 加密消息应用软件Signal在中国停止运作 | 科技环境 | DW | 16.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

加密消息应用软件Signal在中国停止运作

周二（3月16日），多名外国驻华记者证实，加密消息应用通讯程序Signal在中国遭屏蔽，用户必须通过代理服务器才能登录。

China Das App Icon von Signal auf Chinesischer Flagge

（德国之声中文网）根据GreatFire.org网页报道的消息，最晚从3月15日起，Signal的网页在中国开始遭屏蔽。

不过在中国的智能手机用户目前仍可以从app商店自由下载这款应用程序。据美国移动应用情报平台Sensor Tower统计，Signal在中国苹果手机上的安装量接近51万次。安卓系统的安装情况缺少相关数据信息。

DW.COM

在港版国安法上路后，不少港人关闭Telegram、Whatsapp账号，「搬家」到安全性更高的Signal。如今Telegram表示在政局混乱之下「会拒绝配合港府取用资料的要求」，这能挽回用户的信心吗?

「谁有邀请码？」恐怕是最近社交媒体上最常见到的一句话，Clubhouse被指是抖音之后下一个翻转社群生态的App，但其「中国背景」也引起使用者的资安疑虑。

克里姆林宫表达了乐于促成俄罗斯总统普京和特斯拉及SpaceX总裁马斯克在聊天平台Clubhouse举行会谈的意愿，但也表示普京平时很少上网。

过去一段时间Signal也曾在中国遭受过屏蔽，不过之后都重新恢复了服务。

在今天举行的中国外交部新闻例会上，彭博社记者询问，加密消息应用软件Signal在中国遭到禁用。外交部对此有何评论？中方为什么要封禁外国社交媒体平台？外交部新闻发言人赵立坚回应称：“我不了解你提到的有关情况，请你向主管部门了解。作为原则，我可以告诉你的是，中国互联网是开放的。同时，中国政府依法依规管理互联网。”

Signal是什么？

Signal是由Signal技术基金会和Signal Messenger LLC开发的跨平台加密消息服务。Signal经互联网发送一对一及组群消息，消息可包含图像及视频，它还可以用来经互联网作一对一及组群语音通话。所有Signal软件都是自由及开源的

由于今年1月7日Facebook更新了WhatsApp的隐私条款，新的隐私协议规定（除欧盟外）WhatsApp从2月8日开始与Facebook共享包括但不限IP地址，手机号等用户数据，这导致Signal的在不少国家的Google Play和App Store的应用排行榜急剧上升。

另外由于特斯拉创始人马斯克曾在推特上推荐过Signal，也促成这款通讯应用程序的需求量大增。

上个月中国官方也屏蔽了手机应用程序Clubhouse在中国的服务。这款App在被屏蔽前曾因为为禁忌话题提供音频交流平台而在中国短暂繁荣过。

洪沙/达扬 （法新社、德新社）

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Peking Hauptquartier ByteDance | Muttergesellschaft der Video-Sharing-App TikTok

音频聊天App火爆　字节跳动也在开发 07.03.2021

据路透社报道，TikTok母公司字节跳动正在为中国市场打造一款类似Clubhouse的应用程序。不过，在中国推出的音频平台必将适应审查制度和政府监督。

USA Social-Media-App Clubhouse

有邀请函吗？Clubhouse为什么在中国火了？ 07.02.2021

手机语音应用程序Clubhouse突然走红中国。权利、国家身份和其它多种敏感话题在这款App上讨论热烈，但目前中国官方尚未屏蔽封锁Clubhouse。

Clubhouse | Social-Media-App

回应安全质疑 Clubhouse称将加强数据保护 13.02.2021

斯坦福互联网观察站的报告指出，目前火爆全球的音频聊天社交平台Clubhouse采用的核心技术来自中国公司，使得用户数据面临可能被中国政府窃取的风险。该软件开发商周六回应称，将检视和加强其数据安全保护。

广告

经济纵横

Symbolbild | Erfindung | Erfinder | Idee

德国专利申请全球第二 中国排第几？

虽在新冠危机中有所下降，但德国仍保持专利申请数量世界亚军的地位。 另外，美、德、日等国专利数量均下降的同时，中国的数量增加，这其中华为功不可没。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  