加媒：近50港人向加拿大申请庇护

（德国之声中文网）加拿大媒体《环球邮报》独家报导，随着中国收紧对香港的控制，近50名香港人向加拿大寻求庇护。申请者当中，有许多人曾经参与去年的大规模示威活动，担忧被港警骚扰或暴力对待，也担心回港后遭到不公平的司法审判。

据知情人士透露，在2019年1月1日至2020年3月31日期间，总共有46名香港籍人士向加拿大提出庇护申请。

以上数据包括机场、加拿大边境服務局各局、加拿大移民、难民及公民部（IRCC）所收到的案件。消息人士并未获授权公开此事，《环球邮报》因此作匿名处理。



该bao采访了部份向加拿大政府寻求庇护的香港人，20多岁的Carrie（化名）因参加去年10月举行的大规模街头抗议活动，而面临「暴动罪」的控告，最高可被判10年有期徒刑。她说，警察曾反复跟踪她，他们不但拒绝出示警察证件还威胁她说「你很快就会遇到某些事情」。她说她的同僚曾被暴力殴打，因此她十分担忧自己的安全。

另一名申请者是曾经参与占领理工大学的阿高（化名）。他今年30出头，占领理大时曾被胡椒弹射中胸口。他说他原想要留在香港，但是作为政治异议份子，他认为获得公平审判的机会十分渺茫。

《环球邮报》引述温哥华的移民律师理查德·库兰德（Richard Kurland）表示，香港居民寻求庇护，将牵涉到对香港司法独立性的解读: 他们需要说服加拿大官员，香港司法制度和政治制度显著提升了他们被检控的可能性。但是由于现在香港拥有独立自主的司法体系，要做出这样的主张将会十分困难。

香港人恐惧当局打压

最近，香港当局被指以防疫为名加强打压社会活动，扩大逮捕社会各界提倡民主的人士，并且以「限聚令」为由，出动防暴警察驱离聚集抗议的人士。

5月1日，有民众前往沙田新城市广场举行「和你唱」活动。据港媒报导，数十人在商场中庭高叫口号，并唱反修例歌曲。防暴警员进入商场驱赶同时拉起封锁线，期间施放胡椒喷剂。

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香港「限聚令」等抗疫措施原定在4月23日届满，但之后港府宣布延长至5月7日。据香港电台报导，从「限聚令」实施至5月1日凌晨，港警共开出357张针对违反「限聚令」的定额罚款告票，提出了14宗检控，并发出9千多次口头劝喻。

张慈/李澄欣（综合报导）