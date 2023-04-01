 加國會首發「台灣報告書」 北京：隨美起舞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2023

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加國會首發「台灣報告書」 北京：隨美起舞

加拿大國會首度針對台灣發表報告，被台灣視為雙方關係的重大突破。報告稱加方與中方對「一個中國」定義不同，並不贊同中國對台主張。台灣外交部發推文表示歡迎，而中國官方則怒斥加國「大放厥詞」。

加拿大國會提出的有關台灣報告，引起中國駐加拿大使館不滿，其發言人批加方是在隨美國起舞。圖為3月24日，美國總統拜登與加拿大總理特鲁多在渥大華會晤。

加拿大國會提出的有關台灣報告，引起中國駐加拿大使館不滿，其發言人批加方是在隨美國起舞。圖為3月24日，美國總統拜登與加拿大總理特鲁多在渥大華會晤。

（德國之聲中文網）台灣外交部週日（4月2日）發布推文稱，歡迎加拿大下議院的加中關係特別委員會（CACN）一份最新報告，內容「敦促與台灣建立強有力的夥伴關係」，台方期待著與加方在外交、安全、貿易等領域加強合作，「共同促進台灣海峽穩定和印太的繁榮」。

該報告發布於上週四（3月30日），題為《加拿大和台灣： 動盪時期的牢固關係》（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times），內文建議兩方官員應開展「外交互訪」，並呼籲加拿大政府表達「台灣的未來只能由台灣人決定」的立場。

這是加拿大第一份針對台灣發表的報告，根據台灣駐加拿大代表曾厚仁，以及加拿大政府官員、學者、專家在國會聽證會上的證詞所編寫。 《台北時報》週六（4月1日）報導，台灣的分析人士稱之為台灣及加拿大雙邊關係的重大「突破」。

曾厚仁在聽證會後接受台灣中央社採訪，稱該報告是自1970年兩國斷交以來台加關係中最重要的發展。 「加拿大議會從未發表過如此全面的台灣問題報告，」他說：「報告表達了對台灣參與國際事務的支持，也強調了兩國之間經濟、貿易和外交合作的重要性。」

報告指，中國的「一個中國」原則與加拿大的「一個中國政策」明顯不同。內文援引了一位加拿大官員的話說，加拿大的政策是一種「非常有彈性的策略」，其目的是「戰略模糊」；反之，中國「認為台灣是中華人民共和國的一部分，應該與中國大陸統一」，且北京定義外國政要訪台是在「對中國視為其省份的地區賦予主權。」

該報告也援引了渥太華大學政治學教授、加拿大智庫麥克唐納-洛里埃研究所（Macdonald Laurier Institute）資深研究員史國良（Scott Simon）的發言：「加拿大不贊同中華人民共和國對台灣的主張。」並在結尾引用曾厚仁的說法道：「如果台灣倒下，民主就會倒下，這將是我們所有人的最終關切。」

該報告是由加拿大下議院所提出。圖為2022年6月加拿大自然資源部長喬納森・威爾金森（Kanada Jonathan Wilkinson ）在下議院接受質詢。

該報告是由加拿大下議院所提出。圖為2022年6月加拿大自然資源部長喬納森・威爾金森（Kanada Jonathan Wilkinson ）在下議院接受質詢。

此外，委員會在報告中呼籲，應支持台灣加入國際民航組織及世界衛生組織，並說加拿大政府應考慮批准台灣加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）。

經貿合作方面，該報告也敦促加國政府加速推動雙方先前宣布啟動的《投資促進保障協議》（FIPA），並建議加拿大國際貿易部長應出訪台灣，以簽署該協議。自1998年加拿大前工業部長曼利（John Manley）以來，未曾有任何加拿大部長訪台。

同時，報告呼籲中國在台灣海峽「保持克制」，並援引史國良的話說：「加拿大將繼續反對（來自中國的）經濟脅迫以及公開的軍事威脅。」

北京批加國大放厥詞

中國駐加拿大使館發言人週五（3月31日）就這報告發表官方聲明，稱加拿大在涉台問題上「大放厥詞」，「妄稱加方一個中國政策與中方的一個中國原則『完全不同』，試圖虛化、掏空一個中國原則，粗暴干涉中國內政，是對中國人民的公然挑釁。中方對此強烈不滿、堅決反對。」

聲明重申：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」並強調這是在1971年第26屆聯合國大會就通過的國際準則，是「中加關係的政治基礎」，「不論是一個中國原則還是一個中國政策，其核心都是一個中國」。

中方指出，台海局勢緊張的根本原因，是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美國一些人有意推進「以台制華」，加方的一些政客則「隨美起舞」，「不斷在涉台問題上製造事端」

發言人在結尾重申，台灣問題完全是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權干涉，「我們奉勸加方有關政客停止在台灣問題上搞政治操弄，停止損害中方利益的言行，停止為中加關係製造障礙，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

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（綜合報導）

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