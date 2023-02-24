 加國各黨籲公開調查中國干預選舉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2023

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加國各黨籲公開調查中國干預選舉

繼日前傳出中國干預加拿大2021年大選後，該國主要反對黨、國會第四大黨1日在議會上呼籲政府展開公開調查，尚未獲得總理特魯多（Justin Trudeau）批准。加國民調更顯示，有53%的受訪者認為政府近年對中國的態度不夠強硬。

加拿大日前傳出中國干預2021年大選（資料畫面）

加拿大日前傳出中國干預2021年大選（資料畫面）

（德國之聲中文網）加拿大日前傳出中國干預2021年大選，1日，該國主要反對黨「保守黨」、一直支持特魯多的第四大黨「新民主黨」均在議會呼籲，政府應對此事展開大規模的公開調查，總理特魯多（Justin Trudeau）尚未批准此提議。

路透社報導，保守黨領袖波伊利耶爾（Pierre Poilievre）呼籲，應由加國議會所有聯邦黨派一致選出的委員，領導進行獨立公開的調查：「我們想知道中國威權政府到底做了什麼，以及是否有政黨知道這些行為」。

特魯多幕僚團的前首席秘書官巴茨（Gerald Butts）、曾參與調查加國2019年大選安全及情報威脅的參議員舒加特（Ian Shugart）、前CSIS主任法登 (Richard Fadden) 等人亦曾要求政府進行公開調查。

對此，加拿大「雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）」民調顯示，53%的加國受訪者認為，對於中加兩國近年一系列事件（包括兩名加拿大人被北京拘留），加國政府的反應「不夠強硬」，另有 41% 的人表示聯邦政府的反應「大致正確」、6%的人表示「過於強烈」。

華裔議員疑獲北京支持仍當選

國家廣播公司「全球新聞（Global News ）」24日報導，一名國安背景的匿名消息人士指出，加拿大安全情報局（CSIS）曾警告特魯多，在與他同屬加拿大自由黨的兩位華裔國會議員候選人中，中國政府較支持董晗鵬（Han Dong），建議特魯多作爲黨魁，取消董晗鵬的候選人資格。董晗鵬最終於2019年贏得多倫多選區的眾議院席位，並於2021年再次當選。

特魯多否認同黨議員受北京支持仍當選的傳聞，圖為本月稍早其於加國黑人歷史月活動中發表談話

特魯多否認同黨議員受北京支持仍當選的傳聞，圖為本月稍早其於加國黑人歷史月活動中發表談話

特魯多週一（27日）在記者會上為董晗鵬辯護，表示他是自由黨「團隊中的傑出成員，關於他對加拿大不忠的說法不該受到關注」。

他更指出，「在一個自由民主的國家，未經選舉產生的國安官員無權對政黨派誰參選發號施令」，強調有關CSIS對國家選舉指手畫腳的報導，不僅是錯誤的，還會損害加拿大人對該國民主和政治的信心。

對此，董晗鵬在一份媒體聲明中表示，參選期間，他已按規定公開其所有競選、政治生涯的相關資訊，沒有任何跡象可以證明他的候選人資格或選舉存在違規問題。

加拿大卡爾頓大學國家安全系副教授卡文（Stephanie Carvin）在一則推文中質疑，CSIS不太可能會要求撤銷國會議員候選人的提名：「CSIS的職權允許它針對加拿大的國安威脅做出回報。我不認為這會擴展到『要求（總理辦公室）撤銷提名』的地步。」

中方駁：不會干涉他國內政

本月稍早，加拿大「環球郵報（The Globe and Mail）」報導北京希望特魯多連任、由少數政府繼續掌權，因而以政治獻金、社群媒體假訊息、資助華裔志工進行投票動員等方式，干預加拿大的2019、2021年聯邦選舉。該報導還援引匿名消息，指出2021年大選中，中國外交官及其代理人曾致力擊敗對中強硬的保守黨候選人。

特魯多對此表示，中國的確試圖干預加拿大的選舉，但中、俄等國的干預普遍存在於全球各個民主國家。他也引述兩份研究選舉外國影響因素的報告，宣稱加國2019年和2021年的選舉，並未因外國影響而改變結果。

特魯多說：「但這並不代表我們不會在選舉期間、之前和之後，繼續面臨干涉我們民主的企圖。」

加拿大2021年大選傳遭中國干預，圖為2021排隊投票的加國選民

加拿大2021年大選傳遭中國干預，圖為2021排隊投票的加國選民

對此，中國駐加拿大大使館發布聲明表達強烈不滿，並表示「中方一貫奉行不干涉別國內政的原則」，且中方領事機構一貫根據《維也納領事關係公約》行事，斥相關報導為抹黑毀謗，完全是一派胡言。

該聲明更批評加國長期與「一小撮美西方國家沆瀣一氣，在台灣、涉疆、涉港等問題上大搞政治操弄，明裡暗裡縱容支持反華分裂活動」，批評這種「腦洞大開」的「虛假信息」才是干涉中國內政。

（綜合報導）
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