序的需求量大增。

上个月中国官方也屏蔽了手机应用程序Clubhouse在中国的服务。这款App在被屏蔽前曾因为为禁忌话题提供音频交流平台而在中国短暂繁荣过。

洪沙/达扬 （法新社、德新社）

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