加國議員疑獲北京支持仍當選 特魯多否認

（德國之聲中文網）加拿大日前傳出中國干預2021年大選之後，加拿大上週又有媒體報導，加拿大情報機構曾警告該國總理特魯多（Justin Trudeau）放棄一名同黨的華裔國會議員候選人，因為他得到了北京的支持。對此，特魯多表示否認。

國家廣播公司「全球新聞（Global News ）」24日報導，一名國安背景的匿名消息人士指出，加拿大安全情報局（CSIS）曾警告特魯多，在與他同屬加拿大自由黨的兩位華裔國會議員候選人中，中國政府較支持董晗鵬（Han Dong），建議特魯多作爲黨魁，取消董晗鵬的候選人資格。董晗鵬最終於2019年贏得多倫多選區的眾議院席位，並於2021年再次當選。

特魯多週一（27日）在記者會上為董晗鵬辯護，表示他是自由黨「團隊中的傑出成員，關於他對加拿大不忠的說法不該受到關注」。

他更指出，「在一個自由民主的國家，未經選舉產生的國安官員無權對政黨派誰參選發號施令」，強調有關CSIS對國家選舉指手畫腳的報導，不僅是錯誤的，還會損害加拿大人對該國民主和政治的信心。

對此，董晗鵬在一份媒體聲明中表示，參選期間，他已按規定公開其所有競選、政治生涯的相關資訊，沒有任何跡象可以證明他的候選人資格或選舉存在違規問題。

加拿大卡爾頓大學國家安全系副教授卡文（Stephanie Carvin）在一則推文中質疑，CSIS不太可能會要求撤銷國會議員候選人的提名：「CSIS的職權允許它針對加拿大的國安威脅做出回報。我不認為這會擴展到『要求（總理辦公室）撤銷提名』的地步。」

各界呼籲展開公開調查

本月稍早，加拿大「環球郵報（The Globe and Mail）」報導北京希望特魯多連任、由少數政府繼續掌權，因而以政治獻金、社群媒體假訊息、資助華裔志工進行投票動員等方式，干預加拿大的2019、2021年聯邦選舉。該報導還援引匿名消息，指出2021年大選中，中國外交官及其代理人曾致力擊敗對中強硬的保守黨候選人。

特魯多對此表示，中國的確試圖干預加拿大的選舉，但中、俄等國的干預普遍存在於全球各個民主國家。他也引述兩份研究選舉外國影響因素的報告，宣稱加國2019年和2021年的選舉，並未因外國影響而改變結果。

特魯多說：「但這並不代表我們不會在選舉期間、之前和之後，繼續面臨干涉我們民主的企圖。」

加拿大各界均開始要求政府進行公開調查。除該國反對黨外，特魯多幕僚團的前首席秘書官巴茨（Gerald Butts）、曾參與調查加國2019年大選安全及情報威脅的參議員舒加特（Ian Shugart）、前CSIS主任法登 (Richard Fadden) 等人亦在此列。

對於公開調查的呼求，特魯多並未直接回應，但指有關外國干涉的真相，可藉由內務委員會的研究獲得解答，並補充說安全官員近期將對國會報告。

對此，中國駐加拿大大使館發布聲明表達強烈不滿，並表示「中方一貫奉行不干涉別國內政的原則」，且中方領事機構一貫根據《維也納領事關係公約》行事，斥相關報導為抹黑毀謗，完全是一派胡言。

該聲明更批評加國長期與「一小撮美西方國家沆瀣一氣，在台灣、涉疆、涉港等問題上大搞政治操弄，明裡暗裡縱容支持反華分裂活動」，批評這種「腦洞大開」的「虛假信息」才是干涉中國內政。

（綜合報導）

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