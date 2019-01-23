加大使献策 孟晚舟免遭引渡有解

(德国之声中文网) 麦家连周三 (1月23日) 接受媒体访问时表示，美国总统特朗普之前的一些言论，让孟晚舟现在可能有强力证据说服法官不将她引渡到美国。 特朗普上个月曾说他可能会为了解决与中国的贸易争端，放弃将孟晚舟引渡到美国。 此言论被外界认为可能代表美国放宽对执法与司法的坚持，并决定将此案政治化。

此外，麦家伦说由于加拿大并未对伊朗进行相关制裁，孟晚舟能以此为依据，说服加拿大法院不将她引渡至美。 麦家伦指出，现下有三种方式解决孟晚舟案:

1. 引渡孟晚舟，但这应该不会有个愉快的结局，因为过程可能因孟晚舟不断上诉而拖延数年。

2. 美国与中国针对孟晚舟案协商，最终决定放弃引渡孟晚舟。

3. 加拿大法官裁定孟晚舟不用被引渡。

中国与加拿大过去几个月已因孟晚舟案而产生不少外交争端。 中国在去年12月10日关押了两名加拿大人，而此举被外界视为是中国想逼迫加拿大释放孟晚舟。 麦家伦在受访时还说: 「据我所知，习近平对此案非常不满，所以这导致中国政府竭尽所能干预此案。 我也不知道具体原因为何，或许因为对中国来说，华为是指标性的企业」。

然而，前加拿大驻华大使马大维 (David Mulroney) 形容麦家伦的言论令人难以置信。 他说既然加拿大政府先前已强调孟晚舟引渡案将交给司法决定，那麦家伦试图给予法官建议的举动，便是非常不恰当。 他指出加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 与外交部长方慧兰 (Chrystia Freeland) 应该避免附和麦家伦的论调。 他强调: 「他的举动对加拿大来说是个挫败，因为这破坏了加拿大遵守法律的原则。 如果这是他所谓的策略的话，那我只能说这个策略很失败。」

特鲁多与方慧兰此前都表明不会透过政治介入孟晚舟案，但加拿大反对党议员却认为麦家伦的言论，可能已构成政治介入。 而当记者问特鲁多他是否认同麦家伦的看法时，他并未正面回答问题。 他说: 「我们会确保相关法律被正确且彻底的执行，这当然也包含给她上诉的机会。」

此外，中国外交部发言人华春莹周三表示，美国向加拿大提出的引渡请求，实际上涉及美国对伊朗制裁法案的问题。 她批评美国对伊朗的制裁不但没有正当性，也不符合国际法，而此举本质上是个霸凌行为。 她形容美国: 「无所不用其极地打压中国高科技企业，遏制中国的正当发展权利」。

但她也重申目前美方申请引渡孟晚舟的请求，还未影响与贸易战有关的磋商。

杨威廉/罗法 (美联社、路透社)