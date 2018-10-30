 加密数字货币何以遭遇“寒冬” | 经济纵横 | DW | 02.12.2018

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经济纵横

加密数字货币何以遭遇“寒冬”

从11月中旬起，加密数字货币进入“寒冬”，“币王”比特币也狂跌至2017年9月以来新低。一些加密货币矿场被迫关闭或减少挖矿以减少损失。全球排名前列的矿池E2pool创办人毛世行表示，至少有数十万矿工停止挖矿。加密数字货币前景如何？

Bitcoins (picture alliance/NurPhoto/J. Arriens)

（德国之声中文网）据虚拟货币新闻网站CoinDesk的消息，比特币上周日（11月25日）一度大跌10%，最低跌到3447美元。自去年12月近20000美元的历史高点以来，已崩盘逾80%。

由于采挖新的加密货币不敌电费，已不再有利可图，一些矿池，尤其是亚洲的矿池已经停止或减少采矿。F2pool"鱼池"创办人毛世行表示，11月中以来，随着比特币价格大跌和全网算力下滑，约有60万到80万比特币矿工停止挖矿。毛世行还在微博半开玩笑地转发贴文说，挖矿机在中国被当成废铁论斤出售，因为这些矿机是被淘汰的老旧机种，不堪使用。

做空机制出现

中国的IT专家柯比认为，作为区域链技术的前沿，对比特币的炒作是基于其前景和预计。从投资的角度看，比特币本来就是一种期货，但随着其稀缺性受到挑战，更多监管导致其自由度下降，市场对它的预期就会下跌。除了层出不穷的各种数字代币的出现外，比特现金去年8月的所谓"硬分叉"也导致比特币的稀缺性降低。此外，另一个重要原因就是做空机制的出现。柯比向德国之声表示:

"这次大跌原因一是各国政策收紧，不仅是中国。此外，芝加哥期货交易市场出了比特币期货。这一点很关键。以前没有做空的机制，所以大家一直买，比特币的稀缺性和预期一直看涨。之前涨到非常高的时候泡沫已经很多，而在这个时候却出现了一个做空机制。很多人就可以卖空盈利，这比在低位做空利润肯定更大。"

Goldene Bitcoins (imago/Ikon Images)

比特币前景不再闪亮

各国加强监管

一位不愿透露姓名的中国经济专家也向德国之声表示，作为非主权货币和区中心化的金融方式，比特币当初承载了很大的预期，也在一些领域成为洗钱、欺诈、躲避政府监管向海外转移巨资的工具。去年起，中国官方开始收紧对比特币的监管，要求企业有序推出比特币挖矿业务，并从9月中旬起全面封锁中国的比特币交易渠道。许多中国的比特币挖矿企业因此外迁。但最近数月来，美国也加强了对比特币和其它加密数字货币的监管，并宣布除比特币和以太币外，其他所有加密数字货币均为有价证券，受到现行金融条例的约束，导致代币发行（ICO)市场开始了一场大洗牌。

发展主权性数字货币

迄今为止，并无信用担保的比特币等数字货币未能作为结算手段打开广阔市场。IT专家柯比指出，面对比特币等加密数字货币的挑战，一些大国在推出政策，保护自己主权货币的同时，也开始关注、扶持区域链技术，建立基金，发展具有自己国家主权性的数字货币。他说："区块链技术非常有前景，最直接的就是金融方面，要与现有主权电子货币进行平衡。区块链技术如果应用到税务上，大数据记录处理上，都会带来很大的变革。"

对于比特币一年多来80%的跌幅，柯比则认为这很正常。"大跌80%对很多股票或期货并不算高。"

至于比特币及其它是否已经触底，目前仍是一个问号。从诞生之初起，比特币价格多次经历过山车般的震荡。2009年比特币刚出现时，1美元大约可以买到1300枚比特币。2011年4月，每一枚比特币价格处于一美元上下。2013年12月4日，比特币疯涨至1147美元，第一次超过国际金价。之后多次暴跌，2015年1月14日跌至114美元。但同年5月24日，比特币又狂涨至2400美元。2017年12月，比特币继续大涨，最高价逼近2万美元。

  • Bitcoin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    带你回顾比特币的前世今生

    创造新货币的好时机

    2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。

  • Tesla CEO Elon Musk (Reuters/AAP/B. Macmahon)

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    匿名的创始人

    Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。

  • Bitcoin sign (DW/M. Sevcenko)

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    看不到的硬币

    与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。

  • Bitcoin Mine (Getty Images/AFP/M. Zmeyev)

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    复杂的谜题

    为了确保不让太多的比特币进入流通，设计者创建了一个被称为挖掘的过程。也就是通过复杂的数学运算来限制交易量。现在，这些运算难度已经复杂到必须用大型计算机来破解。挖掘比特币的用电量巨大也是让人担忧的地方。

  • Islamic State fighters in Syria (picture-alliance/Zuma Press/M. Dairieh)

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    比特币财富合法吗？

    由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。

  • Ethereum digital currency (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

    带你回顾比特币的前世今生

    比特币领先 其它人跟随

    比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。

  • Bitcoin on a motherboard (Reuters/D. Ruvic)

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    眼看着飙涨

    对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。

  • Joseph E. Stiglitz Professor Columbia University (World Economic Forum/Benedikt von Loebell)

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    到处都是警告

    从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。

  • Bitcoin logo (Imago/imagebroker/M. Weber)

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    未来如何？

    就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？

    作者: Nik Martin


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