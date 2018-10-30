加密数字货币何以遭遇“寒冬”

（德国之声中文网）据虚拟货币新闻网站CoinDesk的消息，比特币上周日（11月25日）一度大跌10%，最低跌到3447美元。自去年12月近20000美元的历史高点以来，已崩盘逾80%。

由于采挖新的加密货币不敌电费，已不再有利可图，一些矿池，尤其是亚洲的矿池已经停止或减少采矿。F2pool"鱼池"创办人毛世行表示，11月中以来，随着比特币价格大跌和全网算力下滑，约有60万到80万比特币矿工停止挖矿。毛世行还在微博半开玩笑地转发贴文说，挖矿机在中国被当成废铁论斤出售，因为这些矿机是被淘汰的老旧机种，不堪使用。

做空机制出现

中国的IT专家柯比认为，作为区域链技术的前沿，对比特币的炒作是基于其前景和预计。从投资的角度看，比特币本来就是一种期货，但随着其稀缺性受到挑战，更多监管导致其自由度下降，市场对它的预期就会下跌。除了层出不穷的各种数字代币的出现外，比特现金去年8月的所谓"硬分叉"也导致比特币的稀缺性降低。此外，另一个重要原因就是做空机制的出现。柯比向德国之声表示:

"这次大跌原因一是各国政策收紧，不仅是中国。此外，芝加哥期货交易市场出了比特币期货。这一点很关键。以前没有做空的机制，所以大家一直买，比特币的稀缺性和预期一直看涨。之前涨到非常高的时候泡沫已经很多，而在这个时候却出现了一个做空机制。很多人就可以卖空盈利，这比在低位做空利润肯定更大。"

比特币前景不再闪亮

各国加强监管

一位不愿透露姓名的中国经济专家也向德国之声表示，作为非主权货币和区中心化的金融方式，比特币当初承载了很大的预期，也在一些领域成为洗钱、欺诈、躲避政府监管向海外转移巨资的工具。去年起，中国官方开始收紧对比特币的监管，要求企业有序推出比特币挖矿业务，并从9月中旬起全面封锁中国的比特币交易渠道。许多中国的比特币挖矿企业因此外迁。但最近数月来，美国也加强了对比特币和其它加密数字货币的监管，并宣布除比特币和以太币外，其他所有加密数字货币均为有价证券，受到现行金融条例的约束，导致代币发行（ICO)市场开始了一场大洗牌。

发展主权性数字货币

迄今为止，并无信用担保的比特币等数字货币未能作为结算手段打开广阔市场。IT专家柯比指出，面对比特币等加密数字货币的挑战，一些大国在推出政策，保护自己主权货币的同时，也开始关注、扶持区域链技术，建立基金，发展具有自己国家主权性的数字货币。他说："区块链技术非常有前景，最直接的就是金融方面，要与现有主权电子货币进行平衡。区块链技术如果应用到税务上，大数据记录处理上，都会带来很大的变革。"

对于比特币一年多来80%的跌幅，柯比则认为这很正常。"大跌80%对很多股票或期货并不算高。"

至于比特币及其它是否已经触底，目前仍是一个问号。从诞生之初起，比特币价格多次经历过山车般的震荡。2009年比特币刚出现时，1美元大约可以买到1300枚比特币。2011年4月，每一枚比特币价格处于一美元上下。2013年12月4日，比特币疯涨至1147美元，第一次超过国际金价。之后多次暴跌，2015年1月14日跌至114美元。但同年5月24日，比特币又狂涨至2400美元。2017年12月，比特币继续大涨，最高价逼近2万美元。