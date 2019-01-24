加大使坦诚失言 孟晚舟案难解

(德国之声中文网) 麦家廉 (John McCallum) 周四 (1月24日) 出面坦承，他后悔前一天受访时针对孟晚舟案的司法程序做出评论，强调他的發言已造成外界误会。 他接受媒体访问时说: 「我失言了。 」他在周三 (1月23日) 接受中文媒体访问时曾表示，美国总统特朗普之前的一些言论，让孟晚舟现在可能有强力证据说服法官不将她引渡到美国。 他也暗示这起案件，可能已被特朗普政治化了。

根据美联社报导，麦家廉周四 (1月24日) 受访时称，他的言论不代表他在这个案件上的立场，也重申加拿大政府不会让政治介入此案的司法程序。 另一方面，加拿大总理特鲁多周四 (1月24日) 并未表态他是否同意麦家廉的言论，并否认考虑开除麦家廉。 他表示，开除麦家廉并无助于确保中国会释放两名被关押的加拿大人，并说: 「阵前换将并不会让中国早一天释放那两名加拿大人。 」

然而，前加拿大总理的发言人麦克道格 (Andrew MacDougall) 并不认同麦家廉的论述。 他在推特上表示: 「麦家廉的言论并非一时失言。 他在接受特定媒体采访时，仔细地阐述他的论点。 」此外，前加拿大驻华大使赵普 (Guy Saint-Jacques) 也说麦家廉的言论，并不代表加拿大政府的立场，并说麦家廉接受中文媒体访问时，毫无顾忌的即兴发挥。 他指出: 「他应该要更谨慎响应媒体提问，并知道他不该评论法律问题。 他的言论违背了加拿大遵守法律的原则，并让中国相信这是个政治决策，驱使他们进一步向加拿大施压。 」

然而他也强调在这个关键时刻，加拿大不应该替换掉麦家廉。 他表示: 「因为现在中加关系持续紧张，所以麦家廉应留任。 但他短期内应该不会發表太多公开言论。 」

中国外交部發言人华春莹周四 (1月24日) 表示，中国官方接收到麦家廉的信息，但也重申中国要求加拿大释放孟晚舟的立场。

杨威廉/夏立民 (美联社、路透社)